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Slováci pocestujú do Kazachstanu bez siedmich hráčov vrátane Škriniara
Tréner Vladimír Weiss st. už vopred avizoval, že v prípade spečatenia postupu do B-divízie v piatok proti Faerským ostrovom (2:2) pošetrí hráčov, ktorí sú vyťažovaní v národnom tíme či v klube.
Autor TASR
Košice 14. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia pocestuje do Kazachstanu na posledný zápas tohto ročníka Ligy národov bez siedmich hráčov. Chýbať budú viaceré opory vrátane kapitána Milana Škriniara, obrancu Dávida Hancka či brankárskej jednotky tohto zrazu Dominika Greifa. Tréner Vladimír Weiss st. už vopred avizoval, že v prípade spečatenia postupu do B-divízie v piatok proti Faerským ostrovom (2:2) pošetrí hráčov, ktorí sú vyťažovaní v národnom tíme či v klube.
„Sokoli“ si v piatok v Košiciach vybojovali návrat do „béčka“ po šiestich rokoch. Na konte majú momentálne 11 bodov, a tak ich na čele 3. skupiny C-divízie nepredstihne už nikto. Weiss by mal preto vyskúšať v Astane menej vyťažených hráčov v rámci prípravy na kvalifikáciu na ME 2028. Okrem spomínanej trojice budú chýbať aj stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák i obranca Martin Valjent.
„Uvažoval som aj nad Lukášom Haraslínom, ale vážim si, že sa rozhodol s nami zostať. S ostatnými som bol viac-menej dohodnutý. Maťo Valjent zostáva doma, lebo dostal druhú žltú kartu a hrať by nemohol. Verím, že chlapci, ktorí dostanú šancu v Astane, sa jej chytia. Ideme sa pobiť o dobrý výsledok,“ povedal Weiss pre webstránku futbalsfz.sk.
„Sokoli“ si v piatok v Košiciach vybojovali návrat do „béčka“ po šiestich rokoch. Na konte majú momentálne 11 bodov, a tak ich na čele 3. skupiny C-divízie nepredstihne už nikto. Weiss by mal preto vyskúšať v Astane menej vyťažených hráčov v rámci prípravy na kvalifikáciu na ME 2028. Okrem spomínanej trojice budú chýbať aj stredopoliari Ondrej Duda, Matúš Bero a Albert Rusnák i obranca Martin Valjent.
„Uvažoval som aj nad Lukášom Haraslínom, ale vážim si, že sa rozhodol s nami zostať. S ostatnými som bol viac-menej dohodnutý. Maťo Valjent zostáva doma, lebo dostal druhú žltú kartu a hrať by nemohol. Verím, že chlapci, ktorí dostanú šancu v Astane, sa jej chytia. Ideme sa pobiť o dobrý výsledok,“ povedal Weiss pre webstránku futbalsfz.sk.