Slováci odštartovali prehrou na palubovke Maďarska 32:37

kvalifikácia ME 2026 - 2. skupina:



Maďarsko - Slovensko 37:32 (15:12)



Najviac gólov Maďarska: Imre 9/7, Rosta 7, Bóka 5. Zostava a góly SR: Žernovič, Paul - Briatka 3, Prokop 5, Ďuriš 1, Macháč 6, Potisk 6, Fenár 1/1, Jurkovič, Smetánka 4, Mitaľ 1, Hlinka, Moravčík, Kravčák, Mišových 3/2, Petržela 2. Rozhodovali: Lindenbaum, Laron (obaja Izr.), vylúčenia: 5:4, 7m hody: 8/7 - 6/3



ďalší výsledok:



Čierna Hora - Fínsko 29:28 (16:15)







tabuľka:



1. Maďarsko 1 1 0 0 37:32 2



2. Čierna Hora 1 1 0 0 29:28 2



3. Fínsko 1 0 0 1 28:29 0



4. Slovensko 1 0 0 1 32:37 0

Ďalší program slovenskej reprezentácie v kvalifikácii ME 2026:



10. novembra 2024: Slovensko – Čierna Hora (17.00 h, prenos na Sport 1)



13. marca 2025: Fínsko – Slovensko



15. marca 2025: Slovensko – Fínsko



7. mája 2025: Slovensko – Maďarsko



11. mája 2025: Čierna Hora – Slovensko



Győr 6. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári neuspeli vo svojom úvodnom dueli kvalifikácie ME 2026. Na palubovke favorizovaného Maďarska v Győri prehrali o päť gólov 32:37. V druhom zápase sa v nedeľu v Košiciach stretnú s Čiernou Horou, ktorá v stredu zdolala doma Fínsko 29:28.Zverenci Fernanda Guricha držali napriek nevydarenému úvodu v Audi aréne v Győri nádej na bodový zisk až do záverečných minút, no domáci koncovku stretnutia zvládli. Najlepší strelci slovenského tímu boli so šiestimi presnými zásahmi Šimon Macháč a Martin Potisk, na maďarskej strane vyčnieval Bence Imre (9 gólov).Na európsky šampionát v Dánsku, Švédsku a Nórsku si vybojujú postup prvé dva tímy z každej z ôsmich skupín a štyria najlepší z družstiev umiestnených na tretích priečkach. Okrem troch organizátorov má už istú účasť na šampionáte aj Francúzsko ako obhajca titulu.Maďarom parádne vyšiel úvod zápasu, keď už v 7. minúte viedli 5:1. Hostia sa veľmi ťažko presadzovali v útoku, dlho bol jediným úspešným strelcom tímu pivot Macháč a až v 9. minúte sa k nemu z rýchleho protiútoku pridal Briatka. Slovenský brankár Žernovič si prvý úspešný zákrok pripísal až po desiatich minútach, no jeho spoluhráči po trojgólovej šnúre znížili v 12. minúte na 5:6 zo svojho pohľadu. Maďari mali v prvej štvrťhodine k dispozícii až štyri sedmičky a všetky premenil Imre, favorit si tak udržiaval tesný náskok. Ten v závere prvého dejstva aj vďaka viacerým zákrokom brankára Bartucza navýšil na tri góly - 15:12. Bližšie k súperovi sa Slováci po zmene strán dostali v 42. minúte, keď Macháč technickou strelou znížil na 20:22. Desať minút pred koncom dal Petržala vo svojom debute aj premiérový reprezentačný gól na 26:28 a Slováci stále živili nádej na prekvapenie. Päť minút pred koncom to bolo "iba" 31:29 pre domácich, Maďari však v koncovke drámu nepripustili a vyhrali napokon o päť gólov.