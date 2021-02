Slováci odštartujú hokejové MS 2021 v A-skupine proti Bielorusku

Zloženie základných skupín:



A-skupina: Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Dánsko, Bielorusko, Veľká Británia

B-skupina: Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko, Kazachstan



Program SR v základnej A-skupine MS 2021:



piatok 21. mája, 20.15 h: Bielorusko – SLOVENSKO

nedeľa 23. mája, 12.15 h: Veľká Británia – SLOVENSKO

pondelok 24. mája, 16.15 h: SLOVENSKO – Rusko

štvrtok 27. mája, 16.15 h: Švajčiarsko – SLOVENSKO

sobota 29. mája, 20.15 h: SLOVENSKO – Dánsko

nedeľa 30. mája, 20.15 h: Švédsko - SLOVENSKO

utorok 1. júna, 16.15 h: SLOVENSKO – Česko

Riga 5. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia vo svojom úvodnom zápase na tohtoročných majstrovstvách sveta v Rige proti Bielorusom. Duel je na programe v otvárací deň turnaja, v piatok 21. mája o 20.15 SELČ v Olympijskom športovom centre. Program turnaja zverejnila v piatok večer Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).Po dni voľna ich čaká v základnej A-skupine dvojzápas, v nedeľu 23. mája od 12.15 h si zahrajú s Veľkou Britániou a o 28 hodín neskôr nastúpia proti Rusku. Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsayho budú mať ďalšie dva dni pauzu, 27. mája o 16.15 h sa stretnú so Švajčiarskom a 29. a 30. mája si zmerajú sily zhodne o 20.15 h najprv s Dánskom a potom so Švédskom. Boje v základnej skupine uzavrú v utorok 1. júna derby s Českom (16.15 h). Všetky stretnutia A-skupiny odohrajú v Olympijskom športovom centre, B-skupina sa uskutoční v hlavnej Aréne Riga. Vyraďovacia časť sa začne vo štvrtok 3. júna a finále sa uskutoční v nedeľu 6. júna.MS 2021 sa mali pôvodne konať v Rige a Minsku. Rada IIHF však 18. januára odobrala Bielorusku spoluorganizátorské práva pre obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine. Ako náhradné dejisko pripadali do úvahy Bratislava aj dánsky Herning, v hre bola tiež možnosť, že sa celý šampionát odohrá len v jednej krajine, aby sa minimalizovalo cestovanie a problémy spojené s pandémiou koronavírusu. Po návšteve delegácie IIHF v Rige sa napokon Rada rozhodla, že celý turnaj bude hostiť lotyšská metropola.Hlavný štadión šampionátu bude Aréna Riga s kapacitou na hokejové stretnutia 10.300 divákov, ktorá privíta zápasy B-skupiny, ako aj dva štvrťfinálové súboje, obe semifinále a boje o medaily. A-skupina a ďalšie dve štvrťfinále sa odohrajú v Olympijskom športovom centre, kde vzniknú tribúny s kapacitou 6000 miest. Zimný štadión Daugava, ktorý je vzdialený asi desať minút od hlavnej arény, bude slúžiť ako tréningová hala s dvoma klziskami. Tento štadión je momentálne v rekonštrukcii, no dokončiť by ho mali koncom marca. Všetkých 16 tímov bude bývať v jednom hoteli a keďže Aréna Riga a Olympijské športové centrum sú od seba vzdialené len okolo 150 metrov, IIHF nebude mať problém v prípade potreby vytvoriť šampionátovú "bublinu". Ak sa do začiatku MS pandemická situácia v Lotyšsku zlepší natoľko, aby mohli ísť na štadióny diváci, organizátori dokážu spustiť predaj vstupeniek do troch dní od povolenia od miestnych úradov.