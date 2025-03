Slováci podľahli Chorvátsku a stratili šancu na postup na ME17

1. skupina A-divízie:



Taliansko - Ukrajina 2:1 (0:1)



Chorvátsko - SLOVENSKO 2:1 (1:0)

tabuľka:



1. Chorvátsko 2 2 0 0 4:2 6



2. Taliansko 2 2 0 0 3:1 6



3. Ukrajina 2 0 0 2 2:4 0



4. SLOVENSKO 2 0 0 2 1:3 0

Karlovac 22. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov stratili šancu na postup na ME. V Karlovaci prehrali aj druhý zápas v 1. skupine A-divízie, keď podľahli domácim Chorvátom 1:2. V 49. minúte síce vyrovnal stredopoliar Maxim Mateáš zo Slovana Bratislava, no krátko na to zo značky pokutového kopu rozhodol Patrik Horvat. Mladíkov čaká posledný duel skupiny v utorok 25. marca od 15.30 proti Ukrajine.