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Slováci po tretej prehre prišli o šancu na postup do štvrťfinále

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z každej skupiny totiž postúpia do štvrťfinále len tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie.

Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Basketbalisti Slovenska do 20 rokov sa na domácom turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave neprebojujú medzi najlepšiu osmičku. Vo svojom treťom dueli v rámci A-skupiny podľahli v nedeľu Azerbajdžanu 66:72. Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak prehrali všetky tri doterajšie zápasy. V stredu 15. júla uzavrú skupinu duelom proti Írom, kde sa rozhodne, o aké konečné umiestnenie si ešte mladí Slováci zahrajú.

Z každej skupiny totiž postúpia do štvrťfinále len tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do elitnej kategórie. Slovákom mierne pomohla nedeľná vysoká prehra Írov, ktorí podľahli v ďalšom zápase skupiny Švédom 58:90.



B-kategória ME do 20 rokov - A-skupina:

Azerbajdžan - SLOVENSKO 72:66 (33:36)

najviac bodov: Agbason 26 (16 doskokov), Berkoz 14, Garajev a Babajev po 10 - Stanko 18 (11 doskokov), Chlupis 15, Hoferica 12




ďalší výsledok A-skupiny:

Švédsko - Írsko 90:58 (39:28)



tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 3 3 0 258:186 6

2. S. Macedónsko 2 1 1 127:132 3

3. Azerbajdžan 2 1 1 130:151 3

4. Írsko 2 1 1 127:146 3

5. SLOVENSKO 3 0 3 199:226 3
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