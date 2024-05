Slováci podľahli Lotyšom 2:3 po nájazdoch, rozhodol Ločmelis

B-skupina MS /Ostrava/:

Slovensko - Lotyšsko 2:3 pp a sn (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 43. Pospíšil (Regenda, Ivan), 59. Cehlárik (Slafkovský, Hrivík) - 19. Freibergs (Indrašis, Ri. Bukarts), 59. Cibuskis (Indrašis), rozh. nájazd Ločmelis. Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Vikman (Fín.) - Heffner, Hofer (obaja Nem.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 9109 divákov.



SLOVENSKO: Hlavaj - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Daňo, Sukeľ, Kudrna

Lotyšsko: Gudlevskis - Čukste, Jaks, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile – Daugavinš, Abols, Krastenbergs – Ro. Bukarts, Batna, Dzierkals – Indrašis, Ločmelis, Ri. Bukarts – Tralmaks, Egle, Gavars - Lavinš

hlasy aktérov (zdroj: JOJ):



Tomáš Tatar, kapitán SR: "Lotyši vyrovnali pár sekúnd pred koncom tretej tretiny, je to smola. Podali sme veľmi dobrý výkon, myslím si, že sme boli aktívnejší. Na tomto ľade sa ťažko hrá, skáče to tam, im to viac vyhovovalo. Ukázali sme veľké srdce, žiaľ, dostali sme na konci gól, nedá sa s tým nič robiť. Získali sme však dôležitý bod."

Libor Hudáček, útočník SR: "Sme sklamaní. Vyrovnávajúci gól na 2:2 nás mrzel, tam sme mali zjesť puk, to nemôže prejsť do bránky, škoda. Hrali sme dobre, ale dnes nám to tam nepadalo. Urobili sme zo súperovho brankára hviezdu. Pri svojich nájazdoch som mal premyslené, čo urobím, pri prvom som trafil koniec brankárovho betónu, pri druhom ma už prečítal. Išlo o veľa, tlačili sme, búšili sme do nich, dnes nám asi nebolo súdené vyhrať. Dúfam, že sa z toho poučíme, zregenerujeme a dobre sa pripravíme na Švédov."

Ostrava 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom šiestom zápase v ostravskej B-skupine MS s Lotyšskom 2:3 po samostatných nájazdoch a skomplikovali si cestu do štvrťfinále. Rozhodujúci nájazd premenil v siedmej sérii Dans Ločmelis. Slováci zostali v tabuľke na štvrtom mieste, no pobaltský tím na nich z piatej priečky stráca už len tri body a má lepší vzájomný duel.Zverenci trénera Craiga Ramsayho mali v úvode streleckú prevahu, ale v útoku boli dlho neefektívni a od 19. minúty prehrávali po góle Ralfsa Freibergsa. Lotyši v druhej tretine prebrali taktovku, svoj tím viackrát podržal brankár Samuel Hlavaj. Slovenskí reprezentanti dokázali otočiť skóre, o vyrovnanie sa postaral na začiatku tretej časti Martin Pospíšil a druhý gól dal 104 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Peter Cehlárik. Súper však vyrovnal v power play bez brankára zásluhou Oskarsa Cibulskisa. V predĺžení gól nepadol a tak rozhodli nájazdy, v ktorých na slovenskej strane uspel iba Juraj Slafkovský, kým v drese súpera bol dvakrát úspešný Ločmelis.O osude Slovákov tak rozhodnú záverečné zápasy v základnej skupine. Hráči spod Tatier ju zakončia v utorok o 20.20 h súbojom so Švédskom, Lotyši nastúpia o štyri hodiny skôr proti USA.Slováci vstúpili do zápasu s vedomím, že akékoľvek víťazstvo im dá štvrťfinálovú definitívu. Vydarilo sa im hneď prvé striedanie, po strele Regendu sa dostal k dorážke Kelemen, ktorý však napálil puk iba do Gudlevskisa. Aktivitou hýrili aj ďalšie formácie, takže pred lotyšským brankárom bolo rušno. Sľubnú možnosť na otvorenie skóre nevyužil Cehlárik. Lotyši vedeli tiež pohroziť, v 12. minúte Indrašis dvakrát preveril Hlavaja. Slováci mali strelecky navrch (20:8 v 1. tretine), aktivitou si pýtali fauly, hra v početnej výhode im však nevychádzala, keď namiesto streľby v nej často volili zbytočné prihrávky. Navyše v 19. minúte nezachytili rýchly lotyšský výpad a kombináciu po osi Ri. Bukarts - Indrašis zakončil na dvakrát aj so šťastím Freibergs - 0:1.Po prestávke mohlo byť ešte horšie, pred Krastenbergsom v poslednej chvíli vytasil betón Hlavaj. Slováci boli naďalej strelecky aktívnejší, pokusy z diaľky však neprinášali úspech a snahy o kombinácie neboli dotiahnuté do konca. Dve tutovky zahodil Cehlárik, na opačnej strane po chybe Nemca neuspel v brejku Indrašis. Ramsayho zverenci potom ustáli tlak súpera, ktorý hrozil vo svojej prvej presilovke, po jej skončení Hlavaj vychytal Egleho. Lotyšom patril záver tretiny, svoje šance však nepremenili.Slováci odštartovali tretiu časť náporom a ich snaha bola korunovaná vyrovnávajúcim gólom. Regenda vybojoval puk za súperovou bránkou, našiel pred ňou voľného Pospíšila, ktorý namiesto okamžitej strely volil kľučku do bekhendu a s veľkým pokojom poslal puk za Gudlevskisa - 1:1. Lotyši reagovali zvýšeným úsilím, Hlavaj viackrát podržal svoj tím, pri strele Daugavinša ho zachránila spojnica ľavej a hornej žŕdky. Misky váh na stranu SR sa snažil nakloniť Slafkovský, po ňom mali dobré príležitosti Pospíšil s Kelemenom. Na opačnej strane po zaváhaní Fehérváryho a aktivite Dzierkalsa skončil puk na hornej sieťke Hlavajovej bránky. Slováci sa dostali do vedenia 104 sekúnd pred koncom tretiny, keď Slafkovský periférne zbadal Cehlárika, ktorý zblízka zakončil presne - 2:1. Lotyši však dokázali o 24 sekúnd neskôr vyrovnať v power play bez brankára, keď Cibulskis od modrej čiary prepálil Hlavaja. Ten v záverečných sekundách lapačkou vychytal Dzierkalsa a tak duel dospel do predĺženia.V ňom hrali Slováci dvakrát v oslabení, najprv po vylúčení Kocha z konca tretej tretiny a následne aj po faule Cehlárika. V oboch prípadoch sa s veľkou námahou ubránili, aj zásluhou výborného Hlavaja. Rozhodnúť tak museli nájazdy. Na slovenskej strane uspel iba Slafkovský, v drese Lotyšska premenil oba svoje pokusy Ločmelis.1. Švédsko 5 5 0 0 0 26:7 15*2. USA 6 4 0 1 1 31:13 13*3. Nemecko 6 4 0 0 2 28:21 124. SLOVENSKO 6 3 1 1 1 25:17 12---------------------------------5. Lotyšsko 6 1 3 0 2 16:23 96. Francúzsko 5 1 0 1 3 9:17 47. Kazachstan 6 1 0 0 5 9:30 3---------------------------------8. Poľsko 6 0 0 1 5 10:26 1utorok 21. mája: 20.20