Slováci opäť štvorgóloví, Škriniar a Boženík poukázali i na chyby

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti si v záverečnom prípravnom zápase pred ME spravili chuť víťazstvom 4:0. V nedeľu v Trnave jednoznačne vyhrali nad Walesom a o týždeň začnú svoje pôsobenie na kontinentálnom šampionáte v E-skupine proti Belgicku. V záverečnej generálke bola ofenzívne aktívnejšia ľavá strana a napriek vysokému triumfu hráči zdôraznili, že je čo zlepšovať.



Hostia mali loptu na kopačkách len zo začiatku, nasledovala útočná snaha domácich. Výraznú úlohu v nej zohrával ľavý obranca Dávid Hancko, ktorý pracoval najmä s Lukášom Haraslínom. Tempo hry trocha ovplyvnil silnejúci dážď. Skóre nakoniec otvoril v 45. minúte Juraj Kucka, ktorý hral naposledy 21. apríla. Stredopoliar laboroval so zranením ramena a skóroval prvýkrát od februára. Za reprezentáciu vsietil gól naposledy v novembrovom kvalifikačnom zápase proti Islandu (4:2). Na konci zápasu utrpel úder to tváre od Kieffera Mooreho, ktorý obdržal žltú kartu. Do tvrdého súboja sa dostal aj ďalší skúsený Slovák Peter Pekarík.



"Chalani sú v pohode, ale 'Kuco' je terminátor, jemu to zašijú a bude dobre. 'Peki' bol tiež už na konci zápasu v poriadku, je škoda, že sa to stalo Kucovi, ktorý mal problém s ramenom. To však zostalo v poriadku," uviedol kapitán Milan Škriniar po zápase. Stopér ocenil zapájanie obrany do ofenzívnej aktivity. "Taktika bola zapájať krajných obrancov. Situácia bola iná ako so San Marínom, ktoré sa uzatváralo. Dali sme aj pekné góly po pekných akciách," povedal Škriniar. Uznal, že nedeľný triumf na Walesom chutil lepšie ako stredajšie víťazstvo nad San Marínom (4:0): "Povedzme si pravdu, so San Marínom to bola povinná jazda. Nechceli hrať a bránili vzadu, nebol to nejaký test, toto áno. Ďakujeme ľuďom, dali sme štyri góly. Stále je však na čom pracovať, ako nám prízvukuje tréner."



Kormidelníkovi Francescovi Calzonovi chýbala väčšia tímovosť a výhrady mal aj proti obrane. Walesania ohrozili bránu dvakrát, s oboma strelami si poradil Martin Dúbravka. "Wales bol náročný a veľmi fyzický súper, vedeli sme čo od nich čakať, že hrajú nakopnuté lopty. Chalani v obrane mali veľa práce. 'Heco' chytil jeden - dva góly," povedal strelec druhého gólu Róbert Boženík v mixzóne. Na 2:0 zvýšil v 56. minúte z tesnej blízkosti po výstavnom pase za obranu v podaní Hancka. O štyri minúty mu najprv pripísali ďalší gól, ktorý bol neskôr označený ako vlastenec Ethana Ampadua. Loptu poslal pred bránu efektnými "nožničkami" Haraslín. "Išiel som dohrávať druhú loptu, ktorú 'Šulo' krásne trafil. Neviem, či mi pripísali gól, ale myslím si, že to je jedno," zhodnotil Boženík. Útočník portugalskej Boavisty, ktorý jej v tejto sezóne výrazne pomohol v boji o záchranu, taktiež vyzdvihol prácu obrany a kriticky zhodnotil aj slabiny národného tímu: "Myslím si, že to tréner od chalanov chcel, aby na kraji obrany podporovali ten útok. Ja som za to vďačný, príležitostí nebolo až toľko. Výborné bolo to, že sme sa do tých šancí dostávali a že sme si ich vedeli vytvoriť. Ešte tam boli veci, ktoré nám nefungovali - môžeme byť presnejší a mať lepšie načasovaný pressing. Urobili sme však aj kus dobrej roboty." Záverečný gól pridal v úplnom závere striedajúci László Bénes, ktorý vyskúšal strelu z diaľky s skóroval prvýkrát od júna 2021.



Slováci zvíťazili na Walesom o štyri góly len raz, zároveň je to najväčší rozdiel v histórii. Podarilo sa im to v prvom vzájomnom zápase v októbri 2006. V kvalifikácii na ME 2008 vtedy vyhrali na pôde súpera 5:1. "Určite nás to motivovalo, po psychickej stránke bolo dôležité, aby sme išli na ME sebavedomí. Nie je čo oslavovať, bol to len prípravný zápas a čaká nás Belgicko," povedal Škriniar. Ocenil kvalitný výkon tímu, ale pripomenul aj dobré zápasy v kvalifikácii. V nej si práve štvorgólovým zápasom zaistili postup v domácom zápase proti Islandu (4:2). "Ťažko povedať, dnes to bol z našej strany dobrý výkon a aj v kvalifikácii boli dobré zápasy. Aj druhý polčas v Portugalsku bol super, sme za to radi a aj pre to, že to vidia aj ľudia," dodal Škriniar.



Jeho tím čaká o týždeň historicky prvý ostrý zápas proti Belgicku, v prípravnom stretnutí sa tímy streli naposledy vo februári 2013. Tím nabitý hviezdami ako Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku či Leandro Trossard nie je len favorit turnaja, ale celej E-skupiny. "Určite musíme zvládnuť vstup do turnaja, ale nie je to kľúčové. Naposledy sme vstup zvládli a nakoniec sme nepostúpili. Musíme vyšperkovať tie situácie, ktoré dnes neboli dobré," dodal Škriniar. Na predošlých ME začali Slováci víťazstvom 2:1 nad Poľskom, potom však prehrali so Švédskom (0:1) aj Španielskom (0:5) a v tabuľke tretích tímov obsadili posledné šieste miesto.



Na štvrtom vrcholovom turnaji v histórii a treťom kontinentálnom šampionáte čakajú Slovensko aj zápasy s Ukrajinou (21.6.) a Rumunskom (26.6.). V utorok o 11.00 h bol na programe ich odlet do Frnakfurtu, odkiaľ sa presunú do Mainzu, kde bude mať slovenská reprezentácia hlavný stan.