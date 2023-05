Slováci podľahli Ekvádoru 2:1, Rusnák: Hráči do toho dali všetko

MS do 20 rokov:



B-skupina:



Ekvádor - Slovensko 2:1 (1:1)



Góly: 45.+1. Cuero, 59. Klinger - 29. Szolgai. ŽK: Paez - Kopásek, M. Sauer, Bagín. Rozhodoval: Al Hoish (Saud. Arab.)



Ekvádor: Napa - De la Cruz, Garcia, Ordonez, De La Cruz Borja - O. Zambrano, Gonzalez Baquero - Klinger (78. Mina), Paez (90.+2. K. Zambrano), Angulo (89. Cortez) - Cuero (89. Renteria)



Slovensko: Hrdina - Kopásek, Bagín, Kóša, Šikula - Šnajder, Szolgai (46. M. Sauer) - Marcelli (57. Griger), Gajdoš (57. Ovšonka), L. Sauer (80. Csóka) - Jambor



ďalšie výsledky:



A-skupina:



Uzbekistan - Nový Zéland 2:2 (0:2)



Góly: 51. Fajzullajev, 90.+3. Esanov - 23. Wallace, 41. Herdman







Argentína - Guatemala 3:0 (1:0)



Góly: 17. Veliz, 65. Romero, 90.+8. Perrone. ČK: 82. Aviles - 58. Santos Vargas (obaja po 2. ŽK)







tabuľka:



1. Argentína 2 2 0 0 5:1 6



2. Nový Zéland 2 1 1 0 3:2 4



3. Uzbekistan 2 0 1 1 3:4 1



4. Guatemala 2 0 0 2 0:4 0







B-skupina



USA - Fidži 3:0 (0:0)



Góly: 66. Luna, 88. Cowell, 90.+9. Wiley







tabuľka:



1. USA 2 2 0 0 4:0 6



2. SLOVENSKO 2 1 0 1 5:2 3



3. Ekvádor 2 1 0 1 2:2 3



4. Fidži 2 0 0 2 0:7 0

Slovenskí futbalisti prehrali v druhom zápase MS do 20 rokov s Ekvádorom 1:2. Jediným gólom Slovákov otvoril v 29. minúte skóre Máté Szolgai, o víťazný sa postaral v druhom polčase Jose Sosa. Slováci si prehrou skomplikovali cestu za postupom z B-skupiny do osemfinále.V úvodnom dejstve mali herne navrch Juhoameričania, no prvú strelu na bránu v zápase premenil z diaľky Szolgai. Obhajca bronzu spred štyroch rokov zvýšili tlak a podarilo sa mu vsietiť gól do šatne. Obrat dokončil v 59. minúte Sosa. Favorit si v stretnutí paradoxne pripísal prvé strely na bránu na šampionáte - proti USA (0:1) mal sedem streleckých pokusov mimo.Slováci sú priebežne na postupovom druhom mieste, o skóre pred svojím utorňajším súperom. Toho však čaká v závere B-skupiny Fidži, ktoré doposiaľ nezískalo ani bod. Slováci nastúpia v piatok o 20.00 SELČ proti favorizovanému USA - to naopak ešte nestratilo ani bod. Okrem prvých dvoch tímov z každej skupiny postupujú medzi najlepšiu šestnástku aj štyri najlepšie mužstvá z tretích miest.Ekvádorčania boli v úvode aktívnejší a útočili, viackrát však prepadli a do šestnástky sa dostal ich súper. Kombináciám Slovákov však chýbala presnosť, ako prvý tak poslal strelu na bránu favorit zásluhou Daniela de la Cruza. Krajný obranca to skúsil spoza šestnástky, Hrdina loptu vyrazil a následný pokus išiel nad. Juhoameričania potom prevzali kontrolu nad hrou, no výraznejšiu šancu si dlho nevedeli vytvoriť. Prišla v 26. minúte, keď napádali počas rozohrávky Slovákov a z diaľky to skúsil Paez. Ekvádor mal po necelej polhodine hry už piaty rohový kop, štandardkám však chýbal nápad a slovenská defenzíva si s nimi poradila. Práve po tomto rohu založili Slováci akciu, ktorá viedla k prvému gólu - Sauer si potiahol loptu z krídla a po kľučke ju posunul Szolgaiovi. Ten poslal z diaľky prvú strelu do priestoru ekvádorskej brány a na jeho pokus k ľavej žrdi Napa nestačil. Slováci ešte vytvárali ofenzívnu aktivitu, no strely prišli na bránu Hrdinu - Angulo mieril najprv z hranice šestnástky tesne nad a v nadstavení ušiel slovenskej obrane Cuero, ktorý vyrovnal.Do druhého dejstva vstúpili aktívne obe strany. Slovákom najprv nevyšiel center v blízkosti brány, ich súperom nádejná kombinácia na hranici pokutového územia. O chvíľu takmer poslal svoj tím prvýkrát do vedenia Zambrano - využil pozíciu Hrdinu ďaleko od brány a z polovice ihriska trafil brvno. To o chvíľu znova opečiatkoval Paez a v rovnakej akcii strelil výstavný gól Sosa. Jeho tím následne kontroloval hru a do ničoho veľkého sa nepúšťal. Prípadnú ofenzívnu snahu riešili Slováci aj nedovolenými zákrokmi a žlté karty si tak vyslúžili Kopásek, Mario Sauer i Bagín. Na začiatku nadstavenia mal veľkú šancu práve Sauer - po kombinácii s Kopáskom a Jamborom však trafil z bezprostrednej blízkosti brankára Napu, ktorý následne prikryl loptu. Jeho tím si už dokázal ustrážiť tesný náskok.