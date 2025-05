Slováci podľahli Portugalsku 1:2 na MS v malom futbale

MS v malom futbale - D-skupina:



SLOVENSKO - Portugalsko 1:2 (0:2)



Góly: 40. Straka - 1. a 27. Lapa







ďalší výsledok:



Bulharsko - India 5:0 (1:0)







tabuľka D-skupiny:



1. Portugalsko 2 2 0 0 5:2 6



2. Slovensko 2 1 0 1 16:2 3



3. Bulharsko 2 1 0 1 6:3 3



4. India 2 0 0 2 0:20 0



Baku 23. mája (TASR) - Slovenská reprezentácia v malom futbale prehrala vo svojom druhom zápase na MS v Baku s Portugalskom 1:2. Zverenci Petra Barnišina tak zabojujú o postup zo skupiny v priamom súboji proti Bulharsku (25. mája od 18.45 h). V prvom dueli zdolali Indiu 15:0 a na konte majú tri body.Slováci inkasovali gól hneď v prvej minúte. Tiago Lapa prekvapil brankára Stanislava Pellu a poslal Portugalčanov do vedenia. V závere prvého polčasu dostal úder do hlavy Tomáš Mikluš. Rozhodcovia incident síce dlhšie preverovali, no napokon nezmenili rozhodnutie z ihriska. Portugalčania vzápätí využili chybnú rozohrávku Slovákov a zvýšili na 2:0. Jakub Straka v 40. minúte z priameho kopu už len upravil skóre stretnutia.Portugalsko si víťazstvom zaistilo postup do osemfinále, v záverečnom dueli základnej skupiny sa ešte stretne s Indiou.