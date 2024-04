Slovenskí hokejisti prehrali s Nemeckom 3:7

Nemecko - SLOVENSKO 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)



Góly: 2. Samanski (Tuomie), 16. Stachowiak (Plachta, Ugbekile), 27. Soramies (Ugbekile, Pfaffengut), 28. Tuomie (Stachowiak), 36. Schütz (Plachta, Ugbekile), 42. Fischbuch (Stachowiak, Hüttl), 56. Schinko (Michaelis) – 9. Lantoši, 12. Okuliar (Cingel, Lantoši), 29. Lantoši (Kollár, Bučko). Rozhodovali: Rohatsch, Polaczek - Merk, Heffner, vylúčení: 5:4, presilovky: 2:2, oslabenia: 1:0, 3100 divákov.







Nemecko: Ancicka - Zimmerman, Müller, Hüttl, Wagner, Ugbekile, Fohrler, Weber, Karrer - Ehl, Michaelis, Kahun - Fischbuch, Stachowiak, Schütz - Plachta, Samanski, Tuomie - Schinko, Pfaffengut, Soramies - Krauss



SLOVENSKO: Hrenák (41. Tomek) - Ivan, Grman, Golian, Bučko, Bačik, Gachulinec, Petrovický, Brincko - Okuliar, Cingel, Lantoši - Takáč, Kollár, Faško-Rudáš - Kašlík, Tamáši, Kukuča - Hecl, Baláž, Kusko



Na snímke slovenská striedačka, v pozadí sprava tréner Craig Ramsay a asistent trénera Ján Pardavý počas prípravného hokejového zápasu Nemecko - Slovensko vo štvrtok 18. apríla 2024 v nemeckom Kaufbeurene. Foto: TASR Jaroslav Novák

Kaufbeuren 18. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti utrpeli prvú prehru v rámci prípravy na MS v Česku. Vo štvrtok podľahli v Kaufbeurene domácim Nemcom 3:7 a nenadviazali tak na minulotýždňové triumfy proti Švajčiarsku (3:0 a 5:3). Druhý zápas proti domácemu výberu odohrajú v sobotu v Augsburgu o 17.00 h.Zverenci Craiga Ramsayho inkasovali gól už v 2. minúte, no potom otočili skóre zásluhou Róberta Lantošiho a Olivera Okuliara. Domáci však neskôr vyrovnali a zvyšné dve tretiny už patrili im. Tromi bodmi sa blysli Wojciech Stachowiak a Colin Ugbekile.Nemci začali aktívne, už v druhej minúte išli do vedenie po strele rýchlej Samanského. Slovenskí hokejisti potom mali blízko k vyrovnaniu v presilovke, keď Cingel opečiatkoval žŕdku. Onedlho však rýchly brejk zakončil Lantoši presne - 1:1. O tri minúty neskôr našiel Lantoši Cingela, ten videl dobre postaveného Okuliara a útočník Slovenska prekonal Ancicku po druhý raz - 1:2. V 16. minúte Nemci vyrovnali keď Hrenák vyrazil puk iba pred seba, kde číhal Stachowiak a poslal ho rovno do siete. Na konci prvého dejstva mohol vrátiť Slovákom vedenie Baláž, keď unikol v oslabení, ale Ancicka ho vychytal.V druhej tretine mal spočiatku viac práce nemecký brankár. Slováci mali dobrý pohyb a boli aj strelecky aktívnejší. Šancu na gól mal Bučko, na opačnej strane netrafil ideálne puk Plachta, keď sa ocitol sám pred Hrenákom. Domáci od polovice zápasu pridali a odmenou im bol vedúci gól. V 27. minúte ho strelil Soramies. O minútu neskôr netrafil Ivan v presilovke a vzápätí premenil rýchly brejk Tuomie. V tej istej početnej výhode však Lantoši znížil. Presilovku však potom využili aj domáci, keď Hrenákovi vypadol puk po strele Plachtu a Schütz ho poslal do bránky.Do tretej tretiny nastúpil do bránky Slovenska Tomek, no už po 78 sekundách ho prekonal Fischbuch. Najväčšiu šancu Slovákov v tretej tretine premárnil Kusko po nájazde v oslabení a neskôr sa nemecký brankár blysol po strele Cingela. Posledné slovo v zápase mal Schinko, keď upravil na 7:3.