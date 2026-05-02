< sekcia Šport
Slováci po 2. tretine finále MS do 18 rokov prehrávajú so Švédskom 0:2
„Tri korunky“ poslal do vedenia v Trenčíne v šiestej minúte Wiggo Sörensson.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 2. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrávali po dvoch tretinách finálového súboja na domácich MS do 18 rokov so Švédskom 0:2. „Tri korunky“ zvýšili na rozdiel dvoch gólov v 38. minúte zásluhou Eltona Hermanssona. Krátko predtým nepremenil na opačnej strane tutovku na vyrovnanie Lucian Bernáth.
MS do 18 rokov - finále:
Slovensko - Švédsko 0:2 (0:1, 0:1) po dvoch tretinách
Góly: 6. Sörensson (Palme, Cilthe), 38. Hermansson (Elofsson, Meijer)
Slovensko - Švédsko 0:2 (0:1, 0:1) po dvoch tretinách
Góly: 6. Sörensson (Palme, Cilthe), 38. Hermansson (Elofsson, Meijer)