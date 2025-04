Slováci podľahli v A-skupine Čechom jednoznačne 3:11

MSJ v Zürichu - A-skupina:



ČESKO - Slovensko 11:3 (5:1, 5:1, 1:1)



Góly SR: Vrábel (Tvrdoň), Livař (Sabol), Kollár (Malík)

Zürich 30. apríla (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti do 19 rokov neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na MS juniorov vo švajčiarskom Zürichu. V stredajšom zápase A-skupiny podľahli rovesníkom z Česka jednoznačne 3:11.Mladí Slováci si po utorkovej prehre s Fínskom (2:12) v základnej skupine ešte zmerajú sily s Dánskom, duel je na programe vo štvrtok o 16.00 h. Prvé dva tímy zo skupín A a B postúpia do semifinále, tímy na tretích priečkach čaká duel o konečné 5. miesto a tímy na štvrtých pozíciách čaká boj o konečnú 7.-10. priečku proti víťazom skupín C a D.