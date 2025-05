Slováci podľahli Lotyšsku a nepostúpia do štvrťfinále

A-skupina MS:



Slovensko - Lotyšsko 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)



Góly: 10. Čederle (Takáč, Kňažko) - 3. Egle (Andersons, Jaks), 22 Ločmelis (Tralmaks), 26. Bukarts, 35. Andersons (Lavinš, Egle), 57. Abols (Daugavinš). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Kaukokari (Fín.) - Gustafson (USA, Niittyla (Fín.), vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 7894 divákov.

tabuľka:



1. Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18*



2. Kanada 5 5 0 0 0 28:2 15*



3. Fínsko 5 3 1 0 1 18:8 11*



4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:19 9



---------------------------------



5. Rakúsko 6 1 2 0 3 15:17 7



6. SLOVENSKO 6 2 0 1 3 8:22 7



7. Francúzsko 6 0 0 1 5 7:24 1



--------------------------------



8. Slovinsko 6 0 0 1 5 6:28 1



* - istý postup do štvrťfinále





Štokholm 18. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti stratili šancu na postup do štvrťfinále 88. majstrovstiev sveta v Štokholme. Rozhodol o tom ich nedeľňajší šiesty zápas v A-skupine, v ktorom podľahli Lotyšsku 1:5. Tretím postupujúcim z „áčka“ sú Fíni, kvarteto štvrťfinalistov skompletizuje jeden z dvojice Lotyšsko a Rakúsko. Ich súboj je na programe v utorok 20. mája o 12.20 h.Severania obsadia najhoršie 4. miesto. Rakúšania potrebujú na postup zdolať svojho súpera v riadnom hracom čase, Lotyšsku stačí uhrať bod. Slováci môžu mať v prípade plného bodového zisku s Fínskom spolu 10 bodov, v prípade rovnosti bodov s Rakúskom však nehrá v ich prospech vzájomný zápas, v ktorom Slováci prehrali 2:3 po nájazdoch.Slovenskí hokejisti nepostúpili medzi osem najlepších mužstiev naposledy pred dvoma rokmi v lotyšskej Rige. Vlani na šampionáte v Česku podľahli v boji o semifinále favorizovanej Kanade 3:6.Slováci mali dobrý vstup do zápasu. Ihneď si vypracovali dve sľubné šance. Najskôr zneškodnil Gudlevskis strelu Sukeľa a následne aj bekhendový pokus Honzeka v úniku. Boli to však Lotyši, ktorí sa presadili z prvej strely na bránku. Hlavaja prekonal v tretej minúte Egle, ktorý pôsobil v Liptovskom Mikuláši. Slováci dokázali vyrovnať ešte v prvej desaťminútovke. Prvú presilovú hru v zápase využil Čederle, ktorý nastúpil v početnej výhode premiérovo. Lotyši boli blízko k vedeniu v 14. minúte, keď sa snažil zasunúť puk spoza bránky Ravinskis, ale Hlavaj stihol včas položiť betón na ľad. Slováci mali šance aj v druhej presilovke, najskôr na zadnej žrdi neskóroval Regenda a do siete nezapadla ani strela Sukeľa, ktorá mierila tesne mimo. Na opačnej strane v oslabení mohol poslať Lotyšov do vedenia Egle, ale takisto netrafil priestor bránky.V úvode prostrednej časti potrestal Ločmelis nepresnú prihrávku Sukeľa. Slovenský kapitán chcel posunúť za vlastnou bránkou puk, no našiel priamo Tralmaksa, ktorý adresoval puk autorovi gólu a ten si vychutnal bekhendovým blafákom Hlavaja. V druhej časti položili Slovákov chyby. Po nej padol aj tretí gól do siete Slovenska, keď si Hlavaja vychutnal Bukarts. Komfortný trojgólový náskok zabezpečil v 35. minúte lotyšskému výberu Andersons.Na zachovanie postupových nádejí potrebovali Slováci získať aspoň bod. Lotyši však boli od úvodu tretieho dejstva koncentrovaní a nepúšťali svojho súpera do výhodných pozícií. Slováci päť minút pred koncom stiahli Hlavaja, no v hre bez brankára inkasovali gól z hokejky Abolsa.Vladimír Országh, tréner SR:/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/