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VIDEO: Slováci podľahli v poslednom zápase Nemecku

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Na snímke sprava smútok hráčov Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Nemecko - Slovensko v Düsseldorfe v nedeľu 8. novembra 2026. Foto: TASR - Martin Medňanský

Slováci išli do vedenia v 6. minúte po tom, čo štvrtá formácia úspešne napádala Nemcov v rozohrávke a Hrehorčák strelou nad ľavé rameno prekonal Stettmera - 0:1.

Autor TASR
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Düsseldorf 8. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti podľahli domácemu Nemecku 3:4 v záverečnom zápase 37. ročníka Nemeckého pohára. V stretnutí viedli 3:0, no v tretej časti stratili náskok a napokon obsadili v tabuľke tretie miesto. Preskočili ich Nemci a celkoví víťazi turnaja Lotyši.



Nemecký pohár - nedeľa:

Nemecko - SLOVENSKO 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)

Góly: 42. T. Heigl (Zimmermann, Oswald), 48. Calce (Bokk, Hüttl), 53. Rieder (Bokk, Stachowiak), 59. Rieder (Stachowiak, Hüttl) - 6. Hrehorčák (Roman, Čacho), 37. Regenda (Turan, Myklucha), 39. Valach (Gajdoš, Čederle). Rozhodcovia: Schrader, Kaptain – Reinold, Merk, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 7218 divákov.

Nemecko: Stettmer - Hüttl, Kastner, Klein, Wagner, Pasanen, Karrer, Napravnik, Zimmermann - Bokk, Stachowiak, Calce - Oswald, N. Heigl, T. Heigl - Rieder, Loibl, Blank - Schinko, Brunnhuber, Wohlgemuth

Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák



Slováci išli do vedenia v 6. minúte po tom, čo štvrtá formácia úspešne napádala Nemcov v rozohrávke a Hrehorčák strelou nad ľavé rameno prekonal Stettmera - 0:1. Krátko na to mohol vyrovnať Loibl, ale Rabčan podržal svoj tím pohotovým zákrokom. Slováci sa v polovici úvodnej tretiny dostali aj ku krátkej presilovke o dvoch hráčov, no druhý gól nepridali. Po nej sa ubránili oslabeniu po vylúčení Krivošíka.

Druhá tretina bola dlho herne vyrovnaná, postupne však pribúdali šance Slovákov. V 37. minúte Regenda tečoval strelu Turana a o 68 sekúnd sa ujala rýchla kombinačná akcia so zakončením Valacha. Štvrtý gól Slovákov mohol v zapätí pridať Krivošík, no v sľubnej šanci neuspel.

Nemci sa krátko po druhej prestávke vrátili do zápasu. Thomas Heigl tečoval strelu Zimmermanna a Rabčan bol bezmocný. Slováci sa následne dostali k presilovke, no bez gólového efektu. Po nej Rabčan predviedol efektný zákrok pri šanci T. Heigla. V 48. minúte sa Nemci počas presilovky usadili pred Rabčanom a 17-ročný Calce zblízka dorazil puk - 2:3. Slováci stratili pôdu pod nohami a v následnom oslabení inkasovali aj tretíkrát, keď v okolí bránkoviska nechali priveľký priestor pre nemeckého kapitána Riedera - 3:3. Nemci boli pri chuti a v 56. minúte im Rabčan zmaril tutovku Calceho. Nasledovala však presilovka po vylúčení Koleniča a v nej Rieder spomedzi kruhov prestrelil Rabčana - 4:3.

hlas po zápase /zdroj: JOJ Šport/:

Vladimír Országh, tréner SR: „Boli sme nedisciplinovaní, to je základ. Dostali sme tri góly v oslabení, boli to zbytočné fauly. Vedeli sme, že ideme do 3. tretiny za stavu 3:0 a chceli sme byť disciplinovaní. To sa nám nepodarilo, najväčší rozdiel bol v špeciálnych formáciách. My sme mali tiež presilovky, ale nič sme v nich nevymysleli. Disciplína nás dnes stála zápas.“

Marko Stacha, obranca SR: „Hovorili sme si pred tretinou, že najrozumnejšie bude hrať 3. tretinu v piatich. Nepodarilo sa nám to. Nemci sa rozbehli na presilovke, odrážalo sa im to tam a asi zaslúžene, lebo išli oproti tomu. Nemôže sa takýto kolaps stávať v 3. tretine.“

Marek Valach, útočník SR: „Ťažko sa to hodnotí. Mali sme vyhratý zápas a sami sme sa tam dostali. Určite to mrzí a musíme sa z toho poučiť. Ja osobne som tie vylúčenia ani dobre nevidel, ale stalo sa. V konečnom dôsledku sme im darovali tri góly v ich presilovke.“

Oleksij Myklucha, útočník SR: „Prvé dve tretiny sme boli lepší. Pred treťou tretinou sme si povedali, že nemôžeme strácať puky, žiaľ, strácali sme ich. Dostali sme góly po našich fauloch. Keby sme zvládli tento zápas, boli by hodnotenie turnaja pozitívna. Tretia tretina pokazila náš dojem z turnaja.“

Patrik Koch, obranca, kapitán SR: „Striedali sme lepšie chvíle s horšími. Dnes sme mali vynikajúco rozohratý zápas. Žiaľ, nešli nám presilovky ani oslabenia. Zbytočné vylúčenia nás stáli zápas.“





konečná tabuľka:

1. Lotyšsko 3 2 1 0 0 12:5 8

2. Nemecko 3 2 0 0 1 8:6 6

3. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 11:8 4

4. Rakúsko 3 0 0 0 3 3:15 0



Prehľad víťazov Nemeckého pohára:

1987: Československo

1988: Sovietsky zväz

1989: -

1990: Fínsko

1991: Sovietsky zväz

1992: Rusko

1993: Rusko

1994: Česko

1995: Nemecko

1996: Nemecko

1997: Slovensko

1998: -

1999: -

2000: Kanada

2001: Švajčiarsko

2002: Kanada

2003: USA

2004: USA

2005: Kanada

2006: Slovensko

2007: Švajčiarsko

2008: Kanada

2009: Nemecko

2010: Nemecko

2011: Slovensko

2012: Nemecko

2013: USA

2014: Nemecko

2015: Nemecko

2016: Slovensko

2017: Rusko

2018: Rusko

2019: Švajčiarsko

2020: Lotyšsko

2021: Nemecko

2022: Nemecko

2023: Nemecko

2024: Slovensko

2025: Nemecko

2026: Lotyšsko
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