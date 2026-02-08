< sekcia Šport
Slováci po dvoch ZOH v cieli, no 19. miesto je sklamanie
Slovensko obsadilo pred štyrmi rokmi v Pekingu 17. miesto, no štafeta sa do cieľa nedostala, keďže ju na treťom úseku predbehli najlepší o kolo.
Autor TASR
Anterselva 8. februára (TASR) - Slovenskí biatlonisti na predchádzajúcich dvoch zimných olympiádach neprišli do cieľa v súťaži miešaných štafiet, v nedeľu v Antersleve sa im to síce podarilo, no 19. miesto nebolo to, čo si predstavovali. Šance na lepší výsledok vyprchali už v úvode po mužskej časti a skúsenejšia ženská dvojica aspoň zachránila, že Slovákov nestiahli z trate. „Dokončiť štafetu je veľmi slabý cieľ,“ zhrnula za všetkých Paulína Bátovská Fialková, ktorá podala najlepší výkon zo štvorice.
Lepší výsledok neprišiel ani v úvode biatlonových zápolení na ZOH 2026. V Anterselve sa oproti Svetovému poháru postavili ako prví na štart muži. Jakub Borguľa potreboval len jeden náhradný náboj na stojke, ale bežecky nestačil a odovzdal na poslednom 21. mieste s výraznou stratou na 1:35 minúty na najlepších. Šimon Adamov potreboval tri dobíjania, v poradí sa neposunul a odovzdal s mankom už vyše troch minút. V tom momente sa zdalo, že Slováci ani tretíkrát po sebe na ZOH mix nedokončia.
Pre oboch mužských zástupcov v štafete to teda bola nepodarená premiéra pod piatimi kruhmi. „Streľba vyšla, ale v behu som sa trápil od prvého kola. Nie som na tú výšku ešte dostatočne aklimatizovaný,“ povedal v cieli Borguľa, ktorého v predchádzajúcich dňoch trápili aj zdravotné problémy. Tie v spojení s vysokou nadmorskou výškou, biatlonová aréna v Anterselve je položená až 1600 metrov nad morom, mu narobili problémy. „Už v prvom kole som strácal pozície, Talian a Švéd dali na hrote riadne tempo a to som neudržal. Nebol to jeden bod, kde by mi došli sily, proste som sa nevedel poriadne nadýchať tohto vzduchu. Teraz môžem dúfať, že sa stihnem aklimatizovať do utorka a dokážem niečo odbehnúť,“ pokračoval. S premiérou nebol spokojný ani jeho kolega: „Jakub mi odovzdal na poslednom mieste a bol som tam s rýchlymi bežcami, ktorí robili viac chýb na strelnici, ale bežecky sú odo mňa ďaleko, čo ukázali. Navyše tri chyby sú na olympiádu priveľa verím, že vo vytrvalostných pretekoch ich budem robiť menej. Babám sme to odovzdali v ťažkej situácii.“
Tie sa s ňou popasovali. Na treťom úseku najmä Paulína Bátovská Fialková, ktorá napriek dvom dobíjaniam posunula Slovensko na 17. priečku. „Dalo sa s tým robiť to, čo som urobila. Nechcem povedať maximum, pretože tam boli ešte dve miesta, na ktoré som reálne mala a mala som ich na dosah. O jedno dobitie na stojke menej a posunula by som sa, ale stále by to nebola pozitívna situácia pre Nasťu. Dnešný tímový výsledok ma naozaj neteší, určite sme mali na viac, ale taký je biatlon,“ povedala. Na posledný úsek nastúpila Anastasia Kuzminová, ktorá sa po ôsmych rokoch vrátila na zimné olympijské hry, ktoré sú jej štvrté v kariére. „Posledný úsek bol pre mňa veľká výzva i pocta. Pri každej štafete je to úsek, kde sa treba vyžmýkať na maximum a odpracovať na strelnici. Na trati som sa žiaľ necítila veľmi dobre, telo nepracovalo ako včera, keď som mala na tréningu skvelé pocity i na strelnici. To sa však vôbec neodzrkadlilo na mojom úseku. Veľmi ma to mrzí a musím sa na to pozrieť s chladnejšou hlavou. Tri dobíjania na ležke a dve na stojke ma veľmi vzdialili od súperiek, takže som veľmi sklamaná,“ povedala trojnásobná olympijská víťazka. Kuzminová v závere neudržala pozíciu a finišovala na konečnom 19. mieste. Za Slovákmi prišli do cieľa už len Litovci, Kazachov stiahli z trate.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/ ha
