Slováci podľahli v príprave Nemecku 3:4 po predĺžení

Prípravný zápas:



SLOVENSKO - Nemecko 3:4 pp (1:0, 2:3, 0:0 - 0:1)



Góly: 18. Regenda (Chromiak), 21. Pánik (Lantoši, Gernát), 28. Regenda (Sukeľ, Chromiak) – 23. Fischbuch (Fleischer), 40. Fischbuch (Sturm, Bittner), 40. M. Müller (Ehl, Bittner), 62. M. Müller (Fischbuch, Noebels). Rozhodovali: Stano, Štefik - Synek, D. Konc ml., vylúčení: 1:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6150 divákov.



SR: Tomek (46. Latkóczy) - Gernát, Kňažko, Beňo, Ivan, Mudrák, Jánošík, Gajdoš - Lantoši, Tamáši, Pánik - Chromiak, Sukeľ, Regenda - Holešinský, Čacho, Jedlička - Faško-Rudáš, Baláž, Kudrna - Lunter



Nemecko: Strahlmeier - Bittner, M. Müller, Nowak, J. Müller, Fohrler, Zimmermann, Weber, Mebus - Bokk, Wiederer, Noebels - Ehl, Sturm, Soramies - Kammerer, Eder, Tuomie - Fischbuch, Fleischer, Schmölz

Na snímke hráči Slovenska, zľava Matúš Sukeľ, Adrián Holešinský, Pavol Regenda a Martin Chromiak oslavujú gól, vpravo Dominik Bittenr (Nemecko) v prípravnom hokejovom zápase pred MS Slovensko - Nemecko, 29. apríla 2023 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Hlasy po zápase:

Pavol Regenda, autor dvoch gólov v zápase: "Bolo to náročné. Bolo dusno, potil som sa, mal som na konci aj kŕče. Naša päťka si rozumela, mohli sme dať ešte nejaké góly. Takáto atmosféra mi chýbala, v Amerike sa to takto nerobí, tu boli bubny, bolo to super. Musíme sa však vyvarovať chýb, ktorých bolo dosť."



Martin Chromiak, v zápase 0+2: "Herne to bolo podobné ako včera. Hrali sme dobre, mali sme veľa šancí, ktoré sme nevyužili. Góly sme dostali po chybách, Keď sa ich vyvarujeme a začneme premieňať šance, bude to fajn. Atmosféra bola skvelá, mal som zimomriavky už pri rozcvičke."

Trenčín 29. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti neuspeli ani vo svojom druhom prípravnom zápase pred MS proti Nemecku. Po piatkovej prehre 3:4 v Žiline nestačili na rovnakého súpera ani v sobotu v Trenčíne, podľahli mu 3:4 po predĺžení.Zverenci Craiga Ramsayho viedli v zápase 3:1, keď sa dvoma gólmi blysol Pavol Regenda, ale Nemci v závere druhej tretiny vyrovnali a napokon rozhodli v predĺžení po strele Moritza Müllera. Slováci tak zaknihovali v príprave štvrtú prehru, predtým nestačili v dvojzápase na Česko (1:5, 2:3 sn). Na konte majú aj dva triumfy nad Švajčiarskom (2:0, 3:2 pp).Slovenský zväz ľadového hokeja sa pred úvodným buly poďakoval bývalému trénerovi národného tímu Františkovi Hossovi i jeho dvom synom Marcelovi a Mariánovi, bývalým reprezentačným útočníkom, za významný prínos pre slovenský hokej.Slováci sa v príprave predstavia ešte v dvoch stretnutiach s Rakúskom. O päť dní 4. mája nastúpia proti nim v Kapfenbergu a 6. mája v Trenčíne. Po tomto dueli oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS.Od úvodu sa hral svižný hokej. Nemci sa po pätnástich sekundách dostali do prečíslenia, no nezakončili. Na druhej strane Lantoši prenikol sám pred Strahlmeiera, ale mieril len do betónov nemeckého brankára. V 7. minúte mohol otvoriť skóre duelu Jánošík, ale hostia jeho pokus zblokovali. Slováci hrali v závere prvej tretiny dve presilové hry, počas prvej si nevedeli vytvoriť väčší tlak a ani šance. Druhá však už priniesla gól. Chromiak prenikol po pravej strane do útočného pásma, prihral Regendovi a ten trafil odkrytú časť bránky - 1:0.Ramsayho zverenci zvýšili po 27 sekundách druhej časti na 2:0. Po kombinácii Gernáta s Lantošim zakončil presne Pánik. Nemci však krátko na to znížili, keď sa presadil Fischbuch strelou z pomedzi kruhov. Lantoši mohol v 27. minúte poslať Slovákov opäť do dvojgólového vedenia, no neprekonal Strahlmeiera. O niekoľko sekúnd neskôr však Sukeľ prihral puk z ľavej strany na voľného Regendu, ktorý pridal svoj druhý presný zásah v stretnutí. Nemcom sa však na konci druhej tretiny podarilo vyrovnať. Najprv Sturm v prečíslení 2 na 1 prihral na Fischbucha a ten tiež zaznamenal druhý gól v zápase. Potom sa presadil aj obranca M. Müller, jeho gól padol sekundu pred sirénou.Aj začiatok tretej patril Slovákom. Pánik sa dostal do útočného pásma, ale jeho strela skončla na žŕdke nemeckej bránky. V 45. minúte sa mohli dostať Nemci prvýkrát do vedenia. Noebels dostal prihrávku na útočnej modrej čiare, jeho nájazd vyrazil Tomek, ktorému pri dorážke pomohli aj spoluhráči. Slovenského brankára po ďalšom prerušení hry vystriedal Latkóczy. Noebels bol o osem minút neskôr opäť blízko gólu, Latkóczy však neinkasoval a podržal tím aj dve minúty pred koncom tretej tretiny.V predĺžení dostali Nemci šancu rozhodnúť po chybe slovenskej striedačky, keď na ľad predčasne skočil Pánik. Presilovku 4 proti 3 napokon využil kapitán Moritz Müller.