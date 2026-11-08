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VIDEO: Slováci podľahli v poslednom zápase Nemecku
Slováci išli do vedenia v 6. minúte po tom, čo štvrtá formácia úspešne napádala Nemcov v rozohrávke a Hrehorčák strelou nad ľavé rameno prekonal Stettmera - 0:1.
Autor TASR,aktualizované
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Düsseldorf 8. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti podľahli domácemu Nemecku 3:4 v záverečnom zápase 37. ročníka Nemeckého pohára. V stretnutí viedli 3:0, no v tretej časti stratili náskok a napokon obsadili v tabuľke tretie miesto. Preskočili ich Nemci a celkoví víťazi turnaja Lotyši.
Slováci išli do vedenia v 6. minúte po tom, čo štvrtá formácia úspešne napádala Nemcov v rozohrávke a Hrehorčák strelou nad ľavé rameno prekonal Stettmera - 0:1. Krátko na to mohol vyrovnať Loibl, ale Rabčan podržal svoj tím pohotovým zákrokom. Slováci sa v polovici úvodnej tretiny dostali aj ku krátkej presilovke o dvoch hráčov, no druhý gól nepridali. Po nej sa ubránili oslabeniu po vylúčení Krivošíka.
Druhá tretina bola dlho herne vyrovnaná, postupne však pribúdali šance Slovákov. V 37. minúte Regenda tečoval strelu Turana a o 68 sekúnd sa ujala rýchla kombinačná akcia so zakončením Valacha. Štvrtý gól Slovákov mohol v zapätí pridať Krivošík, no v sľubnej šanci neuspel.
Nemci sa krátko po druhej prestávke vrátili do zápasu. Thomas Heigl tečoval strelu Zimmermanna a Rabčan bol bezmocný. Slováci sa následne dostali k presilovke, no bez gólového efektu. Po nej Rabčan predviedol efektný zákrok pri šanci T. Heigla. V 48. minúte sa Nemci počas presilovky usadili pred Rabčanom a 17-ročný Calce zblízka dorazil puk - 2:3. Slováci stratili pôdu pod nohami a v následnom oslabení inkasovali aj tretíkrát, keď v okolí bránkoviska nechali priveľký priestor pre nemeckého kapitána Riedera - 3:3. Nemci boli pri chuti a v 56. minúte im Rabčan zmaril tutovku Calceho. Nasledovala však presilovka po vylúčení Koleniča a v nej Rieder spomedzi kruhov prestrelil Rabčana - 4:3.
Nemecký pohár - nedeľa:
Nemecko - SLOVENSKO 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)
Góly: 42. T. Heigl (Zimmermann, Oswald), 48. Calce (Bokk, Hüttl), 53. Rieder (Bokk, Stachowiak), 59. Rieder (Stachowiak, Hüttl) - 6. Hrehorčák (Roman, Čacho), 37. Regenda (Turan, Myklucha), 39. Valach (Gajdoš, Čederle). Rozhodcovia: Schrader, Kaptain – Reinold, Merk, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 7218 divákov.
Nemecko: Stettmer - Hüttl, Kastner, Klein, Wagner, Pasanen, Karrer, Napravnik, Zimmermann - Bokk, Stachowiak, Calce - Oswald, N. Heigl, T. Heigl - Rieder, Loibl, Blank - Schinko, Brunnhuber, Wohlgemuth
Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák
Nemecko - SLOVENSKO 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)
Góly: 42. T. Heigl (Zimmermann, Oswald), 48. Calce (Bokk, Hüttl), 53. Rieder (Bokk, Stachowiak), 59. Rieder (Stachowiak, Hüttl) - 6. Hrehorčák (Roman, Čacho), 37. Regenda (Turan, Myklucha), 39. Valach (Gajdoš, Čederle). Rozhodcovia: Schrader, Kaptain – Reinold, Merk, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 7218 divákov.
Nemecko: Stettmer - Hüttl, Kastner, Klein, Wagner, Pasanen, Karrer, Napravnik, Zimmermann - Bokk, Stachowiak, Calce - Oswald, N. Heigl, T. Heigl - Rieder, Loibl, Blank - Schinko, Brunnhuber, Wohlgemuth
Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák
Slováci išli do vedenia v 6. minúte po tom, čo štvrtá formácia úspešne napádala Nemcov v rozohrávke a Hrehorčák strelou nad ľavé rameno prekonal Stettmera - 0:1. Krátko na to mohol vyrovnať Loibl, ale Rabčan podržal svoj tím pohotovým zákrokom. Slováci sa v polovici úvodnej tretiny dostali aj ku krátkej presilovke o dvoch hráčov, no druhý gól nepridali. Po nej sa ubránili oslabeniu po vylúčení Krivošíka.
Druhá tretina bola dlho herne vyrovnaná, postupne však pribúdali šance Slovákov. V 37. minúte Regenda tečoval strelu Turana a o 68 sekúnd sa ujala rýchla kombinačná akcia so zakončením Valacha. Štvrtý gól Slovákov mohol v zapätí pridať Krivošík, no v sľubnej šanci neuspel.
Nemci sa krátko po druhej prestávke vrátili do zápasu. Thomas Heigl tečoval strelu Zimmermanna a Rabčan bol bezmocný. Slováci sa následne dostali k presilovke, no bez gólového efektu. Po nej Rabčan predviedol efektný zákrok pri šanci T. Heigla. V 48. minúte sa Nemci počas presilovky usadili pred Rabčanom a 17-ročný Calce zblízka dorazil puk - 2:3. Slováci stratili pôdu pod nohami a v následnom oslabení inkasovali aj tretíkrát, keď v okolí bránkoviska nechali priveľký priestor pre nemeckého kapitána Riedera - 3:3. Nemci boli pri chuti a v 56. minúte im Rabčan zmaril tutovku Calceho. Nasledovala však presilovka po vylúčení Koleniča a v nej Rieder spomedzi kruhov prestrelil Rabčana - 4:3.
hlas po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Vladimír Országh, tréner SR: „Boli sme nedisciplinovaní, to je základ. Dostali sme tri góly v oslabení, boli to zbytočné fauly. Vedeli sme, že ideme do 3. tretiny za stavu 3:0 a chceli sme byť disciplinovaní. To sa nám nepodarilo, najväčší rozdiel bol v špeciálnych formáciách. My sme mali tiež presilovky, ale nič sme v nich nevymysleli. Disciplína nás dnes stála zápas.“
Marko Stacha, obranca SR: „Hovorili sme si pred tretinou, že najrozumnejšie bude hrať 3. tretinu v piatich. Nepodarilo sa nám to. Nemci sa rozbehli na presilovke, odrážalo sa im to tam a asi zaslúžene, lebo išli oproti tomu. Nemôže sa takýto kolaps stávať v 3. tretine.“
Marek Valach, útočník SR: „Ťažko sa to hodnotí. Mali sme vyhratý zápas a sami sme sa tam dostali. Určite to mrzí a musíme sa z toho poučiť. Ja osobne som tie vylúčenia ani dobre nevidel, ale stalo sa. V konečnom dôsledku sme im darovali tri góly v ich presilovke.“
Oleksij Myklucha, útočník SR: „Prvé dve tretiny sme boli lepší. Pred treťou tretinou sme si povedali, že nemôžeme strácať puky, žiaľ, strácali sme ich. Dostali sme góly po našich fauloch. Keby sme zvládli tento zápas, boli by hodnotenie turnaja pozitívna. Tretia tretina pokazila náš dojem z turnaja.“
Patrik Koch, obranca, kapitán SR: „Striedali sme lepšie chvíle s horšími. Dnes sme mali vynikajúco rozohratý zápas. Žiaľ, nešli nám presilovky ani oslabenia. Zbytočné vylúčenia nás stáli zápas.“
Vladimír Országh, tréner SR: „Boli sme nedisciplinovaní, to je základ. Dostali sme tri góly v oslabení, boli to zbytočné fauly. Vedeli sme, že ideme do 3. tretiny za stavu 3:0 a chceli sme byť disciplinovaní. To sa nám nepodarilo, najväčší rozdiel bol v špeciálnych formáciách. My sme mali tiež presilovky, ale nič sme v nich nevymysleli. Disciplína nás dnes stála zápas.“
Marko Stacha, obranca SR: „Hovorili sme si pred tretinou, že najrozumnejšie bude hrať 3. tretinu v piatich. Nepodarilo sa nám to. Nemci sa rozbehli na presilovke, odrážalo sa im to tam a asi zaslúžene, lebo išli oproti tomu. Nemôže sa takýto kolaps stávať v 3. tretine.“
Marek Valach, útočník SR: „Ťažko sa to hodnotí. Mali sme vyhratý zápas a sami sme sa tam dostali. Určite to mrzí a musíme sa z toho poučiť. Ja osobne som tie vylúčenia ani dobre nevidel, ale stalo sa. V konečnom dôsledku sme im darovali tri góly v ich presilovke.“
Oleksij Myklucha, útočník SR: „Prvé dve tretiny sme boli lepší. Pred treťou tretinou sme si povedali, že nemôžeme strácať puky, žiaľ, strácali sme ich. Dostali sme góly po našich fauloch. Keby sme zvládli tento zápas, boli by hodnotenie turnaja pozitívna. Tretia tretina pokazila náš dojem z turnaja.“
Patrik Koch, obranca, kapitán SR: „Striedali sme lepšie chvíle s horšími. Dnes sme mali vynikajúco rozohratý zápas. Žiaľ, nešli nám presilovky ani oslabenia. Zbytočné vylúčenia nás stáli zápas.“
konečná tabuľka:
1. Lotyšsko 3 2 1 0 0 12:5 8
2. Nemecko 3 2 0 0 1 8:6 6
3. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 11:8 4
4. Rakúsko 3 0 0 0 3 3:15 0
Prehľad víťazov Nemeckého pohára:
1987: Československo
1988: Sovietsky zväz
1989: -
1990: Fínsko
1991: Sovietsky zväz
1992: Rusko
1993: Rusko
1994: Česko
1995: Nemecko
1996: Nemecko
1997: Slovensko
1998: -
1999: -
2000: Kanada
2001: Švajčiarsko
2002: Kanada
2003: USA
2004: USA
2005: Kanada
2006: Slovensko
2007: Švajčiarsko
2008: Kanada
2009: Nemecko
2010: Nemecko
2011: Slovensko
2012: Nemecko
2013: USA
2014: Nemecko
2015: Nemecko
2016: Slovensko
2017: Rusko
2018: Rusko
2019: Švajčiarsko
2020: Lotyšsko
2021: Nemecko
2022: Nemecko
2023: Nemecko
2024: Slovensko
2025: Nemecko
2026: Lotyšsko
1. Lotyšsko 3 2 1 0 0 12:5 8
2. Nemecko 3 2 0 0 1 8:6 6
3. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 11:8 4
4. Rakúsko 3 0 0 0 3 3:15 0
Prehľad víťazov Nemeckého pohára:
1987: Československo
1988: Sovietsky zväz
1989: -
1990: Fínsko
1991: Sovietsky zväz
1992: Rusko
1993: Rusko
1994: Česko
1995: Nemecko
1996: Nemecko
1997: Slovensko
1998: -
1999: -
2000: Kanada
2001: Švajčiarsko
2002: Kanada
2003: USA
2004: USA
2005: Kanada
2006: Slovensko
2007: Švajčiarsko
2008: Kanada
2009: Nemecko
2010: Nemecko
2011: Slovensko
2012: Nemecko
2013: USA
2014: Nemecko
2015: Nemecko
2016: Slovensko
2017: Rusko
2018: Rusko
2019: Švajčiarsko
2020: Lotyšsko
2021: Nemecko
2022: Nemecko
2023: Nemecko
2024: Slovensko
2025: Nemecko
2026: Lotyšsko