Slováci podľahli Austrálii vysoko 9:18 v osemfinále II. divízie
Autor TASR
Msida 10. apríla (TASR) - Slovenskí vodní pólisti podľahli v piatkovom osemfinálovom zápase II. divízie Svetového pohára reprezentantom Austrálie 9:18. Slováci v maltskej Mside pred vyraďovacou časťou prehrali v ligovej fáze aj s Rumunskom (4:19) a vyhrali nad Slovinskom (13:8).
II. divízia Svetového pohára - osemfinále:
Austrália - Slovensko 18:9 (4:2, 6:3, 5:3, 3:1)
Góly SR: Furman 3, Ďurík 2, Baláž, Čaraj, Tisaj, Bielik
