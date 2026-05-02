< sekcia Šport
Slováci podľahli v príprave Lotyšom 1:5
Pre zverencov Vladimíra Országha to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na MS.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v sobotňajšom domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1:5. Pre zverencov Vladimíra Országha to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na MS.
Slováci predtým nestačili na Švajčiarsko (3:5) a dvakrát prehrali 1:3 s Nemeckom. Švajčiarsko zdolali 3:1. Druhý prípravný zápas proti Lotyšsku odohrajú v nedeľu o 17.00 h opäť na ľade Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave.
Pred svetovým šampionátom vo Fribourgu (od 15. do 31. mája) ešte čakajú slovenských hokejistov dvojzápasy 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.
Prvá tretina veľa šancí nepriniesla. Oba tímy hrali dobre v strednom pásme a útočníkom sa ťažko presadzovalo. Napriek tomu však nejaké možnosti prišli, prvú vypracoval Nauš pre Lukošika, ale Gudlevskis výborne zasiahol. Hru potom prerušila pauza pre poškodené plexisklo, následne mali šance na gól Lotyši. Najmä tá Batnova bola nebezpečná, ale Hlavaj si poradil aj s následnou dorážkou.
V druhej tretine už góly padli, no až tri do siete Slovákov. Ten prvý dal Lapinskis, keď sa najlepšie zorientoval v skrumáži pred bránkou. O 58 sekúnd neskôr opäť po dorážke zvýšil Smirnovs na 2:0, až potom zareagovali Országhovi zverenci. Sýkora pretlačil puk do siete po skrumáži. O ďalšie tri minúty však namieril Balcers a Lotyši opäť viedli o dva góly. A mohli aj viac, ale nájazd Zabusovsa zneškodnil Hlavaj.
V záverečnom dejstve chceli Slováci čo najskôr znížiť, ale narážali na tvrdý odpor Lotyšov, ktorí boli navyše nebezpeční aj vpredu. Pred Hlavajom sa neskôr odohrala opäť veľká skrumáž a puk popod slovenského brankára pretlačil Lapinskis. Záver zápasu sa niesol v snahe Slovákov ešte aspoň raz potešiť divákov, ale to sa im nepodarilo. Naopak, inkasovali ešte raz z hokejky Zabusovsa.
prípravný zápas pred MS:
SLOVENSKO - Lotyšsko 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Góly: 30. Sýkora (K. Pospíšil, M. Pospíšil) – 24. Lapinskis (Skrastins, Prohorenkovs), 25. Smirnovs (Balcers, Batna), 33. Balcers (Mamčics, Andersons), 43. Lapinskis (Skrastins, Prohorenkovs), 56. Zabusovs (Andersons, Batna). Rozhodcovia: Hronský, Výleta – Durmis, Mižík, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4823 divákov.
Slovensko: Hlavaj – Meliško, Kňažko, Ďaloga, Petrovický, Rosandič, Gajdoš, Radivojevič, Romaňák – Sýkora, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Hrivík, Faško-Rudáš – Petrovský, Kollár, Cehlárik – Nauš, Minárik, Lukošik
Lotyšsko: Gudlevskis – Bindulis, Mamčics, Freibergs, Andžans, Fenenko, Zile, Tumanovs, Komuls – Zabusovs, Batna, Andersons – Smirnovs, Ozolinš, Balcers – Ri. Bukarts, Egle, Buncis – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastins – Veinbergs
