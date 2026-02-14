< sekcia Šport
Slováci podľahli Švédom, no nesmútili, Sukeľ: Zvláštna situácia
Slovenskí hokejisti v každom prípade ohúrili odborníkov i viacerých novinárov, ktorí v press centre uznanlivo vyzdvihli ich výkony.
Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti utrpeli na ZOH 2026 v Miláne prvú prehru, ale po zápase mali úsmev na tvári. Ak totiž Fíni zdolajú v podvečernom zápase Talianov za tri body, Slováci postúpia priamo do štvrťfinále ako víťaz B-skupiny. Po prehre so Švédmi 3:5 mal zmiešané pocity aj Matúš Sukeľ.
S favoritom držali zverenci Vladimíra Országha krok dve tretiny, v tretej však severania udreli a viedli 5:2. Tento stav by priamo do vyraďovačky posunul Švédov. Potom však 39 sekúnd pred koncom znížil Dalibor Dvorský. Jeho zásah môže mať napokon pre Slovákov cenu zlata. „Myslím si, že sme nehrali zle. Dve tretiny sme hrali a držali s nimi tempo. V tretej tretine nás prestrieľali, dostali sa do šancí. Odskočili nám, kvalitu oni majú veľkú. Na jednej strane sme radi, že sme neprehrali viac ako o dva góly, ale na druhej strane sme prehrali, takže je to taká zvláštna situácia. Ale ak budeme nakoniec prví, tak budeme veľmi radi," povedal pre TASR Sukeľ.
Dvorského gól totiž dáva Slovákom nádej na postup z prvého miesta, ak Fíni splnia úlohu favorita. Oba severské tímy a Slováci budú mať po 6 bodov a v tabuľke týchto troch tímov by boli najlepší práve Országhovi zverenci. V prípade zaváhania Suomi by postúpili priamo Švédi. „Tak uvidíme, či to bude spravodlivé, či nespravodlivé. My sme urobili maximum pre to, aby sme skončili čo najlepšie a teraz budeme čakať ako to dopadne,“ dodal Sukeľ.
Slovenskí hokejisti v každom prípade ohúrili odborníkov i viacerých novinárov, ktorí v press centre uznanlivo vyzdvihli ich výkony. Tre kronor majú vo svojom výbere iba hráčov z NHL, proti nim nastúpili z profiligy iba šiesti Slováci. „Po druhej tretine sme sa bavili v šatni, že chceme hrať aktívne, že sa určite nechceme zatiahnuť. Chceli sme hrať na puku, ale ich kvalita nám to v niektorých situáciách úplne nedovolila. Aj preto tretia tretina vyzerala nie úplne dobre, ale určite sme do nej nešli s tým, že sa ideme zatiahnuť a strážiť. Vieme, že to je cesta do pekla, s týmto sme do toho aj išli. Ale našťastie to dopadlo dobre,“ uzavrel Sukeľ.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
S favoritom držali zverenci Vladimíra Országha krok dve tretiny, v tretej však severania udreli a viedli 5:2. Tento stav by priamo do vyraďovačky posunul Švédov. Potom však 39 sekúnd pred koncom znížil Dalibor Dvorský. Jeho zásah môže mať napokon pre Slovákov cenu zlata. „Myslím si, že sme nehrali zle. Dve tretiny sme hrali a držali s nimi tempo. V tretej tretine nás prestrieľali, dostali sa do šancí. Odskočili nám, kvalitu oni majú veľkú. Na jednej strane sme radi, že sme neprehrali viac ako o dva góly, ale na druhej strane sme prehrali, takže je to taká zvláštna situácia. Ale ak budeme nakoniec prví, tak budeme veľmi radi," povedal pre TASR Sukeľ.
Dvorského gól totiž dáva Slovákom nádej na postup z prvého miesta, ak Fíni splnia úlohu favorita. Oba severské tímy a Slováci budú mať po 6 bodov a v tabuľke týchto troch tímov by boli najlepší práve Országhovi zverenci. V prípade zaváhania Suomi by postúpili priamo Švédi. „Tak uvidíme, či to bude spravodlivé, či nespravodlivé. My sme urobili maximum pre to, aby sme skončili čo najlepšie a teraz budeme čakať ako to dopadne,“ dodal Sukeľ.
Slovenskí hokejisti v každom prípade ohúrili odborníkov i viacerých novinárov, ktorí v press centre uznanlivo vyzdvihli ich výkony. Tre kronor majú vo svojom výbere iba hráčov z NHL, proti nim nastúpili z profiligy iba šiesti Slováci. „Po druhej tretine sme sa bavili v šatni, že chceme hrať aktívne, že sa určite nechceme zatiahnuť. Chceli sme hrať na puku, ale ich kvalita nám to v niektorých situáciách úplne nedovolila. Aj preto tretia tretina vyzerala nie úplne dobre, ale určite sme do nej nešli s tým, že sa ideme zatiahnuť a strážiť. Vieme, že to je cesta do pekla, s týmto sme do toho aj išli. Ale našťastie to dopadlo dobre,“ uzavrel Sukeľ.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/