Slováci po triumfe 5:3 nad Chorvátskom postúpili do štvrťfinále

C-skupina:



Slovensko - Chorvátsko 5:3 (2:1)



Góly: 8. a 35. Směřička, 21. a 28. Drahovský (druhý z pen.), 20. Kozár - 15. Postružin, 36. Horvat, 38. Jelovčič. ŽK: Ševčík, Doša (obaja SR). Rozhodovali: Ošomkov (Est.) - Bugenko (Mold.), Manzione (Tal.)



SR: Karpiak (Oberman) - Rick, Kozár, Doša, Drahovský - Serbin, Ševčík, Směřička, Zdráhal, Zaťovič, Brunovský, Čeřovský, Ostrák



Chorvátsko: Luketin (Primič) - Jelovčič, Marinovič, Novak, Postružin - Kanjuh, Kustura, Duras, Jurlina, Čekol, Horvat, Sekulič



ďalší výsledok:



Rusko - Poľsko 5:1 (2:1)

tabuľka:



1. Rusko 3 3 0 0 16:2 9*



2. Slovensko 3 1 1 1 8:12 4*



3. Chorvátsko 3 1 0 2 6:10 3



4. Poľsko 3 0 1 2 4:10 1



* - postup do štvrťfinále



Groningen 29. januára (TASR) - Slovenskí futsalisti postúpili na ME v Holandsku do štvrťfinále. Účasť medzi najlepšou osmičkou tímov si zabezpečili sobotným víťazstvom 5:3 v Groningene nad Chorvátskom v záverečnom zápase C-skupiny. Zverenci Mariána Berkyho obsadili v tabuľke druhé miesto so ziskom štyroch bodov za Ruskom, ktoré ovládlo skupinu s plným počtom 9 bodov.Slováci pretavili hneď ich prvú účasť na veľkom turnaji na prienik do vyraďovacej fázy. Vo štvrťfinále si v utorok 1. februára zmerajú sily s druhým tímom z D-skupiny. Bude ním Gruzínsko alebo Španielsko.Favorizovaní Chorváti, ktorým na postup stačil aj nerozhodný výsledok, sa mohli ujať vedenia v 7. minúte. Po vyšachovaní obrany mal Sekulič pred sebou odkrytú bránku, no Ševčík v poslednej chvíli zblokoval jeho pokus. Už o chvíľu zahrmelo na opačnej strane palubovky, kapitán Kozár šikovne otočil hru na voľného Směřičku a ten aj s prispením žrde prekonal Luketina - 1:0. Chorvátov inkasovaný gól nevystrašil, pokračovali v aktívnej hre a tlačili sa dopredu. V 12. minúte podržal svoj tím Drahovský, ktorý po strele Jelovčiča zastúpil Karpiaka pred bránkovou čiarou. Chorváti vyrovnali v 15. minúte, na konci rýchlej akcie do otvorenej obrany bol Postružin - 1:1. Šestnásť sekúnd pred koncom prvého polčasu však Slováci šokovali súpera gólom "do šatne". Drahovský našiel z autu dlhočizným oblúčikom Kozára a ten efektne z prvej trafil k opačnej žrdi - 2:1.Slovákom dokonale vyšiel vstup do druhej 20-minútovky. Po rozohrávke sa zmocnil lopty Drahovský, ktorý využil clonenie Došu pred Luketinom a tvrdou strelou z diaľky prekonal chorvátskeho brankára - 2:1. Balkáncov tento gól úplne vyviedol z miery, nedokázali sa už vrátiť k nátlakovej hre. Naopak, náskok mohol zvýšiť Směřička, chorvátskeho brankára však nepreloboval. V 28. minúte fauloval Ševčíka v pokutovom území Jelovčič a Drahovský premenenou penaltou poslal Slovákov do trojgólového vedenia - 4:1. Pri rovnovážnom stave Chorváti nemali nárok, v 31. minúte sa preto rozhodli pre hru bez brankára. Znížiť mohol Postružin, proti bolo brvno, na opačnej strane nechýbalo Drahovskému veľa, aby skompletizoval hetrik. Radosť mu dvakrát za sebou prekazil Primič. V 35. minúte však chorvátsky brankár prehral hlavičkový súboj so Směřičkom, ktorý priblížil Slovákov k postupu - 5:1. Iskierku chorvátskej nádeje vykresali Horvat s Jelovčičom, záver však už obetaví Slováci ustáli a tešili sa z historického postupu.