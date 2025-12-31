< sekcia Šport
Slováci podľahli Švajčiarom 2:3 v závere A-skupiny
Prvá tretina bola dlho herne vyrovnaná, no zlomový moment priniesla 17. minúta.
Autor TASR,aktualizované
St. Paul 31. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali so Švajčiarskom 1:3 v závere základnej A-skupiny na MS v USA. Do štvrťfinále postúpili zo štvrtého miesta. Ich súper bude víťaz B-skupiny, o ktorom sa rozhodne v nočnom zápase Kanada - Fínsko.
Slováci získali v základnej skupine tri body za víťazstvo nad Nemeckom 4:1. V ostatných zápasoch si pripísali tesné prehry - so Švédskom 2:3, s USA 5:6 a so Švajčiarskom 2:3. Švajčiari obsadili tretie miesto.
Prvá tretina bola dlho herne vyrovnaná, no zlomový moment priniesla 17. minúta. Tomík v nej dostal dva menšie tresty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a Švajčiari išli do dvojgólového vedenia. Brankára Prádela, ktorý mal zakrytý výhľad, ako prvý prekonal Wey, ktorý presne trafil z väčšej vzdialenosti. O 22 sekúnd sa presadil aj Aeschlimann, ktorého pred bránkou ideálne našiel Ustnikov - 2:0.
V druhej tretine sa oba tímy dostali k presilovkám, no špeciálne formácie zvládli defenzívnu činnosť. Aj druhá časť bola herne vyrovnaná, no bez slovenského gólu. Dôležitý gól na 3:0 strelil v 37. minúte Haas, ktorému nechala slovenská defenzíva priveľa priestoru.
Slováci sa v tretej tretine vrhli do ofenzívy a výbornú Chrenkovu prihrávku zužitkoval v 48. minúte Nemec. Od 55. minúty mali Slováci presilovku, no nevyužili ju. Obrana Švajčiarov dlho držala dvojgólový náskok. Zmenil to až Radivojevič počas hry Slovákov so šiestimi korčuliarmi, no jeho gól desať sekúnd pred koncom už prišiel neskoro.
Slováci získali v základnej skupine tri body za víťazstvo nad Nemeckom 4:1. V ostatných zápasoch si pripísali tesné prehry - so Švédskom 2:3, s USA 5:6 a so Švajčiarskom 2:3. Švajčiari obsadili tretie miesto.
MS do 20 rokov - A-skupina (St. Paul):
Švajčiarsko - SLOVENSKO 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Góly: 19. Wey (Reber, Johnson), 19. Aeschlimann (Ustinkov, Muggli), 37. Haas (Korbler, Meier) - 48. Nemec (Chrenko, Radivojevič), 60. Radivojevič (Nemec, Chrenko). Rozhodcovia: Magnusson (Švéd.), Verbeek - Pye (obaja Kan.), Strömberg, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3864 divákov.
Švajčiarsko: E. Neuenschwander - Muggli, Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier, Bessing, Lehmann - Wey, J. Neuenschwander, Reber - Steiner, Grossniklaus, Antenen - Korbler, Mottard, Aeschlimann - Cattin, Waidacher, Borradori
Slovensko: Prádel - Radivojevič, Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Lisý - Svrček, Pobežal, Straka - Tomík, Pitka, Chovan - Murín, Chrenko, Nemec - Dubravík, Tomka, Liščinský
Švajčiarsko - SLOVENSKO 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Góly: 19. Wey (Reber, Johnson), 19. Aeschlimann (Ustinkov, Muggli), 37. Haas (Korbler, Meier) - 48. Nemec (Chrenko, Radivojevič), 60. Radivojevič (Nemec, Chrenko). Rozhodcovia: Magnusson (Švéd.), Verbeek - Pye (obaja Kan.), Strömberg, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3864 divákov.
Švajčiarsko: E. Neuenschwander - Muggli, Ustinkov, Sansonnens, Johnson, Meier, Bessing, Lehmann - Wey, J. Neuenschwander, Reber - Steiner, Grossniklaus, Antenen - Korbler, Mottard, Aeschlimann - Cattin, Waidacher, Borradori
Slovensko: Prádel - Radivojevič, Fabuš, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Lisý - Svrček, Pobežal, Straka - Tomík, Pitka, Chovan - Murín, Chrenko, Nemec - Dubravík, Tomka, Liščinský
Prvá tretina bola dlho herne vyrovnaná, no zlomový moment priniesla 17. minúta. Tomík v nej dostal dva menšie tresty za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou a Švajčiari išli do dvojgólového vedenia. Brankára Prádela, ktorý mal zakrytý výhľad, ako prvý prekonal Wey, ktorý presne trafil z väčšej vzdialenosti. O 22 sekúnd sa presadil aj Aeschlimann, ktorého pred bránkou ideálne našiel Ustnikov - 2:0.
V druhej tretine sa oba tímy dostali k presilovkám, no špeciálne formácie zvládli defenzívnu činnosť. Aj druhá časť bola herne vyrovnaná, no bez slovenského gólu. Dôležitý gól na 3:0 strelil v 37. minúte Haas, ktorému nechala slovenská defenzíva priveľa priestoru.
Slováci sa v tretej tretine vrhli do ofenzívy a výbornú Chrenkovu prihrávku zužitkoval v 48. minúte Nemec. Od 55. minúty mali Slováci presilovku, no nevyužili ju. Obrana Švajčiarov dlho držala dvojgólový náskok. Zmenil to až Radivojevič počas hry Slovákov so šiestimi korčuliarmi, no jeho gól desať sekúnd pred koncom už prišiel neskoro.
hlasy /zdroj: JOJ Šport/:
Peter Frühauf, tréner SR: „V úvode sme mali obrovské problémy v ofenzíve, keďže Švajčiari majú defenzívu vyšperkovanú a striktnú. To nás v úvode frustrovalo. Zrazili nás dva góly v oslabení v závere prvej tretiny. Na tomto fóre nestačí hrať tridsať minút. Až od polovice zápasu sme začali preberať vývoj do svojich rúk, hoci sme inkasovali tretí gól. V závere sme to boli znovu my. Nevzdali sme to, a bolo to vidieť. Keby sme prepli skôr než po tridsiatich minútach, tak by sme mali šancu zvíťaziť. Prehrali sme tretí zápas zo štyroch, takže nemôžeme byť spokojní. Verím, že sa vo štvrťfinále pobijeme o postup.“
Samuel Murín, útočník SR: „Úvod zápasu nebol podľa našich predstáv. Nezačali sme zápas tak, ako v predošlých dueloch. Neskôr sme sa vrátili k našej hre a už to bolo lepšie. Povedali sme si, že musíme hrať viac tímovo a postupne sa to zlepšilo.“
Peter Frühauf, tréner SR: „V úvode sme mali obrovské problémy v ofenzíve, keďže Švajčiari majú defenzívu vyšperkovanú a striktnú. To nás v úvode frustrovalo. Zrazili nás dva góly v oslabení v závere prvej tretiny. Na tomto fóre nestačí hrať tridsať minút. Až od polovice zápasu sme začali preberať vývoj do svojich rúk, hoci sme inkasovali tretí gól. V závere sme to boli znovu my. Nevzdali sme to, a bolo to vidieť. Keby sme prepli skôr než po tridsiatich minútach, tak by sme mali šancu zvíťaziť. Prehrali sme tretí zápas zo štyroch, takže nemôžeme byť spokojní. Verím, že sa vo štvrťfinále pobijeme o postup.“
Samuel Murín, útočník SR: „Úvod zápasu nebol podľa našich predstáv. Nezačali sme zápas tak, ako v predošlých dueloch. Neskôr sme sa vrátili k našej hre a už to bolo lepšie. Povedali sme si, že musíme hrať viac tímovo a postupne sa to zlepšilo.“
tabuľka:
1. Švédsko 3 3 0 0 0 15:5 9*
2. USA 3 3 0 0 0 14:9 9*
3. Švajčiarsko 4 2 0 0 2 10:8 6*
4. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 13:13 3*
5. Nemecko 4 0 0 0 4 4:22 0
* istý postup do štvrťfinále
1. Švédsko 3 3 0 0 0 15:5 9*
2. USA 3 3 0 0 0 14:9 9*
3. Švajčiarsko 4 2 0 0 2 10:8 6*
4. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 13:13 3*
5. Nemecko 4 0 0 0 4 4:22 0
* istý postup do štvrťfinále