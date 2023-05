Slováci po roku proti Kanade, Rosandič: Cestou je obetavá hra

Na snímke slovenská striedačka zľava Alex Tamáši, Róbert Lantoši, Pavol Regenda, kapitán Marek Hrivík a uprostred v pozadí tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Lotyšsko na 86. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v sobotu 13. mája 2023 v lotyšskej Rige. Foto: TASR/AP



B-skupina MS



pondelok 15. mája, 15.20 SELČ



SLOVENSKO - Kanada /Riga aréna, Riga/



predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Kňažko, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš, Nemec - Pánik, Hrivík, Kelemen - Hudáček, Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Lantoši, Čacho, Okuliar



Riga 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia v pondelok o 15.20 SELČ proti Kanade s cieľom prekvapiť favorizovaného súpera, nadviazať na hru v defenzíve zo zápasu s Lotyšskom a získať cenné body. V pozícii favorita bude zámorský tím, výhodou slovenského by mohol byť deň oddychu. Podľa obrancu Mislava Rosandiča môžu Slováci iba prekvapiť.Súperi nastúpia proti sebe takmer na deň presne po roku. V pondelok 16. mája 2022 sa v helsinskej Ice Hall zrodilo víťazstvo Kanady 5:1, ktoré bolo uprostred trojzápasovej série slovenských prehier. V následných troch dueloch v závere základnej skupiny Slováci zabodovali naplno a do štvrťfinále postúpili zo štvrtého miesta. Bol pri tom aj útočník Pavol Regenda, ktorý nechýba ani v Rige:Slováci odštartovali turnaj dvoma zápasmi v dvoch dňoch a pred náročným duelom s Kanadou si uvedomovali dôležitosť regenerácie.poznamenal Regenda.Na prebiehajúcom šampionáte v Rige majú Slováci po dvoch zápasoch tri body za sobotňajšie víťazstvo nad Lotyšskom 2:1. Kanaďania vo svojom úvodnom stretnutí zdolali tohto súpera presvedčivo 6:0 a proti Slovákom nastúpia deň po zápase proti Slovinsku.poznamenal obranca Mislav Rosandič.Tréner SR Craig Ramsay naznačil po zápase s Lotyšskom zmenu na brankárskom poste, takže šampionátový debut by mal absolvovať jeden z dvojice Samuel Hlavaj - Dominik Riečický. Pravdepodobnejší je štart prvého menovaného, ktorý bol v oboch doterajších zápasoch v pozícii dvojky. Proti Kanade by mal hrať aj obranca Šimon Nemec, ktorý sa v sobotu pripojil k tímu zo zámoria.Kanaďania sú proti Slovensku favorit. Zdolali ho nielen v predošlom vzájomnom zápase na MS 2023, ale aj na šampionáte v Košiciach 2019 (5:4). Zatiaľ posledné slovenské víťazstvo nad týmto súperom na MS je zo štvrťfinále 2012 (4:3).V Rige pôjde o 17. súboj Slovenska a Kanady na MS. Tímy doteraz odohrali celkovo 53 vzájomných duelov, Slováci sa v 23 tešili z víťazstva. V štyroch sa zrodila remíza a 26 vyznelo pre súpera. Celkové skóre hovorí v prospech Slovákov 167:161.