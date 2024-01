Slováci opäť vypadli po góle v predĺžení, Feneš: Sklamanie

Göteborg 2. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa rovnako ako vlani rozlúčili s juniorským svetovým šampionátom vo štvrťfinále, keď opäť prehrali gólom v predĺžení. Minulý rok im v dueli s neskoršími majstrami sveta Kanaďanmi (3:4 pp) zasadil rozhodujúci úder v 66. minúte hviezdny Connor Bedard, na tohtoročných MS v Göteborgu vypadli s Fínmi identickým výsledkom po góle Jereho Lassilu už po 24 sekundách extra času.



Adam Sýkora zažil smoliarske štvrťfinálové vypadnutie vlani a tento rok opäť - už však v pozícii kapitána slovenského tímu. "Sú to neskutočne smutné pocity. S Fínskom to bol super zápas, ale druhýkrát za sebou som prehral štvrťfinále v predĺžení. Bola to asi najväčšia rana, akú som dostal v živote a budem sa z toho v ďalších dňoch ťažko dostávať." Keď Lassila po individuálnej akcii prekonal Adama Gajana v slovenskej bránke, vynorila sa mu hneď spomienka na minuloročný podobný Bedardov gól: "Hneď sa mi to v hlave premietlo, keď sme dostali ten rozhodujúci gól. Vyrovnali sme pár sekúnd pred koncom, boli sme na koni a zrazu príde takáto obrovská rana do života. Boli sme skvelá partia, pre týchto chlapcov by som nechal na ľade naozaj všetko. O to viac ma to bolí."



Slováci sa ujali vedenia práve gólom Sýkoru 0,2 sekundy pred koncom prvej tretiny. Fíni otočili vývoj, ale zverenci Ivana Feneša sa dvakrát dokázali vrátiť späť do zápasu. O vyrovnanie na 3:3 sa postaral v power play bez brankára Filip Mešár v čase 59:16. "Aj keď sme dostali gól na 2:3, tak sme hovorili chlapcom, že stále veríme, že to môžeme zvrátiť v náš prospech. Mali sme na to tím, ukazovali sme to celý zápas. Ťažko k tomu niečo povedať... Som na chlapcov hrdý, na túto partiu nezabudnem, ale určite ma to dosť hnevá," uviedol Sýkora vo videorozhovore pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).



Slovenský tím ukázal nezlomnú vôľu a odhodlanie, aj za nepriaznivého stavu hráči stále verili v obrat a postup do semifinále. "Videli sme neskutočne kvalitný hokej, hodný štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov," komentoval súboj tréner Feneš. "Z tohto zápasu však mohol zísť iba jeden víťaz. Bohužiaľ, boli to Fíni, ktorým touto cestou gratulujem. Ale náš výkon bol naozaj vynikajúci. Viackrát sme sa vrátili do zápasu, stále sme verili, že sa to prikloní na našu stranu. Bohužiaľ." Slováci na juniorských MS naposledy prenikli medzi najlepšiu štvorku v roku 2015. Vlani i tento rok boli blízko, k postupu chýbal malý kúsok. "Je to obrovské sklamanie, frustrácia. Šport však prináša takéto sklamania. Musíme si z toho zobrať len tie pozitívne veci a posunúť sa zasa ďalej," zdôraznil kouč reprezentačnej "dvadsiatky".



Slováci zažili výborný vstup do šampionátu a expresne rýchlo si zabezpečili postup do vyraďovacej časti. Zdolali Česko (6:2), Švajčiarsko (3:0) i Nórsko (8:4) a prvýkrát v histórii vyhrali v základnej skupine prvé tri zápasy. Vďaka tomu mohli pomýšľať na víťazstvo v skupine. Debakel 2:10 s favorizovanými Američanmi znamenal nepríjemnú facku, nič to však nemenilo na výbornej bilancii - deväť bodov z možných dvanástich a postup z druhej priečky. Štvrťfinále bolo otvorené až do samého konca, na konci drámy sa však radoval súper z Fínska: "Odhodlanie bolo z našej strany obrovské. Urobili sme všetko pre to, aby sme boli úspešní. Chceli sme sa dostať do semifinále. Myslím si, že každý jeden z nás tomu obetoval maximum. Chalani na ľade dreli do poslednej sekundy. Bohužiaľ, je to šport a treba sa tomu postaviť tvárou," hodnotil Feneš.



Ročník 2004 potvrdil, že je jeden z najsilnejších v histórii. Partia okolo Filipa Mešára, Adama Sýkoru, Serváca Petrovského, Dalibora Dvorského, Samuela Honzeka, Maxima Štrbáka či Adama Gajana predviedla v Göteborgu svoje schopnosti, posledný krok k naplneniu smelých ambícií však chýbal. "Pre mňa bola obrovská pocta byť kapitánom práve týchto chlapcov. Poznáme sa odmalička, všetkých som si veľmi obľúbil, dokázal by som pre nich urobiť na ľade i mimo neho všetko. Škoda, že sa nepodarilo ísť ďalej. Momentálne panuje u mňa obrovský smútok," priznal Sýkora. Napriek nešťastnému koncu verí, že hráči si odnesú z turnaja čo najviac skúseností do ďalšej hokejovej kariéry: "Pre väčšinu chalanov sa reprezentačná juniorská kariéra skončila. Chceli sme dosiahnuť viac, opäť nám to nevyšlo. Všetkým z tejto kabíny prajem, aby si v budúcnosti obliekli dres reprezentačného A-tímu. Verím, že sa táto partia ešte stretneme, uvidíme, možno si to ešte niekedy vynahradíme."