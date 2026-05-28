Štvrtok 28. máj 2026
Slováci podľahli Bosne a Hercegovine 2:3 v A-skupine

Na snímke vľavo tréner Slovenska Marius Mitu a lavička hráčov počas stretnutia Bosna a Hercegovina - Slovensko na ME v malom futbale 28. mája 2027 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. Vo štvrtok v Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2:3 v rámci A-skupiny. Po dvoch dueloch majú na kontre tri body.

Slováci mali za sebou víťazný vstup do šampionátu, keď zdolali 3:1 Grécko. V bráne opäť začal Stanislav Pella, ktorý zneškodnil úvodnú šancu zápasu, ale na strelu Rijada Kubata v 6. minúte nestačil. Krátko nato bol blízko k vyrovnaniu Erik Streňo, ale trafil žrď. Po rohovom kope trafil konštrukciu brány z vonkajšej strany Juraj Kucka a žrď opečiatkovala aj tečovaná strela Adama Vrábela v závere prvého polčasu.

Zverenci rumunského kormidelníka Mariusa Mitua inkasovali hneď v úvode druhého polčasu. Do brány sa postavil premiérovo na turnaji Krištof Botló, ktorý sa pri úniku Refika Imamoviča pošmykol a loptu už nedokázal vyraziť mimo. Slováci s vysunutým brankárom tlačili súpera, ale nedarilo sa im vypracovať si vyložené šance. Až v 40. minúte bol blízko ku gólu Erik Jendrišek, lenže Bosnu a Hercegovinu opäť podržala tyč. Do brány sa napokon dostal aj Erik Feriančik a aj on inkasoval. Po chybe Slovákov pri striedaní sa pred bránou presadil dvojgólový Kubat. V závere znížil na 1:3 z penalty Daniel Filip Mašulovič, ktorý ešte v nadstavenom čase po ďalšej žrdi Jendrišeka stihol z dorážky upraviť na konečných 2:3.

V ďalšom stretnutí A-skupiny si prvé body pripísal výber Grécka, keď zdolal Čiernu Horu 3:2. Posledný zápas v skupine čaká Slovákov v sobotu 30. mája o 16.00 h proti Čiernej Hore. Na šampionáte hrá 24 tímov. Do osemfinále postúpia prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest.



ME v malom futbale v Bratislave

A-skupina:

Bosna a Hercegovina - SLOVENSKO 3:2 (1:0)

Góly:-6. a 41. Kubat, 27. Imamovič - 50.+3 a 50.+5 Mašulovič (prvý zo 7,5 m) . Rozhodcovia: Ionescu, Curta (obaja Rum.), Pidghirnii (Mol.), ČK: 50.+2 Bajrič (Bosna a Hercegovina), ŽK: Streňo - Gekič.

Slovensko: Pella (26. Botló, 37. Feriančik) - Rigo, Chorvát, Mikluš, Mašulovič, Vrábel, Hudec, Voroňák, Repa, Volf, Kucka, Streňo, Jendrišek, Kuľha, Nestorik



ďalší výsledok A-skupiny:

Čierna Hora - Grécko 2:3
