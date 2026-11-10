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Slováci podľahli v druhom dueli skupiny doma Ukrajine tesne 1:2
Tretie mužstvo uplynulého svetového šampionátu v bratislavskej Gopass Aréne počas prvého polčasu dominovalo a dokázalo aj otvoriť skóre.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenskí futsalisti podľahli vo svojom druhom vystúpení v 9. skupine hlavného kola kvalifikácie MS 2028 favorizovanej Ukrajine 1:2.
Tretie mužstvo uplynulého svetového šampionátu v bratislavskej Gopass Aréne počas prvého polčasu dominovalo a dokázalo aj otvoriť skóre. Po zmene strán mali príležitosti aj Slováci, no inkasovali ešte raz. Kapitán Tomáš Drahovský v závere znížil a domáci dostali loptu do siete aj druhýkrát, avšak už tesne po uplynutí 40 minút.
Prvá Ukrajina potvrdila v oboch súbojoch úlohu favorita a trojčlennú skupinu vedie so 6 bodmi. Druhí Slováci si predtým 15. októbra v Lučenci poradili s Estónskom 4:1 a na konte majú tri. Zverenci šéftrénera Richarda Bača budú ďalej pokračovať odvetou v Estónsku, ktorá je na programe 9. decembra a v novom kalendárnom roku sa 2. marca stretnú opäť aj s Ukrajinou. Do elitného kola kvalifikácie postúpi 12 víťazov skupín a štyria najlepší z druhých miest. Ďalšia osmička z druhých priečok odohrá baráž, v ktorej sa rozdajú posledné štyri miestenky do Elite round.
Ukrajinci v úvode potvrdzovali, že patria k tomu najlepšiemu čo európsky futsal ponúka. Domáci boli pod tlakom a brankár Kollár musel hneď zneškodniť niekoľko striel. Toho hosťujúceho ohrozili Slováci v 5. minúte po zakončení Palfiho z väčšej vzdialenosti. Mužstvo okolo kapitána Drahovského sa len ťažko dostávalo k súvislejšej kombinácii a hostia vedeli veľmi rýchlo získať loptu späť pod svoju kontrolu. Kollár podržal mužstvo aj pri ďalších nebezpečných šanciach Ukrajiny a Slováci kopili chyby pri rozohrávke, no súper ich nedokázal potrestať. Hostia predsa len dokázali prekonať Kollára, keď sa pred bránkou ocitol Mykytjuk a v 19. minúte otvoril skóre.
Ševčík ohrozil bránku hostí po necelých troch minútach druhej časti hry a po ňom aj Drahovský. Ukrajinci už nemali takú výraznú hernú prevahu ako v prvom polčase a kapitán Slovákov mohol vyrovnať v 29. minúte, no jeho pokus smerujúci do prázdnej bránky stihli hostia zblokovať. Zverenci Oleksandra Kosenka zvýšili na 2:0 v 34. minúte a druhýkrát potešili početnú skupinu svojich fanúšikov. Drahovský znížil 50 sekúnd do konca zápasu, no to bolo zo strany Slovákov všetko a museli sa zmieriť s tesnou prehrou.
Tretie mužstvo uplynulého svetového šampionátu v bratislavskej Gopass Aréne počas prvého polčasu dominovalo a dokázalo aj otvoriť skóre. Po zmene strán mali príležitosti aj Slováci, no inkasovali ešte raz. Kapitán Tomáš Drahovský v závere znížil a domáci dostali loptu do siete aj druhýkrát, avšak už tesne po uplynutí 40 minút.
Prvá Ukrajina potvrdila v oboch súbojoch úlohu favorita a trojčlennú skupinu vedie so 6 bodmi. Druhí Slováci si predtým 15. októbra v Lučenci poradili s Estónskom 4:1 a na konte majú tri. Zverenci šéftrénera Richarda Bača budú ďalej pokračovať odvetou v Estónsku, ktorá je na programe 9. decembra a v novom kalendárnom roku sa 2. marca stretnú opäť aj s Ukrajinou. Do elitného kola kvalifikácie postúpi 12 víťazov skupín a štyria najlepší z druhých miest. Ďalšia osmička z druhých priečok odohrá baráž, v ktorej sa rozdajú posledné štyri miestenky do Elite round.
kvalifikácia MS 2028 - druhá fáza - 9. skupina:
SLOVENSKO - Ukrajina 1:2 (0:1)
Góly: 40. Drahovský - 19. Mykytjuk, 34. Semenčenko. Rozhodovali: Perič a Veselič (obaja Slovinsko), ČK: 36. Ševčík po druhej ŽK, 40. Doša, ŽK: Ševčík, Zaťovič - Semenčenko, Korsun, Masevyč.
Zostava SR: Kollár (Kušnír) - Bačo, Doša, Palfi, Drahovský - Vaktor, Směřička, Ševčík, Varšo, Ostrák, Zdráhal, Bielik, Zaťovič.
SLOVENSKO - Ukrajina 1:2 (0:1)
Góly: 40. Drahovský - 19. Mykytjuk, 34. Semenčenko. Rozhodovali: Perič a Veselič (obaja Slovinsko), ČK: 36. Ševčík po druhej ŽK, 40. Doša, ŽK: Ševčík, Zaťovič - Semenčenko, Korsun, Masevyč.
Zostava SR: Kollár (Kušnír) - Bačo, Doša, Palfi, Drahovský - Vaktor, Směřička, Ševčík, Varšo, Ostrák, Zdráhal, Bielik, Zaťovič.
Ukrajinci v úvode potvrdzovali, že patria k tomu najlepšiemu čo európsky futsal ponúka. Domáci boli pod tlakom a brankár Kollár musel hneď zneškodniť niekoľko striel. Toho hosťujúceho ohrozili Slováci v 5. minúte po zakončení Palfiho z väčšej vzdialenosti. Mužstvo okolo kapitána Drahovského sa len ťažko dostávalo k súvislejšej kombinácii a hostia vedeli veľmi rýchlo získať loptu späť pod svoju kontrolu. Kollár podržal mužstvo aj pri ďalších nebezpečných šanciach Ukrajiny a Slováci kopili chyby pri rozohrávke, no súper ich nedokázal potrestať. Hostia predsa len dokázali prekonať Kollára, keď sa pred bránkou ocitol Mykytjuk a v 19. minúte otvoril skóre.
Ševčík ohrozil bránku hostí po necelých troch minútach druhej časti hry a po ňom aj Drahovský. Ukrajinci už nemali takú výraznú hernú prevahu ako v prvom polčase a kapitán Slovákov mohol vyrovnať v 29. minúte, no jeho pokus smerujúci do prázdnej bránky stihli hostia zblokovať. Zverenci Oleksandra Kosenka zvýšili na 2:0 v 34. minúte a druhýkrát potešili početnú skupinu svojich fanúšikov. Drahovský znížil 50 sekúnd do konca zápasu, no to bolo zo strany Slovákov všetko a museli sa zmieriť s tesnou prehrou.
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Richard Bačo, tréner SR: „Bol to pre nás veľmi ťažký zápas, ale musím pochváliť všetkých hráčov, lebo odovzdali úplne maximum, hrali sme na hranici možností. Škoda, že náš gól na 1:2 nepadol trochu skôr. Čo sa týka poslednej akcie, rozhodovali fakt len mikrosekundy, aby sme dosiahli vytúženú remízu. Nevadí, ideme ďalej. Škoda dvoch červených kariet, rozhodcu nebudem komentovať, ale trochu nás poškodil. Brankár nám vynikajúco zachytal, gól na 0:2 vyplynul z toho, že sme už boli trochu unavení a nedostúpili sme hráča po peknej akcii Ukrajiny. Ďakujeme divákom, že si našli čas a priestor a prišli nás povzbudiť. Vybičovali nás k tomuto výkonu.“
Kevin Kollár, brankár SR: „Neviem či sme stihli dať ten gól, ale podľa môjho názoru áno. Rozhodcovia nám zobrali gól, či už právom alebo neprávom, to nech si spraví každý názor sám. V Európe už sa futsal čoraz viac vyrovnáva a my sme ukázali, že patríme k tým lepším tímom a odohrali sme vyrovnaný duel. V končenom zúčtovaní nám ten bod možno bude chýbať, ale verím, že sa nám podarí vybojovať vytúžené body na postup.“
Tomáš Drahovský, kapitán SR: „Pri záverečnej akcii zostávali dve sekundy, teraz ťažko hodnotiť, či lopta padla so sirénou či tesne po nej. Bohužiaľ, rozhodcovia sa rozhodli tak. Je to pre nás trpké, lebo sme mohli dosiahnuť veľmi dôležitú remízu. Ukrajinci mali viac z hry, mali viac šancí, ale my sme boli v tom zápase celý čas, dobre sme bránili a čakali na svoje šance. Nakoniec sme boli blízko cennému výsledku. Bola by to veľmi pekná remíza. Ukázali sme, že zápasy vieme hrať srdcom a bojujeme jeden za druhého a že tento tím má potenciál.“
Richard Bačo, tréner SR: „Bol to pre nás veľmi ťažký zápas, ale musím pochváliť všetkých hráčov, lebo odovzdali úplne maximum, hrali sme na hranici možností. Škoda, že náš gól na 1:2 nepadol trochu skôr. Čo sa týka poslednej akcie, rozhodovali fakt len mikrosekundy, aby sme dosiahli vytúženú remízu. Nevadí, ideme ďalej. Škoda dvoch červených kariet, rozhodcu nebudem komentovať, ale trochu nás poškodil. Brankár nám vynikajúco zachytal, gól na 0:2 vyplynul z toho, že sme už boli trochu unavení a nedostúpili sme hráča po peknej akcii Ukrajiny. Ďakujeme divákom, že si našli čas a priestor a prišli nás povzbudiť. Vybičovali nás k tomuto výkonu.“
Kevin Kollár, brankár SR: „Neviem či sme stihli dať ten gól, ale podľa môjho názoru áno. Rozhodcovia nám zobrali gól, či už právom alebo neprávom, to nech si spraví každý názor sám. V Európe už sa futsal čoraz viac vyrovnáva a my sme ukázali, že patríme k tým lepším tímom a odohrali sme vyrovnaný duel. V končenom zúčtovaní nám ten bod možno bude chýbať, ale verím, že sa nám podarí vybojovať vytúžené body na postup.“
Tomáš Drahovský, kapitán SR: „Pri záverečnej akcii zostávali dve sekundy, teraz ťažko hodnotiť, či lopta padla so sirénou či tesne po nej. Bohužiaľ, rozhodcovia sa rozhodli tak. Je to pre nás trpké, lebo sme mohli dosiahnuť veľmi dôležitú remízu. Ukrajinci mali viac z hry, mali viac šancí, ale my sme boli v tom zápase celý čas, dobre sme bránili a čakali na svoje šance. Nakoniec sme boli blízko cennému výsledku. Bola by to veľmi pekná remíza. Ukázali sme, že zápasy vieme hrať srdcom a bojujeme jeden za druhého a že tento tím má potenciál.“
tabuľka 9. skupiny:
1. Ukrajina 2 2 0 0 11:3 6
2. SLOVENSKO 2 1 0 1 5:3 3
3. Estónsko 2 0 0 2 3:13 0
Ďalší program SR:
9. decembra 2026, 18.00 h: Estónsko – Slovensko (Jöhvi Spordihall, Estónsko)
2. marca 2027: Ukrajina – Slovensko (čas a dejisko budú upresnené)
1. Ukrajina 2 2 0 0 11:3 6
2. SLOVENSKO 2 1 0 1 5:3 3
3. Estónsko 2 0 0 2 3:13 0
Ďalší program SR:
9. decembra 2026, 18.00 h: Estónsko – Slovensko (Jöhvi Spordihall, Estónsko)
2. marca 2027: Ukrajina – Slovensko (čas a dejisko budú upresnené)