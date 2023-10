Slováci po triumfe nad Švédskom postúpili do A-kategórie v parahokeji

hlasy po zápase /zdroj: SPV/:



Ivan Hricko, hlavný tréner SR: "Vyhrali sme na nulu, takže sme boli dôkladne pripravení na Švédov. Dali sme si krátku analýzu ich hry a vyšlo to. Nedostali sme ani jeden gól, naopak v každej tretine sme minimálne jeden strelili. Taká bola naša taktika. Ísť striedanie po striedaní, skromne do každej tretiny a to sa podarilo. Som šťastný, lebo cieľ, ktorý sme si dali doma, sme splnili a postúpili sme do A-kategória. Veľká vďaka patrí chalanom od brankára až po posledného hráča. Príprava bola tvrdá, prakticky od polovice júla sme sa pripravovali na tento turnaj. Som rád, že to vyšlo, aj keď s jednou remízou, ale stále to ťaháme bez prehry v riadnom hracom čase."



Miroslav Dráb, generálny manažér a asistent trénera SR: "Splnili sme hlavný cieľ, ktorým bol postup do A-kategórie. Vedeli sme, že nás čaká ťažký turnaj, najmä zápas s Japonskom a potom tento so Švédskom. Som rád, že sme ho bravúrne zvládli. Priebeh sme mali počas celého duelu pod kontrolou a vyhrali sme jednoznačne. Dôležité je to aj pre chalanov, lebo po vypadnutí z ´áčka´ sme sa dokázali hneď na prvý pokus vrátiť medzi osemčlennú svetovú elitu a to je obrovský úspech pre malú krajinu ako je Slovensko. Aby sme aj tam uspeli, musíme doplniť káder novými hráčmi. Niektorých máme, ale musia ešte poriadne potrénovať, aby dosiahli úroveň chalanov, ktorí sú teraz v kádri. Okrem toho potrebujeme aj zlepšiť podmienky pre parahokej na Slovensku, ktoré stále ešte nie sú ideálne."



Martin Joppa, kapitán SR: "Dôležité je, že sme vyhrali. Hrali sme o dosť lepšie ako proti Japoncom a súpera sme do ničoho nepustili. Prišli sme si po postup, a hoci so zlatom by to bolo krajšie, cieľ je splnený a našu misiu môžeme považovať za úspešnú. Po tom, ako sme zmenili realizačný tím aj prípravu, tak sa to pomaličky mení aj podľa výsledkov k lepšiemu. Musíme pokračovať v začatej práci a stále dúfame, že pribudne päť, šesť nových chalanov a budeme sa môcť posunúť smerom ku svetovej špičke."



Michal Hlinka, obranca SR a strelec prvého gólu: "V predchádzajúcom rozhovore som sľúbil, že si odložím gól na rozhodujúce zápasy a som rád, že to tam dnes padlo. Trošku nám to rozviazalo ruky a mohli sme sa pokojnejšie posúvať na ľade k celkovému víťazstvu. Pred záverečným duelom som nebol nervózny a ani v tíme som nič také necítil. Vedeli sme, ako hrajú Švédi, mali sme ich načítaných z prípravných zápasov a neprekvapili nás ničím. Turnaj v Kazachstane bol namáhavý a preto bolo fajn, že na rozbeh sme mali papierovo slabšie tímy. Až na záver prišlo vyvrcholenie. Včera to nevyšlo, ale dnes sme si vybojovali aspoň to druhé postupové miesto."

parahokej - turnaj B-kategórie MS:



SLOVENSKO - Švédsko 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 1. Hlinka, 22. Stašák, 43. Ferenčík, 44. Korman. Rozhodoval: Esposito (USA), vylúčení: 2:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



tabuľka:



1. Japonsko 5 4 1 0 0 31:2 14*



2. SLOVENSKO 5 4 0 1 0 43:5 13*



------------------------------------



3. Švédsko 5 3 0 0 2 15:6 9



4. Kazachstan 5 2 0 0 3 11:23 6



5. V. Británia 5 1 0 0 4 9:41 3



6. Fínsko 5 0 0 0 5 2:34 0







* postup do A-skupiny MS



Astana 11. októbra (TASR) - Slovenskí parahokejisti triumfovali v stredajšom zápase B-kategórie MS v kazašskej Astane nad Švédskom 4:0 a postúpili medzi elitu. V tabuľke skončili na druhom mieste za Japonskom.Už pred zápasom Slováci vedeli, že na postup im stačí aj prípadne víťazstvo po predĺžení alebo samostatných nájazdoch. Mužstvo Ivana Hricka však vstúpilo do duelu lepšie a už v 26. sekunde ich poslal do vedenia obranca Michal Hlinka. Slováci pokračovali v aktívnej hre a počas druhej tretiny zvýšil Miroslav Stašák na 2:0. V závere stretnutia ešte potvrdili triumf Slavomír Ferenčík a David Korman.