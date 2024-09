Slováci odštartujú proti Švédom, skupinu zakončia duelom s Kazachmi

Zloženie základných skupín MSJ 2025 v Ottawe:



A-skupina (Canadian Tire Centre): Kanada, USA, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko



B-skupina (TD Place): Švédsko, Česko, SLOVENSKO, Švajčiarsko, Kazachstan







Program SR v B-skupine MSJ (časy sú uvedené v SEČ):



štvrtok 26. decembra o 18.00: SLOVENSKO - Švédsko



piatok 27. decembra o 19.00: Švajčiarsko - SLOVENSKO



nedeľa 29. decembra o 23.00: Česko - SLOVENSKO



pondelok 30. decembra o 19.00: SLOVENSKO - Kazachstan

Ottawa 17. septembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartujú svoje účinkovanie na juniorskom svetovom šampionáte v Ottawe zápasom proti Švédsku. Úvodný duel v B-skupine odohrajú vo štvrtok 26. decembra 2024 o 18.00 SEČ v TD Place. V základnej skupine sa stretnú ešte so Švajčiarskom, Českom a Kazachstanom.Organizátori zverejnili v utorok rozpis prostredníctvom oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIFH). Slováci odohrajú s "Tre Kronor" oficiálny otvárací duel turnaja. Zaujímavosťou je, že aj reprezentačný A-tím odohrá budúci rok s rovnakým súperom prvý duel na MS v Štokholme. Už o necelých 24 hodín čaká slovenských juniorov konfrontácia so švajčiarskymi rovesníkmi (19.00 SEČ). Po dni voľna odohrajú "federálne" derby proti Česku (23.00) a skupinu uzavrú 30. decembra duelom proti Kazachom (19.00). Slováci odohrajú všetky skupinové súboje v hale TD Place, ktorá je menšou z dvojice dejísk. Druhá skupina s domácou Kanadou, USA, Fínskom, Nemeckom a Lotyšskom sa odohrá v Canadian Tire Centre, domovskom stánku klubu NHL Ottawa Senators.Po skupinovej fáze nasledujú 2. januára štvrťfinálové stretnutia, po nich sa turnaj presunie výlučne do Canadian Tire Center na semifinále (4. januára) a o deň neskôr sú na programe medailové súboje.