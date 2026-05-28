< sekcia Šport
Slováci podľahli Bosne a Hercegovine 2:3 v A-skupine
Slováci mali za sebou víťazný vstup do šampionátu, keď zdolali 3:1 Grécko.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. Vo štvrtok v Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2:3 v rámci A-skupiny. Po dvoch dueloch majú na kontre tri body.
Slováci mali za sebou víťazný vstup do šampionátu, keď zdolali 3:1 Grécko. V bráne opäť začal Stanislav Pella, ktorý zneškodnil úvodnú šancu zápasu, ale na strelu Rijada Kubata v 6. minúte nestačil. Krátko nato bol blízko k vyrovnaniu Erik Streňo, ale trafil žrď. Po rohovom kope trafil konštrukciu brány z vonkajšej strany Juraj Kucka a žrď opečiatkovala aj tečovaná strela Adama Vrábela v závere prvého polčasu.
Zverenci rumunského kormidelníka Mariusa Mitua inkasovali hneď v úvode druhého polčasu. Do brány sa postavil premiérovo na turnaji Krištof Botló, ktorý sa pri úniku Refika Imamoviča pošmykol a loptu už nedokázal vyraziť mimo. Slováci s vysunutým brankárom tlačili súpera, ale nedarilo sa im vypracovať si vyložené šance. Až v 40. minúte bol blízko ku gólu Erik Jendrišek, lenže Bosnu a Hercegovinu opäť podržala tyč. Do brány sa napokon dostal aj Erik Feriančik a aj on inkasoval. Po chybe Slovákov pri striedaní sa pred bránou presadil dvojgólový Kubat. V závere znížil na 1:3 z penalty Daniel Filip Mašulovič, ktorý ešte v nadstavenom čase po ďalšej žrdi Jendrišeka stihol z dorážky upraviť na konečných 2:3.
V ďalšom stretnutí A-skupiny si prvé body pripísal výber Grécka, keď zdolal Čiernu Horu 3:2. Posledný zápas v skupine čaká Slovákov v sobotu 30. mája o 16.00 h proti Čiernej Hore. Na šampionáte hrá 24 tímov. Do osemfinále postúpia prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest.
Slováci mali za sebou víťazný vstup do šampionátu, keď zdolali 3:1 Grécko. V bráne opäť začal Stanislav Pella, ktorý zneškodnil úvodnú šancu zápasu, ale na strelu Rijada Kubata v 6. minúte nestačil. Krátko nato bol blízko k vyrovnaniu Erik Streňo, ale trafil žrď. Po rohovom kope trafil konštrukciu brány z vonkajšej strany Juraj Kucka a žrď opečiatkovala aj tečovaná strela Adama Vrábela v závere prvého polčasu.
Zverenci rumunského kormidelníka Mariusa Mitua inkasovali hneď v úvode druhého polčasu. Do brány sa postavil premiérovo na turnaji Krištof Botló, ktorý sa pri úniku Refika Imamoviča pošmykol a loptu už nedokázal vyraziť mimo. Slováci s vysunutým brankárom tlačili súpera, ale nedarilo sa im vypracovať si vyložené šance. Až v 40. minúte bol blízko ku gólu Erik Jendrišek, lenže Bosnu a Hercegovinu opäť podržala tyč. Do brány sa napokon dostal aj Erik Feriančik a aj on inkasoval. Po chybe Slovákov pri striedaní sa pred bránou presadil dvojgólový Kubat. V závere znížil na 1:3 z penalty Daniel Filip Mašulovič, ktorý ešte v nadstavenom čase po ďalšej žrdi Jendrišeka stihol z dorážky upraviť na konečných 2:3.
V ďalšom stretnutí A-skupiny si prvé body pripísal výber Grécka, keď zdolal Čiernu Horu 3:2. Posledný zápas v skupine čaká Slovákov v sobotu 30. mája o 16.00 h proti Čiernej Hore. Na šampionáte hrá 24 tímov. Do osemfinále postúpia prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín a štyri najúspešnejšie z tretích miest.
ME v malom futbale v Bratislave
A-skupina:
Bosna a Hercegovina - SLOVENSKO 3:2 (1:0)
Góly:-6. a 41. Kubat, 27. Imamovič - 50.+3 a 50.+5 Mašulovič (prvý zo 7,5 m) . Rozhodcovia: Ionescu, Curta (obaja Rum.), Pidghirnii (Mol.), ČK: 50.+2 Bajrič (Bosna a Hercegovina), ŽK: Streňo - Gekič.
Slovensko: Pella (26. Botló, 37. Feriančik) - Rigo, Chorvát, Mikluš, Mašulovič, Vrábel, Hudec, Voroňák, Repa, Volf, Kucka, Streňo, Jendrišek, Kuľha, Nestorik
ďalší výsledok A-skupiny:
Čierna Hora - Grécko 2:3
A-skupina:
Bosna a Hercegovina - SLOVENSKO 3:2 (1:0)
Góly:-6. a 41. Kubat, 27. Imamovič - 50.+3 a 50.+5 Mašulovič (prvý zo 7,5 m) . Rozhodcovia: Ionescu, Curta (obaja Rum.), Pidghirnii (Mol.), ČK: 50.+2 Bajrič (Bosna a Hercegovina), ŽK: Streňo - Gekič.
Slovensko: Pella (26. Botló, 37. Feriančik) - Rigo, Chorvát, Mikluš, Mašulovič, Vrábel, Hudec, Voroňák, Repa, Volf, Kucka, Streňo, Jendrišek, Kuľha, Nestorik
ďalší výsledok A-skupiny:
Čierna Hora - Grécko 2:3