Slováci odštartovali triumfom 4:0 nad Fidži, Gaži: Dobrý krok

San Juan 21. mája (TASR) - Slovenským futbalistom sa vydaril vstup do majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Argentíne. V San Juane zvíťazili nad Fidži hladko 4:0 a priebežne figurujú na čele tabuľky B-skupiny. Hráči sa po zápase zhodli, že víťazstvo mohlo byť aj vyššie, ak by premenili viaceré ďalšie gólové príležitosti.



Slovákom vyšiel štart do zápasu, úvodný gól strelil v 17. minúte krídelník Adam Gaži, o osem minút neskôr sa presadil stredopoliar Máté Szolgai. "Sme radi, že sme vyhrali prvý duel. Je to dobrý krok do turnaja. Samozrejme, nemôžeme veľmi oslavovať a musíme sa sústrediť na druhý zápas proti Ekvádoru. Máme čo zlepšovať, ale myslím si, že ďalším zápasom sa všetko vyladí a získame ďalšie tri body," uviedol po stretnutí Gaži. "Myslím si, že sme si vypracovali veľmi veľa situácií, v ktorých sme mohli nastrieľať viac gólov, ale dali sme im štyri. Sme spokojní, ale mohlo to byť aj lepšie," dodal Szolgai.



V druhom polčase zvýšil náskok Artur Gajdoš, gólovú bodku dal kapitán tímu Timotej Jambor. "Škoda, že sa nám nepodarilo premeniť viacero šancí v prvom polčase. Do druhého sme nenaskočili ideálne, miestami sme sa prispôsobovali hre súpera. Chvalabohu za víťazstvo, len škoda, že nebolo väčšie," vyhlásil Gajdoš pre webový portál Slovenského futbalového zväzu (SFZ). "Výborný pocit. Pre všetkých z nás to bola premiéra na majstrovstvách sveta a nič viac ako víťazstvo sme si nemohli priať. Myslím si, že sme podali dobrý výkon a s dnešným zápasom môžeme byť spokojní. Jediná negatívna škvrna je, že sa to skončilo len 4:0, malo to skončiť väčším rozdielom. Ale verím, že v ďalších zápasoch nazbierame dostatočný počet bodov, postúpime a tie góly nás nebudú moc mrzieť," reagoval Jambor. Slováci prestieľali ostrovný štát výrazným pomerom 37:1.



Reprezentačný tréner Albert Rusnák nemohol "sokolíkov" koučovať z lavičky pre trest za červenú kartu z domácich majstrovstiev Európy, ktorú videl v záverečnom zápase proti Rakúsku. Zastúpil ho asistent Marek Ondrík. "Škoda nepremenených gólových príležitostí, skóre mohlo byť ďaleko lepšie. Na úvod šampionátu sme však zvíťazili 4:0, čo je krásny pocit. Chlapci ukázali množstvo pekných herných kombinácii, takže sme spokojní. Nemôžeme poľaviť v tempe a strácať koncentráciu. Veríme, že získame ďalšie body a nebudeme sa musieť spoliehať na skóre," uviedol Ondrík po dueli.



Druhý zápas odohrajú mladí Slováci v utorok 23. mája o 23.00 SELČ. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú v piatok 26. mája o 20.00 SELČ súbojom s USA.