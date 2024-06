Slováci po 15 rokoch nastúpia proti San Marínu, určite bez Tomiča

Viedenské Nové Mesto 4. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti sa stretnú so San Marínom prvýkrát takmer presne po 15 rokoch. V stredu o 18.00 h ich vo Viedenskom Novom Meste čaká predposledný prípravný zápas pred júnovými ME v Nemecku. Dva dni po ňom príde záverečná nominácia, v ktorej nebude pre zranenie určite figurovať obranca Michal Tomič.



Voľba prípravného stretnutia proti "futbalovému trpaslíkovi", ktorý nebodoval v ostrom zápase od novembra 2020, vyvolala otázniky. "Rešpektujem San Maríno. Keď žiadame, aby rešpektovali nás, musíme rešpektovať aj ostatných. Na papieri sme favoriti a hľadali sme aj iných súperov. Veľa z tých mužstiev však nechcelo hrať proti nám, možno preto, že si ešte neuvedomujú alebo nechcú uvedomiť našu silu. To však nie je žiadny problém, pretože aj takéto zápasy nám môžu veľa ukázať," uviedol reprezentačný tréner Francesco Calzona na utorkovej tlačovej konferencii.



Pôvodne chcel niektorého z účastníkov ME, no meno konkrétnych tímov odmietol pre TASR prezradiť: "Chceli sme hrať ťažšie zápasy, jeden sa nám podaril s Walesom, ktorý má dobré postavenie v rankingu FIFA. Ďalšie sme hľadali spomedzi tých, ktorí sú na EURO. Mená vám však nepoviem, pretože by to nebolo správne," povedal Calzona. Iný pohľad na papierovo jasný zápas dal útočník Lukáš Haraslín. "Keď idete do zápasu s tým, že ste jasný favorit a oni nevyhrali 20 rokov, vŕta vám to v hlave. Sme však profesionáli a pôjdeme do toho len s tým, že je to zápas na profesionálnej úrovni. Chceme ho vyhrať a robiť veci, ktoré sme si natrénovali," povedal 28-ročný Haraslín k stredajšiemu duelu.



Slováci hrali doposiaľ so San Marínom štyrikrát, zo všetkých stretnutí vyšli víťazne s celkovým skóre 22:1. Naposledy, v zápase úspešnej kvalifikácie na MS 2010, vyhrali 7:0. Sanmarínčania prerušili v marci 12-zápasovú sériu prehier, ktorá trvala vyše roka. V prípravnom zápase so Svätým Krištofom a Nevis vtedy remizovali 0:0 a bolo to ich druhé stretnutie pod trénerom Robertom Cevolim.



Slováci nastúpili v marci proti Rakúsku (0:2) a na pôde Nórska (1:1). "Stále tvrdím, že prípravné zápasy mi majú dať nejaký odraz toho, ako trénujeme. Bez ohľadu na to, proti komu hráme. V marci sme sa stretli so súpermi, ktorí mali vyššiu kvalitu a ja sa v prípravných zápasoch pozerám na náš posun a rast výkonnosti," vysvetlil Calzona. Do stretnutia plánuje nasadiť aj menej vyťažovaných hráčov, na brankárskom poste striedať v priebehu zápasu nechce. K tradičným oporám, ktoré Calzona povolával v priebehu necelých dvoch rokov - Martinovi Dúbravkovi, Marekovi Rodákovi a Henrichovi Ravasovi - pribudol na tomto kempe aj Dominik Takáč. "Budú hrať aj menej vyťažení hráči. Som ale spokojný so všetkými, vkladajú sa do toho, ukazujú maximum. Veľmi dobrý pocit mám z mladých hráčov. Nastúpia rozliční brankári, striedať ich nebudem, keďže chcem vidieť viac hráčov v poli," priblížil kormidelník.



Záverečná nominácia bude známa o tri dni, no kouč Slovákov zatiaľ jasno nemá. Na ME však určite nepôjde Tomič, ktorého trápi zranenie. "Bohužiaľ, nevieme ho dať za tak krátky čas dokpy. Uňho je veľmi pravdepodobné, že nebude nominovaný na EURO. Vedeli sme o tom už pred týmto zrazom a chceli sme to nejako vyskúšať. Vyšetrenia ukázali, že sa už nedá dohromady. Rozhodol sa zostať tu s nami aj keď vie, že na EURO nepôjde," povedal Calzona ohľadom hráča pražskej Slavie a pokračoval: "Má natrhnutý sval, stalo sa mu to na tréningu v klube. Hneď, ako sa mu to stalo, mal magnetickú rezonanciu. My sme urobili ďalšiu, ale to zranenie je takého rozsahu, že mu neumožňuje hrať."



Haraslína čaká druhý vrcholový turnaj. Premiéru mal pred troma rokmi na ME 2020, kde zasiahol do všetkých troch zápasov. "Každý z nás sa posunul o pár levelov vyššie futbalovo i mentálne. Teraz sme mali zo začiatku krátke tréningy, aby sme dohnali naše individuálne výpadky. Ten zápas chceme vyhrať, pre nás sa nič nemení. Chceme ukázať, že každý jeden z nás patrí do reprezentácie. Preniesť tú tímovosť, ktorú sme mali počas celej kvalifikácie, aj do takéhoto zápasu," povedal najúspešnejší strelec Slovenska v kvalifikácii. Krídelník z majstrovskej Sparty Praha nastúpil v piatich zápasoch a strelil tri góly, z toho dva padli v postupovom zápase proti Islandu (4:2).



Prípravný duel so San Marínom je na programe v stredu o 18.00 h vo Viedenskom Novom Meste. S Walesom si Slováci zmerajú sily v nedeľu na Štadióne Antona Malatinského v Trnave (20.45 h). Samotné ME štartujú 14. júna, Slováci začnú o tri dni neskôr zápasom základnej E-skupiny proti Belgicku.