Slováci podľahli v príprave Nemecku 3:4

prípravný zápas v Žiline:



Slovensko - Nemecko 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)



Góly: 5. Kňažko (Tamáši, Kudrna), 45. Lantoši (z tr. strieľania), 59. Pánik (Lantoši, Gernát) - 17. Kahun, 30. Bokk, 33. Fischbuch (Schmölz, Kammerer), 55. Kahun (Bokk). Rozhodovali: Hronský, Štefik - Synek, Jedlička, vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 5046 divákov.



SLOVENSKO: Hlavaj - Gernát, Kňažko, Beňo, Ivan, Mudrák, Jánošík, Gajdoš - Cehlárik, Hrivík, Pánik - Lantoši, Tamáši, Lunter - Chromiak, Sukeľ, Kudrna - Holešinský, Čacho, Jedlička - Baláž



Nemecko: Franzreb - Bittner, M. Müller, Nowak, J. Müller, Fohrler, Zimmermann, Karrer, Mebus - Bokk, Kahun, Noebels - Ehl, Sturm, Soramies - Kammerer, Wiederer, Tuomie - Fischbuch, Eder, Schmölz

Žilina 28. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti neuspeli vo svojom piatom prípravnom zápase pred MS. V piatkovom stretnutí v Žiline podľahli Nemecku 3:4. Zaznamenali tak tretiu prehru v príprave, keď predtým dvakrát nestačili na Čechov.Zverenci Craiga Ramsayho viedli od 5. minúty, Samuel Kňažko skóroval v presilovej hre a dosiahol svoj premiérový reprezentačný gól. Nemci však vyrovnali ešte v prvej tretine, keď sa Dominik Kahun presadil po chybe brankára Samuela Hlavaja. V druhej časti Nemci zvýšili po góloch Dominika Bokka a Daniela Fischbuch na 3:1. V 45. minúte Róbert Lantoši znížil z trestného strieľania na rozdiel jedného gólu. Kahun však o desať minút dostal hostí opäť do dvojgólového vedenia. Richard Pánik sa síce ešte presadil v hre bez brankára, no Nemci si už tesný náskok udržali.Slováci nastúpia v odvete proti Nemcom v sobotu (14.30 h) v Trenčíne. V závere prípravy absolvujú ešte dve stretnutia proti Rakúsku. V Kapfenbergu budú hrať 4. mája a 6. mája privítajú Rakúšanov v Trenčíne. Po dueli na trenčianskom ľade oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS.Nemci si vypracovali prvú šancu v zápase v tretej minúte, no Schmölz netrafil odkrytú časť bránky. Slováci krátko na to dostali možnosť hrať presilovú hru a po strele Kňažka viedli 1:0. Noebels mohol okamžite vyrovnať, keď išiel sám na Hlavaja, ten však jeho pokus zneškodnil. Nemci dostali tiež možnosť hrať v početnej výhody, ale nevytvorili si šancu na gól. V 17. minúte však Kahun využil obrovskú chybu Hlavaja a vyrovnal na 1:1. Nemci sa na konci prvej tretiny takmer dostali aj do vedenia, Fischbuch trafil žŕdku.Pánik mohol v úvode druhej časti dostať domácich opäť do náskoku, no brankár Franzreb vyrazil jeho strelu a udržal nerozhodný stav. V 27. minúte sa dostal Lunter po vhadzovaní sám pred nemeckého brankára, ale trafil len hornú konštrukciu. Slováci sa nepresadili ani po akcii Hrivíka s Cehlárikom a na druhej strane po samostatnom úniku presne zakončil Bokk. O tri minúty neskôr už hostia viedli 3:1 - Fischbuch sa najlepšie zorientoval pred Hlavajom a skóroval strelou pomedzi nohy.V tretej perióde mali najprv veľkú šancu Slováci, keď sa Holešinský dostal pred Franzreba, ale trafil len do betónov nemeckého brankára. V 45. minúte sa dostal Lantoši do samostatného úniku, J. Müller ho fauloval a nasledovalo trestné strieľanie. Dvadsaťsedemročný krídelník ho premenil a znížil na 2:3. Hostia však o desať minút opäť viedli o dva góly, keď Kahun zaznamenal svoj druhý presný zásah v stretnutí. Pánik sa síce ešte presadil v hre bez brankára, ale Slováci aj napriek veľkému tlaku už v zostávajúcich minútach nedokázali vyrovnať. Nemci triumfovali aj v doplnkových samostatných nájazdoch, keď sa presadil len Noebels.