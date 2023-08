Slováci podľahli Fínsku 1:2 v závere základnej B-skupiny

Hlinka Gretzky Cup (do 18 rokov):



A-skupina (Břeclav):



Nemecko - USA 1:8 (0:4, 1:2, 0:2)



Góly: 39. Biggins - 2., 45. a 58. Connelly, 12. Park, 15. a 36. Zellers, 18. Felicio, 38. Bales







Česko - Švédsko 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)



Góly: 56. Fibigr, 57. Kubiesa - 1. Nordlund, 10. Pettersson, 31. Fernström, 47. Freij



tabuľka A-skupiny:



1. Česko 3 2 0 0 1 15:8 6



2. USA 3 2 0 0 1 16:9 6



3. Švédsko 3 2 0 0 1 16:9 6



4. Nemecko 3 0 0 0 3 4:25 0





B-skupina (Trenčín):



SLOVENSKO - Fínsko 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)



Góly: 21. Zálešák (Radivojevič, Pitka) – 24. Hemming (Suoniemi, Jokinen), 60. Suoniemi (Hemming). Rozhodovali: J. Konc ml., Žák – D. Konc ml., Tichý, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2942 divákov



Slovensko: Haronik – Radivojevič, Beluško, Šlank, Kupec, Húževka, Ličko, Petráš, Fabuš – Chovan, Pobežal, Zálešák – Tomík, Pitka, Semančík – Liščinský, Maruna, Tomašec – Liška, Prokopovič, Feranec



Fínsko: Rimpinen – Nieminen, Amhamdi, Jokinen, Marila, Vikla, Muhonen, Jalasti – Hemming, Suoniemi, Sinivuori – Paqvalin, Saarelainen, Vesterinen – Teshome, Pulkkanen, Heinänen – Miettinen, Ruohonen, Väärälä







Švajčiarsko - Kanada 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)



Góly: 12. McQueen, 20. Beaudoin, 30. a 51. Catton, 50. Masse





tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 3 2 0 0 1 25:13 6



2. Fínsko 3 2 0 0 1 12:10 6



3. Švajčiarsko 3 2 0 0 1 9:9 6



4. SLOVENSKO 3 0 0 0 3 8:22 0

Trenčín/Břeclav 2. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali s Fínskom 1:2 v záverečnom zápase základnej B-skupiny na turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup v Trenčíne. Jediný gól domáceho tímu strelil útočník Alex Zálešák, ktorý v 21. minúte poslal slovenský tím do vedenia 1:0.Fíni strelili víťazný gól tri sekundy pred koncom tretej tretiny, keď sa presadil Tuomas Suoniemi. Slováci obsadili po troch prehrách posledné 4. miesto v základnej skupine a čaká ich súboj o konečné 7. miesto proti poslednému tímu břeclavskej B-skupiny Nemecku.Hokejisti Kanady zvíťazili v trenčianskej B-skupine nad Švajčiarskom 5:0. V břeclavskej A-skupine triumfovali hráči USA nad Nemeckom 8:1. Česku stačila na triumf v skupine aj prehra so Švédskom 2:4.