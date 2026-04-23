Slováci porazili Nórov, Selič dal dva góly
Slovákov čaká ďalší zápas v Trenčíne v sobotu 25. apríla o 18.00 h proti Fínom.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 23. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na domácich MS do 18 rokov v Trenčíne. Po tom, čo v stredu zdolali Kanadu 2:1, si poradili aj vo štvrtok s Nórskom 6:1. Na čele priebežnej tabuľky A-skupiny tak majú plný počet 6 bodov.
Výborný vstup zverencov Martina Dendisa do zápasu korunovali gólmi Jakub Floriš a Tomáš Selič. A hoci Nóri v druhej tretine znížili, slovenskej osemnástke prinavrátil dvojgólové vedenie Michal Jakubec. V tretej tretine ešte prikrášlili výsledok Ivan Matta, Maxim Šimko a svojím druhým presným zásahom Selič.
V bráne Slovenska sa premiérovo predstavil Hrenák. Od úvodu mal viac práce jeho náprotivok Aas, ktorý inkasoval už v 1. minúte. Jakubec zľava v útočnom pásme výborne našiel voľného obrancu Floriša, ktorý spomedzi kruhov rozvlnil sieť. Slovenská osemnástka dominovala a po dobrej práci Šramatého v 7. minúte Selič pred bránkou z dorážky zvýšil na 2:0. Slováci pokračovali v aktivite a vytvárali si ďalšie šance, no tretí gól do konca prvej tretiny nepridali.
V 26. minúte Nóri znížili, keď osamotený Jones-Nilsson dostal prihrávku na pravé krídlo a prestrelil Hrenáka. Povzbudená osemnástka škandinávskej krajiny v druhej tretine vyrovnala obraz hry a takmer aj skóre. Martinsen v 34. minúte od modrej čiary trafil konštrukciu bránky. Dendisovi zverenci však zareagovali, Kazda ešte v šanci zblízka a neskôr v presilovke z prvej neuspel, ale v 38. minúte sa presadil z dorážky pred bránkou Jakubec.
Slováci ťažili z výbornej práce v predbránkovom priestore, v 45. minúte Matta po enormnom tlaku zasunul zblízka odrazený puk do bránky a zvýšil na 4:1. Nasledovala neúspešná trénerská výzva Nórov a presilová hra, v ktorej skóroval na 5:1 z prvej z uhla Šimko. V 53. minúte uzavrel poltucet v Aasovej bráne svojím druhým gólom v zápase Selič, keď tečoval strelu Goljera od modrej čiary.
MS do 18 rokov - A-skupina:
SLOVENSKO - Nórsko 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Góly: 1. Floriš (Jakubec, Botka), 7. Selič (Bereš), 38. Jakubec (Šramatý), 45. Matta, 46. Šimko (Válek, Bernát), 53. Selič (Goljer, Požgay) - 26. Jones-Nilsson (Kjolmoen, Dimitriev-Jensen). Rozhodcovia: Heidemann (USA), Pilný (ČR) – Brüggemann (Nem.), Rigoni (Tal.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3659 divákov.
Slovensko: Hrenák - Goljer, Kovalčík, Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Stančík - Kazda, Šimko, Matta - Karšay, Bernát, Válek - Potočka, Tariška, Ozogány - Šramatý, Selič, Jakubec - Melicherík
Nórsko: Aas - Tollefsen, Juntti, Berg, Seather, Martinsen, Dimitriev-Jensen, Backlund - Caspersen-Snilsberg, Aaram-Olsen, Haglund - Jones-Nilsson, Sivertsen-Andresen, Kjolmoen - Bjorland, Johansen, Gulbrandsen - Kvernstad, Kalinka, Nergaard - Aase-Stensland
tabuľka A-skupiny
1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 8:2 6
2. Kanada 2 1 0 0 1 7:2 3
3. Fínsko 1 1 0 0 0 6:1 3
4. Lotyšsko 1 0 0 0 1 0:6 0
5. Nórsko 2 0 0 0 2 2:12 0
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Martin Dendis, tréner SR: „Vážime si každé víťazstvo, ktoré chalani dosiahnu na medzinárodnej úrovni. Nerodilo sa ľahko, Nóri majú svoju kvalitu, je to húževnatý tím. Dali sme rýchle dva góly, čo nás paradoxne možno aj trošku pribrzdilo. Nóri nemali čo stratiť a v druhej tretine mali nejaký tlak. My sme sa odmietli vzdať a aj keď nám to nešlo, tak chalani ukázali svoj charakter. Ubojovali to a postupnými malými víťazstvami v tom zápase, blokmi, vyhodenými pukmi, nabrali sebavedomie a v tretej tretine to tímovosťou zlomili.“
Tomáš Selič, strelec druhého a šiesteho gólu SR: „Prvá tretina nám veľmi nevyšla, aj keď sme strelili dva góly, ale následne sme si niečo v šatni povedali a potom nám to už popadalo. Išli sme krok po kroku ďalej, gól po góle a dotiahli to do víťazného konca. Boli sme favoritom, ale do zápasu sme aj tak dobre vkročili, s hlavami dole a vyšlo to.“
Jakub Floriš, strelec prvého gólu SR: „Zápas bol dobrý. Dali sme na začiatku góly, ale museli sme pokračovať v hre. V tretej tretine sme začali hrať to, čo chceme hrať a potom to aj tak vyzeralo. Tá druhá tretina, trošku sa poučiť z nej, ale ideme ďalej. Tretia tretina je to, čo si odnášame zo zápasu. Tak budeme hrať aj ďalej.“
Samuel Hrenák, brankár SR: „Neskutočné, hrali sme naozaj super, jeden pre druhého, a to je na tom krásne, že vieme hrať takýto hokej. Užívam si, ako hráme, ako sa povzbudzujeme, ako hráme jede pre druhého. Snažíme sa brať tento turnaj zápas po zápase. Možno bol na nás väčší tlak, ale tlak je v tomto hokejovom svete stále, takže brali sme tento zápas ako každý iný a ukázali sme to aj na ľade.“
