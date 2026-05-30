Slováci podľahli Čiernej Hore 1:2 a na šampionáte skončili
Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali s Čiernou Horou 1:2 v sobotnom záverečnom stretnutí A-skupiny na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave. So ziskom troch bodov z troch zápasov tak obsadili štvrté miesto a nepostúpili do osemfinále.
V dopoludňajšom stretnutí A-skupiny si Grécko rozdelilo body s Bosnou a Hercegovinou po remíze 1:1. Znamenalo to, že Slováci potrebovali na postup bodovať, pričom víťazstvo by ich posunulo na prvú priečku. Za sebou mali stredajšiu výhru 3:1 nad Gréckom a štvrtkovú prehru 2:3 s Bosnou a Hercegovinou. S istotou vedeli, že neobsadia v skupine tretie miesto, takže nemuseli riešiť rozdiel v skóre.
Domáci výber prišla priamo na Zimný štadión Ondreja Nepelu podporiť aj slovenská futbalová reprezentácia. V bránke začal opäť Stanislav Pella, ktorý inkasoval už v prvej minúte, keď ho zvnútra pokutového územia prekonal Goran Nenezič. K vyrovnaniu bol blízko v 6. minúte pred bránou Daniel Filip Mašulovič a v 12. minúte vystrelil tesne nad Erik Streňo. Slováci tlačili, no v 13. minúte využil ich chybnú prihrávku a vysoké postavenie brankára Pellu Ivan Pejakovič, keď z diaľky trafil prázdnu bránu a zvýšil na 2:0 pre Čiernu Horu. Krátko na to trafil brvno na opačnej strane Adam Kuľha a Mašulovič nevyužil ani svoju druhú príležitosť. Brvno sa triaslo opäť v 17. minúte po tečovanej strele Erika Jendrišeka a Slováci zakončili úvodnú 25-minútovku bez streleného gólu.
Zverenci rumunského trénera Mariusa Mitua tak potrebovali po zmene strán zmazať dvojgólové manko. V úvode druhého polčasu však Pella chyboval pred bránou a Mašulovič na bránkovej čiare predviedol brankársky zákrok rukou, takže po červenej karte išiel predčasne pod sprchy. Pella ale následnú penaltu Nikolu Radonjiča zneškodnil a Slováci prežili bez ujmy aj 5-minútové oslabenie a tutovku Neneziča v 37. minúte. Domáci sa následne vrátili k tlaku na polovici súpera a v 40. minúte nastrelil konštrukciu brány Streňo, ktorý potom v 47. minúte z pokutového kopu po ruke súpera znížil na 1:2. Slovákom sa však v závere nepodarilo využiť šance, a tak na domácom šampionáte skončili pred bránami osemfinále.
Z postupu zo skupiny sa tak radovali reprezentanti Čiernej Hory. Ešte pred záverečnými zápasmi posledného dňa skupinovej fázy bolo jasné, že so štyrmi bodmi sa zmestia medzi štvoricu najlepších zo šiestich tímov na tretích miestach. Grécko obsadilo vďaka vzájomnému zápasu s Čiernou Horou druhú priečku, zatiaľ čo Bosne a Hercegovine stačilo päť bodov na prvú pozíciu v A-skupine.
ME v malom futbale v Bratislave:
A-skupina:
SLOVENSKO - Čierna Hora 1:2 (0:2)
Góly: 47. Streňo (zo 7,5 m) - 1. Nenezič, 13. Pejakovič. Rozhodcovia: Mod (V.Brit./Maď.), Paraschiv (V.Brit./Rum.), Sýkora (ČR), ČK: 28. Mašulovič (SR), ŽK: Kuľha - Mugoša, Pejakovič.
Slovensko: Pella (44. Botló) - Rigo, Chorvát, Mikluš, Mašulovič, Vrábel, Hudec, Voroňák, Repa, Volf, Kucka, Streňo, Jendrišek, Kuľha, Nestorik
ďalší výsledok A-skupiny:
Grécko - Bosna a Hercegovina 1:1
konečná tabuľka A-skupiny:
1. Bosna a Hercegovina 3 1 2 0 5*
2. Grécko 3 1 1 1 4*
3. Čierna Hora 3 1 1 1 4*
4. SLOVENSKO 3 1 0 2 3
*postup do osemfinále
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Marius Mitu, tréner SR: „Neviem či mi budete rozumieť, lebo som prišiel o hlas. Vedeli sme, že to bude náročný zápas a aj bol, pretože sme hneď v prvej minúte inkasovali. Nepomohla nám ani červená karta, zahodili sme šance. Trochu nám chýbalo šťastie, ale taký je malý futbal, prehrali sme a skončili sme v skupine poslední.“
Jaroslav Repa, kapitán SR: „Dostali sme zas rýchly gól a vedeli sme, že bude náročné hrať opäť do plných. Taký istý zápas ako s Bosnou. Neviem, čo sa stalo, lebo začali sme turnaj dobre, všetci sme boli aj dobre nastavení, verili sme si a aj sme chceli do toho dať všetko, odvďačiť sa ľuďom za podporu.“
Juraj Kucka, hráč SR: „Mrzí to strašne, lebo doma takto skončiť, ale je tam vidieť, že treba veľa zlepšiť. Chceli sme nechať súpera možno trošku viac hrať ako proti Bosne, aby sa tak nenakopávalo, ale zase prišli chyby, ktoré súper potrestal, bol efektívny. My sme mali opäť veľa šancí, brvná a situácie, kedy nám ku gólu chýbal kúsok.“
Erik Jendrišek, hráč SR: „Zápas podobný tomu s Bosnou, inkasujeme dva góly, potom to celý zápas naháňame. Samozrejme, toto sú majstrovstvá Európy a nie nejaké hodové turnaje, potom je ťažké dobiehať proti súperom ako Čierna Hora, ktorá skončila na štvrtom mieste na majstrovstvách sveta. Som tu tretí rok a tretí rok je to to isté. Myslím si, že problém je viac v mentálnej stránke. Neviem, čoho sa bojíme. Či máme strach vyhrať zápas, alebo že vypadneme, aj tak sme vypadli. Každý rok sa to opakuje. Obzvlášť, máme domáci šampionát, domácich fanúšikov. Chceli sme, aby nám pomohli k úspechu a my sme to nezvládli.“
