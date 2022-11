Slováci otočili zápas s Nórskom a vyhrali 7:6

Slovensko – Nórsko 7:6 (2:3, 4:0, 1:3)



Góly: 16. Gál (Gašparík), 20. Gašparík (Dudovič), 23. Dudovič (Gál), 31. Gál (Dudovič), 34. Dudovič (Gašparík), 40. Ujhelyi (Dudovič), 54. Dudovič (Pažák) – 5. Frafjord (Hamrin), 8. Terjesen (Pedersen), 13. Lindgjerdet (Kronberg), 52. Hamrin (Norrmann), 58. Hjemgard (Olesen), 60. Lindgjerdet (Pedersen) Rozhodovali: Zurbuchen, Wehinger (obe Švajč.), vylúčení: 2:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1



SR: Kohút – Miške, Hatala, Mirt, Pažák, Kozák, Košarišťan – Dudovič, Gašparík, Gál – Ujhelyi, Cvacho, Nehila – Kubovič, Virga, Kvasnica – Kelemen, Bačinský



Fínsko - Švajčiarsko 5:7 (2:3, 1:2, 2:2) Góly: 15. Leikkanen, 17. Lastikka, 22. vlastný gól, 54. Johansson, 56. Kainulainen – 3. Heller, 9. Maurer, 11. Mendelin, 24. Seiler, 34. Zaugg, 50. Maurer, 54. Scheiss

1. Švajčiarsko 2 1 1 0 11:9 3



2. Fínsko 2 1 0 1 13:8 2



3. SLOVENSKO 2 1 0 1 8:14 2



4. Nórsko 2 0 1 1 10:11 1





Zürich 6. novembra (TASR) - Slovenskí florbalisti zvíťazili v druhom stretnutí na MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 7:6. Po trinástich minútach prehrávali už 0:3, ale v prostrednej časti nepriaznivý stav otočili. Na všetkých štyroch góloch v druhej tretine sa podieľal Michal Dudovič, ktorý v zápase zaznamenal hetrik.Po prehre s Fínskom začali slovenskí florbalisti zle aj zápas proti Nórsku. Nepriaznivý stav 0:3 ich však nezaskočil a ešte do prvej prestávky znížili na 2:3. V druhej tretine svojho súpera prakticky k ničomu nepustili a dostali sa do vedenia 6:3. Nóri ešte v tretej tretine zápas zdramatizovali a priblížili sa svojmu súperovi na rozdiel gólu. Nič to však nezmenilo na tom, že Slovensko získalo prvé body na MS. Slovenskí reprezentanti odohrajú tretí zápas v utorok 8. novembra proti domácim Švajčiarom.Radomír Mrázek, tréner SR:Michal Dudovič, útočník SR: