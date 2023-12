Slováci odštartujú prípravu na ME domácim zápasom s Rakúskom

Bratislava 22. decembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odštartuje prípravu na ME 2024 domácim duelom s Rakúskom, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. marca na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Slovensko sa s Rakúskom stretlo doteraz v piatich vzájomných stretnutiach, v ktorých zaznamenalo jednu výhru, tri remízy a jednu prehru, so skóre 3:4 v prospech Rakúska. Na domácej pôde privítalo susedov doteraz len raz, v marci 2004 remizovali zverenci trénera Dušana Galisa na Tehelnom poli s Rakúskom 1:1. Strelcom gólu bol v 74. minúte Marek Mintál, za hostí vyrovnal v poslednej minúte zápasu Roland Kollmann.



Naposledy sa Slovensko s Rakúskom stretlo pred odchodom na ME 2020, vo Viedni sa v júni 2021 zrodila bezgólová remíza 0:0.