Slováci po negatívnych testoch skúsia priživiť šancu na postup

Bratislava 3. septembra (TASR) - Po štvrtkovom negatívnom PCR testovaní sú na stretnutie H-skupiny kvalifikácie MS 2022 s Chorvátskom k dispozícii všetci nominovaní slovenskí futbalisti. Platí to aj pre brankára Dušana Kuciaka, ktorého pozitívny test vyradil z predchádzajúceho duelu v Slovinsku. Slováci hostia Chorvátov v sobotu od 20.45 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.



Tréner Štefan Tarkovič zdôraznil, že vo vyrovnanej tabuľke stále žije šanca postúpiť na záverečný turnaj do Kataru. Vedúce Chorvátsko má na konte sedem bodov rovnako ako Rusko, na ktorého pôde v stredu hralo bez gólov. Slovensko remizovalo v Slovinsku 1:1 a za svojím najbližším súperom zaostáva o jediný bod: "Kým budeme cítiť šancu, budeme robiť maximum pre postup. Veľmi podrobne som sledoval zápas proti Rusku. Stretnutia sú vyrovnané, nie je jednoduché vytvoriť si päť, šesť, sedem príležitostí. Pre nás je potrebné robiť to, čo sme robili na ME, ale pridať na kvalite v útočnej fáze. Máme k dispozícii inú typológiu hráčov, takú, aká nám chýbala na ME."



Hoci hostia pre svalové zranenie nemôžu počítať s kapitánom a kľúčovým stredopoliarom Lukom Modričom, Tarkovič vníma Chorvátsko ako mužstvo zložené z výrazných individualít. "Hrajú zásadnú úlohu v najlepších európskych kluboch. Majú obrovskú kvalitu, bude to súper na úrovni zápasov na ME. K úspechu nás môžu doviesť len maximálna koncentrácia a nadviazanie na výkon v Slovinsku," dodal slovenský tréner. V jeho výbere figurujú aj značne vyťažení hráči z uplynulého obdobia: "Marek Hamšík ide hrať siedmy zápas, to isté sa týka Ivana Schranza a Vladimíra Weissa. Môže to mať dopad na našu stratégiu v zápase. Momentálne si však nemyslím, že by neboli pripravení na zápas, alebo že by sme museli s týmto kalkulovať."



Obranca Milan Škriniar očakáva silnejšieho protivníka než v Ľubľane: "Chorváti majú kvalitu a určite sú favoriti, pokúsime sa ich prekvapiť. Zdajú sa mi vo forme, v predchádzajúcich zápasoch sa im možno strelecky až tak nedarilo, ale to nič nemení na tom, že majú kvalitu. Musíme si na to dať pozor. Hocikto môže zvíťaziť nad hocikým, o to je to krajšie. Každý bod, každý gól môže rozhodnúť skupinu. Vidíme to od začiatku kvalifikácie a takto to pokračuje."



Individuality na opačnej strane vyzdvihol aj chorvátsky kouč Zlatko Dalič: "Slováci hrali v Slovinsku oveľa ofenzívnejšie ako na ME. Mužstvo, ktoré disponuje Hamšíkom, Škriniarom, Lobotkom, Kuckom, Boženíkom a Dudom rozhodne netreba brať na ľahkú váhu. Musíme domácich čo najviac rešpektovať, na duel sa však nachystáme v maximálnej možnej miere a vynasnažíme sa získať všetky tri body."