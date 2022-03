Slováci odštartovali kemp v Piešťanoch, Feneš: Máme nabitý program

Nominácia SR 18 na tréningový kemp a prípravné zápasy s reprezentáciami Maďarska a Česka v Piešťanoch (28. marca - 2. apríla):



brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Samuel Urban (MŠK Púchov), Adam Gajan (MHKM Skalica), Rastislav Eliaš (Green Bay Gamblers), Ján Korec (Northwood School)

obrancovia: Luca Krakovský, Boris Žabka (obaja Slovan Bratislava), Leo Eperješi (HC Košice), Dávid Nátny (MHA Martin/HK DUKLA Trenčín), Lukáš Pánik (HK Nitra), Matej Tomas (HK Poprad), Sebastián Nahalka (HK Poprad/HK Levice), Samuel Kupec, Jakub Chromiak (obaja HK Dukla Trenčín), Marián Moško (Selects Academy)

útočníci: Alex Šotek, František Dej, Roman Kukumberg (všetci Slovan Bratislava), Ondrej Molnár (HK Nitra/HK Levice), Juraj Pekarčík (MMHK Nitra/HK Levice), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Tobias Pitka (HK Poprad), Tomáš Pobežal (MŠK Púchov), Samuel Honzek, Jakub Kopecký, Jakub Križan (všetci HK Dukla Trenčín), Adam Cedzo (HC Oceláři Třinec), Adam Ondriš (KooKoo), Patrik Gabriel (SaiPa), Daniel Alexander Jenčko (Malmö Redhawks)



realizačný tím:



Manažér: Branislav Varga, hlavný tréner: Ivan Feneš, asistenti trénera: Tibor Tartaľ, Boris Žabka, tréner brankárov: Peter Kosa, konzultant: Jozef Stümpel, kondičný tréner Milan Kabát, lekár: Rajmund Szikora, maséri: Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora

Piešťany 28. marca (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala v pondelok 28. marca v Piešťanoch záverečnú prípravu pred domácim turnajom A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Trénerský štáb na čele s hlavným koučom Ivanom Fenešom bude mať v rámci úvodného bloku k dispozícii hráčov, ktorých čakajú tri medzištátne zápasy s českými a maďarskými rovesníkmi. Slovenská osemnástka sa v piešťanskej aréne pokúsi vrátiť medzi najlepších.Feneš a jeho kolegovia pracujú od úvodu sezóny so širším okruhom hráčov. Zatiaľ im chýbajú najväčšie opory, ktoré čakajú súboje v play-off v domácich aj zahraničných súťažiach. Po prvom bloku prejde aktuálna súpiska viacerými zmenami. Do kádra pribudnú nové mená a viacerí hokejisti ho budú musieť opustiť. "," povedal na zraze Feneš.Slovákov pred šampionátom posilnia aj Peter Repčík s Markusom Suchým. Z hráčov pôsobiacich v zámorí rokuje vedenie reprezentácie so Servácom Petrovským a Viliamom Kmecom. Feneš však uviedol, že sú aj také kluby, s ktorými veľmi nemôže vyjednávať. Narážal na najväčšie osobnosti ročníka 2004 Šimona Nemca, Adam Sýkoru, Filipa Mešára a Juraja Slafkovského, ktorí patria medzi opory vo svojich mužstvách. V prvom kole play-off slovenskej extraligy však proti sebe hrajú Nitra (Sýkora a Nemec) a Poprad (Mešár), z tejto trojice tak nejaký hráč zrejme príde. "" vysvetlil Feneš.Tréneri budú sledovať boje o miestenky v troch prípravných zápasoch v Piešťanoch, po ktorých nastane rez kádrom. Mladí Slováci nastúpia v stredu 30. marca proti Maďarom a následne ich čakajú v piatok 1. apríla aj v sobotu 2. apríla súboje s Čechmi. V ďalšom bloku prípravy majú naplánovaný ešte duel s Modrými krídlami Slovan. "," uviedol tréner.Pôvodne mala byť dejiskom I. divízie MS hráčov do 18 rokov Spišská Nová Ves, no vzhľadom na nedostatočné ubytovacie kapacity a s tým súvisiacu náročnú logistiku tímov, nevynímajúc COVID protokol IIHF, sa napokon bude hrať v Piešťanoch. Piešťanské zázemie je slovenským hráčom dôverne známe, je tu ich domovská aréna v rámci projektu centralizovanej prípravy hráčov do 18 rokov. "" povedal pre TASR útočník Tomáš Pobežal.Od posledného vystúpenia slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta tejto vekovej skupiny uplynuli už takmer 3 roky. Prehra s tímom Švajčiarska vtedy znamenala vypadnutie z elitnej kategórie. Plány na rýchly návrat späť medzi elitu skrížila Slovákom pandémia koronavírusu. Turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov, ktorý sa mal pôvodne konať v Spišskej Novej Vsi v roku 2020, zrušili a pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa neuskutočnil ani o rok neskôr. Tento rok je však k organizátorom športových podujatí milosrdnejší a Slováci konečne budú môcť zabojovať o postup medzi elitu.V ceste za návratom do elitnej kategórie budú mladým slovenským reprezentantom stáť výbery Japonska, Nórska, Francúzska,," dodal Pobežal. Rovnaký názor mal aj tréner Feneš, no dodal: "Slováci budú súťažiť pred domácim publikom v čase, keď uvoľnené protipandemické opatrenia už umožňujú hrať pred plnými tribúnami.