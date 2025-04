Slováci po dvoch rokoch v Porube, Országh: Dobrý test

Nominácia SR na prípravný dvojzápas v Česku:

brankári: Filip Belányi (HK Poprad), Adam Húska (HC Lugano/Švaj.), Patrik Rybár (Červená hviezda Kchun-lun/KHL)

obrancovia: Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Rysy Spišská Nová Ves), Michal Beňo (HKM Zvolen), Mário Grman (Admiral Vladivostok), Dávid Mudrák (Mountfield Hradec Králové)

útočníci: Maxim Čajkovič (VERVA Litvínov/ČR), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/ČR), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR), Michal Krištof (SCL Tigers/Švaj.), Andrej Kukuča (HC’05 MONACObet Banská Bystrica), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Libor Nemec (U-Mass Lowell/NCAA), Miloš Roman (Oceláři Třinec/ČR), Matúš Sukeľ (VERVA Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Marek Hecl, Andrej Kudrna (obaja HKM Zvolen)

Piešťany 23. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa tento týždeň predstavia v dvoch prípravných dueloch v Česku a po troch rokoch sa pokúsia zdolať úradujúcich svetových šampiónov. Pred tohtoročnými MS v Štokholme a Herningu doteraz odohrali štyri stretnutia s bilanciou jedno víťazstvo a tri prehry. Vo štvrtok a v piatok nastúpia v Ostrave - Porube, kde hrali aj pred dvoma rokmi. Podľa realizačného tímu to bude smerodajná previerka pred blížiacim sa začiatkom svetového šampionátu.Slováci odštartovali záverečný blok prípravy v Herisau, kde podľahli domácim Švajčiarom (3:4 pp, 3:5). Minulý týždeň v Piešťanoch najprv nestačili na Nemcov (2:3), no o deň na to vyhrali 4:0. Najbližšie ich však čaká ešte o úroveň lepší súper. „“ uviedol Vladimír Országh, ktorý povedie tím v pozícii hlavného trénera aj na tohtoročných MS. Taktovku prebral po Craigovi Ramsaym, ktorému aktuálny zdravotný stav po zápale pľúc neumožňuje účasť na šampionáte.Realizačný tím urobil po dueloch s Nemeckom zmeny v kádri. Pribudli do neho obrancovia Mário Grman, Dávid Mudrák a Michal Beňo s útočníkmi Marekom Heclom a Andrejom Kudrnom. K mužstvu sa pripojil aj prvý hráč zo zámoria Adam Sýkora, ale pravdepodobne nastúpi až proti Francúzom. Slovákom na šampionáte zároveň nepomôžu útočníci Martin Pospíšil a Alex Tamáši. Podľa počtu duelov v národnom drese patrí k najskúsenejším 33-ročný Kudrna, ktorý očakáva v Česku náročné stretnutia: „Slovenskí hokejisti sa naposledy stretli s Čechmi vlani v apríli. V Trenčíne neuspeli 2:4 a v Bratislave prehrali 1:4. Z triumfu sa radovali takmer presne pred troma rokmi, keď rovnako v príprave zvíťazili v Spišskej Novej Vsi 3:1. „“ zdôraznil asistent trénera Peter Frühauf.Fanúšikovia zo Slovenska si spomínajú na Porubu hlavne vďaka druhému duelu v roku 2023, v ktorom domáci vyhrali po nájazdoch. V nich sa zo slovenských reprezentantov efektívnym zakončením blysol Richard Pánik. Česi vyhrali v príprave úvodné tri zápasy bez inkasovaného gólu. Naposledy však neuspeli v Rakúsku. Oproti uplynulému týždňu urobil tréner Radim Rulík až desať zmien v kádri. Zo švajčiarskeho Davosu prišli Matěj Stránský a Filip Zadina. Posilou bude aj druhý najproduktívnejší hráč fínskej ligy Michal Kovařčík.brankári: Josef Kořenář (HC Sparta Praha), Ondřej Kacetl (HC Oceláři Třinec), Šimon Zajíček (HC VERVA Litvínov)obrancovia: Michal Kempný, Jakub Krejčík (obaja HC Sparta Praha), Filip Pyrochta (BK Mladá Boleslav), Jakub Galvas (Malmö Redhawks/Švéd.), Tomáš Cibulka (Banes Motor České Budějovice), Jan Košťálek (HC VÍTKOVICE RIDERA), Jiří Ticháček (Rytíři Kladno), Marian Adámek, Tomáš Kundrátek (obaja HC Oceláři Třinec), Radek Kučeřík (Ässät Pori/Fín.)útočníci: Filip Chlapík, Pavel Kousal, Michael Špaček (všetci HC Sparta Praha), Jiří Černoch, Ondřej Beránek (obaja HC Energie Karlovy Vary), Petr Kodýtek (IFK Helsinki/Fín.), Radan Lenc (HV71/Švéd.), Michal Kovařčík (Kärpät Oulu/Fín.), Ondřej Kovařčík, Daniel Kurovský (obaja HC Oceláři Třinec), Daniel Voženílek (EV Zug/Švajč.), Kristián Reichel (Adler Mannheim/Nem.), Kevin Klíma (Mountfield Hradec Králové), Matěj Stránský, Filip Zadina (obaja HC Davos/Švajč.)štvrtok 24. aprílapiatok 25. apríla