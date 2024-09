Slováci opäť zvládli kvalifikáciu, Ramsay chce ísť do Milána

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa po štyroch rokoch opäť predstavia na ZOH. Rovnako ako pred tromi rokmi si na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie vybojovali účasť bez straty bodu. V Bratislave zdolali postupne Rakúsko 2:1, Maďarsko 7:3 a postup spečatili po triumfe nad Kazachstanom 3:1. Tento úspech zrejme motivuje aj trénera Craiga Ramsayho, ktorý má zmluvu do konca budúcej sezóny, no ako povedal, na veľkolepom turnaji v roku 2026 v Miláne chce byť pri tom.



Kanadský tréner priviedol Slovákov k bronzu na ZOH v Pekingu pred dvoma rokmi. V Číne neštartovali hráči z NHL, no pod piatimi kruhmi v Taliansku budú aj hráči z profiligy. "Uvidíme, ako to bude. Verím, že fyzicky zvládneme ďalších pár rokov, aby sme mali dobrý tím a mali šancu hrať o medailu. Som naozaj hrdý na to, ako dokážeme pozdvihnúť našu hru, keď musíme. A ja by som bol rád, keby som bol toho súčasťou," uviedol Ramsay.



Pre slovenských hokejistov to bude siedma účasť na ZOH v hlavnom turnaji, predtým na hrách štartovali v roku 1994 v Lillehammeri, v Turíne 2006, vo Vancouveri 2010, v roku 2014 v Soči, v roku 2018 v Pjongčangu a pred dvoma rokmi v Pekingu. Pod piatimi kruhmi sa predstavili aj v rokoch 1998 v Nagane a 2002 v Salt Lake City, ale do hlavnej časti turnaja nepostúpili. "Už teraz sa na to veľmi teším. Som rád, že sme to zvládli, boli to naozaj ťažké zápasy," povedal útočník Martin Pospíšil.



Na turnaj sa už teraz teší aj Tomáš Tatar. Na turnaji viedol slovenský tím v pozícii kapitána. "Najťažší zápas pre mňa bol ten proti Rakúsku, lebo som do neho skočil bez prípravy. Kazachstan bol nepríjemný, ale dali sme prvý gól a to bolo veľmi dôležité. Nechceli sme ich púšťať do brejkov, chalani robili perfektnú robotu pred bránkou. Samo Hlavaj nás podržal a som šťastný, že sme turnaj odmakali a postúpili na olympiádu. Bude to výnimočný turnaj, budú tam najlepší z najlepších a bude to mať vynikajúcu úroveň."