Sobota 2. máj 2026
Slováci po 2. tretine finále MS do 18 rokov prehrávajú so Švédskom 0:2

Na snímke zľava Samuel Šramatý zo Slovenska a Vilgot Lidén zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR - Martin Medňanský

„Tri korunky“ poslal do vedenia v Trenčíne v šiestej minúte Wiggo Sörensson.

Trenčín 2. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrávali po dvoch tretinách finálového súboja na domácich MS do 18 rokov so Švédskom 0:2. „Tri korunky“ zvýšili na rozdiel dvoch gólov v 38. minúte zásluhou Eltona Hermanssona. Krátko predtým nepremenil na opačnej strane tutovku na vyrovnanie Lucian Bernáth.

MS do 18 rokov - finále:
Slovensko - Švédsko 0:2 (0:1, 0:1) po dvoch tretinách
Góly: 6. Sörensson (Palme, Cilthe), 38. Hermansson (Elofsson, Meijer)
