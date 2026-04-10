Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. apríl 2026
< sekcia Šport

Slováci podľahli Austrálii vysoko 9:18 v osemfinále II. divízie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Austrália - Slovensko 18:9 (4:2, 6:3, 5:3, 3:1)

Autor TASR
Msida 10. apríla (TASR) - Slovenskí vodní pólisti podľahli v piatkovom osemfinálovom zápase II. divízie Svetového pohára reprezentantom Austrálie 9:18. Slováci v maltskej Mside pred vyraďovacou časťou prehrali v ligovej fáze aj s Rumunskom (4:19) a vyhrali nad Slovinskom (13:8).



II. divízia Svetového pohára - osemfinále:

Góly SR: Furman 3, Ďurík 2, Baláž, Čaraj, Tisaj, Bielik
Neprehliadnite

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve