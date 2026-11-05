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Slováci odštartovali kvalifikáciu prehrou v Taliansku
Štart druhého dejstva patril slovenskej ekipe a po góle Smetánku v 32. minúte viedol jeho tím o dva góly 20:18.
Autor TASR
Conversano 5. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári neuspeli vo svojom úvodnom dueli kvalifikácie ME 2028. Na palubovke Talianska v Conversane prehrali vo štvrtok o dva góly 32:34. V druhom zápase sa v nedeľu stretnú v Prešove s topfavoritom 7. skupiny Nemeckom, úradujúcim vicemajstrom Európy (18.00 h).
Zverenci novej trénerskej dvojice Ľuboš Hudák a Jan Filip absolvovali v hale Pala San Giacomo neďaleko mesta Bari svoju súťažnú premiéru a hoci hral ich omladený tím s favorizovaným súperom dlho vyrovnanú partiu, na body to napokon nestačilo. V slovenskom drese absolvovali debut Jakub Valent, Benjamín Gagyi i Matúš Majirský a všetci traja sa aj zapísali do streleckej listiny. Najlepším strelcom tímu bol Tomáš Smetánka so šiestimi presnými zásahmi.
Na európsky šampionát v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku si vybojujú postup prvé dva tímy z každej z ôsmich skupín a štyri najlepšie družstvá z tretích priečok. Okrem troch organizátorov má už istú účasť na šampionáte aj Dánsko ako obhajca titulu. Záverečný turnaj sa uskutoční od 13. do 30. januára 2028 v Madride, Valencii, Lisabone a Zürichu. Slováci štartovali na ME v ére samostatnosti štyrikrát, naposledy v roku 2022 ako spoluorganizátor.
Talianom vyšiel lepšie úvod a v 7. minúte viedli 4:1. Až potom dali hostia prvý gól z hry, no postupne sa dostali do tempa. Brankár Žernovič sa blysol dvoma zákrokmi a v 13. minúte vyrovnal na 6:6 Gagyi, ktorý zaznamenal svoj premiérový gól v reprezentačnom drese. Hostia pokračovali v zlepšenom výkone a po úspešnej sedmičke Mišovýcha sa v 17. minúte prvýkrát dostali do vedenia (9:8). V 25. minúte prišli Slováci o Gagyiho, ktorý za faul videl priamu červenú kartu. Taliani si následne dvakrát vypracovali dvojgólový náskok, no hostia dokázali v oboch prípadoch odpovedať a do kabín sa išlo za nerozhodného stavu 17:17.
Štart druhého dejstva patril slovenskej ekipe a po góle Smetánku v 32. minúte viedol jeho tím o dva góly 20:18. Nasledovala však trojgólová reakcia „azúrových“, čo ich dostalo späť do tesného vedenia. Taliani, ktorých ťahal najmä strelecky disponovaný Prantner, získali sľubný náskok pred polovicou druhého polčasu. Šnúrou štyroch presných zásahov odskočili v 44. minúte na 26:22. Kormidelníci Slovenska reagovali oddychovým časom a ich zverenci dokázali o päť minút neskôr zlikvidovať manko a vyrovnať na 26:26. Koncovku však zvládli lepšie domáci - päť minút pred sirénou po úspešnej sedmičke Manojloviča a nasledujúcom zásahu Sirota mali štvorgólový náskok 33:29 a vedenie si už postrážili.
Zverenci novej trénerskej dvojice Ľuboš Hudák a Jan Filip absolvovali v hale Pala San Giacomo neďaleko mesta Bari svoju súťažnú premiéru a hoci hral ich omladený tím s favorizovaným súperom dlho vyrovnanú partiu, na body to napokon nestačilo. V slovenskom drese absolvovali debut Jakub Valent, Benjamín Gagyi i Matúš Majirský a všetci traja sa aj zapísali do streleckej listiny. Najlepším strelcom tímu bol Tomáš Smetánka so šiestimi presnými zásahmi.
Na európsky šampionát v Portugalsku, Španielsku a Švajčiarsku si vybojujú postup prvé dva tímy z každej z ôsmich skupín a štyri najlepšie družstvá z tretích priečok. Okrem troch organizátorov má už istú účasť na šampionáte aj Dánsko ako obhajca titulu. Záverečný turnaj sa uskutoční od 13. do 30. januára 2028 v Madride, Valencii, Lisabone a Zürichu. Slováci štartovali na ME v ére samostatnosti štyrikrát, naposledy v roku 2022 ako spoluorganizátor.
kvalifikácia ME 2028 - 7. skupina:
Taliansko - Slovensko 34:32 (17:17)
Najviac gólov Talianska: Prantner 7, Manojlovič 6, Mengon a Parisini po 5. Zostava a góly SR: Žernovič, Mitošinka - J. Valent 5, Petryčenko 1, Gagyi 1, Hajko 3, Petržela 2, Féder, Jurkovič 2, Dopjera 3, Moravčík 1, Smetánka 6, S. Valent 2, Mišových 4/3, Mikita, Majirský 2.
Rozhodovali: Mitrevski, Todorovski (obaja Sev. Macedónsko), 7m hody: 3/2 - 5/3, vylúčenia: 5:4, ČK: 47. Bortoli po troch vylúčeniach - 25. Gagyi po faule
Taliansko - Slovensko 34:32 (17:17)
Najviac gólov Talianska: Prantner 7, Manojlovič 6, Mengon a Parisini po 5. Zostava a góly SR: Žernovič, Mitošinka - J. Valent 5, Petryčenko 1, Gagyi 1, Hajko 3, Petržela 2, Féder, Jurkovič 2, Dopjera 3, Moravčík 1, Smetánka 6, S. Valent 2, Mišových 4/3, Mikita, Majirský 2.
Rozhodovali: Mitrevski, Todorovski (obaja Sev. Macedónsko), 7m hody: 3/2 - 5/3, vylúčenia: 5:4, ČK: 47. Bortoli po troch vylúčeniach - 25. Gagyi po faule
Talianom vyšiel lepšie úvod a v 7. minúte viedli 4:1. Až potom dali hostia prvý gól z hry, no postupne sa dostali do tempa. Brankár Žernovič sa blysol dvoma zákrokmi a v 13. minúte vyrovnal na 6:6 Gagyi, ktorý zaznamenal svoj premiérový gól v reprezentačnom drese. Hostia pokračovali v zlepšenom výkone a po úspešnej sedmičke Mišovýcha sa v 17. minúte prvýkrát dostali do vedenia (9:8). V 25. minúte prišli Slováci o Gagyiho, ktorý za faul videl priamu červenú kartu. Taliani si následne dvakrát vypracovali dvojgólový náskok, no hostia dokázali v oboch prípadoch odpovedať a do kabín sa išlo za nerozhodného stavu 17:17.
Štart druhého dejstva patril slovenskej ekipe a po góle Smetánku v 32. minúte viedol jeho tím o dva góly 20:18. Nasledovala však trojgólová reakcia „azúrových“, čo ich dostalo späť do tesného vedenia. Taliani, ktorých ťahal najmä strelecky disponovaný Prantner, získali sľubný náskok pred polovicou druhého polčasu. Šnúrou štyroch presných zásahov odskočili v 44. minúte na 26:22. Kormidelníci Slovenska reagovali oddychovým časom a ich zverenci dokázali o päť minút neskôr zlikvidovať manko a vyrovnať na 26:26. Koncovku však zvládli lepšie domáci - päť minút pred sirénou po úspešnej sedmičke Manojloviča a nasledujúcom zásahu Sirota mali štvorgólový náskok 33:29 a vedenie si už postrážili.
ďalší zápas 1. kola:
Nemecko - Belgicko (20.30 h)
ďalší program SR v kvalifikácii ME 2028:
8. novembra 2026: Slovensko – Nemecko (18.00 h, Prešov)
10./11. marca 2027: Slovensko – Belgicko
13./14. marca 2027: Belgicko – Slovensko
5./6. mája 2027: Slovensko – Taliansko
9. mája 2027: Nemecko – Slovensko
Nemecko - Belgicko (20.30 h)
ďalší program SR v kvalifikácii ME 2028:
8. novembra 2026: Slovensko – Nemecko (18.00 h, Prešov)
10./11. marca 2027: Slovensko – Belgicko
13./14. marca 2027: Belgicko – Slovensko
5./6. mája 2027: Slovensko – Taliansko
9. mája 2027: Nemecko – Slovensko