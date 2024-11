Slováci po prehre s Francúzmi obsadili postupové druhé miesto

Kvalifikácia ME do 17 rokov:



11. skupina:



Slovensko - Francúzsko 0:1 (0:0)



Gól: 62. Leccese







ďalší výsledok:



Gibraltár - Cyprus 0:6 (0:2)







tabuľka:



1. Francúzsko 3 3 0 0 9:0 9*



1. SLOVENSKO 3 2 0 1 10:3 6*



3. Cyprus 3 1 0 2 8:5 3



4. Gibraltár 3 0 0 3 0:19 0



* - postup do A-ligy druhej fázy kval.

Sotira 4. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov uzavreli účinkovanie v prvej fáze kvalifikácie ME prehrou s rovesníkmi z Francúzska 0:1. Mužstvo trénera Martina Žambu obsadilo v 11. skupine postupové druhé miesto za stopercentnými Francúzmi. Oba tímy si na jar zahrajú v A-lige, v ktorej budú bojovať o sedem miesteniek na záverečný turnaj a súčasne aj o 11 miest na MS v tejto vekovej kategórii.V úvodnom stretnutí zdolali mladí Slováci domáci Cyprus 3:2 a postup si definitívne zabezpečili víťazstvom nad Gibraltárom (7:0).