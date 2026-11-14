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Slováci postúpili do druhej fázy, Žamba: Absolutórium
Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín, pričom zverenci trénera Martina Žambu už majú isté minimálne druhé miesto.
Autor TASR
Ta' Qali 14. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov vyhrali aj svoj druhý zápas na turnaji prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME a zaistili si postup do Ligy A. V sobotnom dueli 5. skupiny zdolali Holandsko 4:2, pričom súper hral od 59. minúty o desiatich. Slováci v prvom dueli vyhrali nad domácou Maltou 6:0 a ešte si zmerajú sily s Nórskom v utorok 17. novembra. Podobne ako proti Malte, aj proti Holanďanom sa hetrikom blysol Alan Maël Lembakoali.
Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín, pričom zverenci trénera Martina Žambu už majú isté minimálne druhé miesto. Krajiny sa potom rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.
ďalší výsledok:
Nórsko - Malta 11:0 (6:0)
tabuľka:
1. SLOVENSKO 2 2 0 0 10:2 6*
2. Nórsko 2 1 1 0 13:2 4
3. Holandsko 2 0 1 1 4:6 1
4. Malta 2 0 0 2 0:17 0
* - istý postup do Ligy A
ďalší program SR:
17. novembra, 14.00 h: Nórsko - SLOVENSKO
Z prvej fázy postúpi do tej druhej najlepšia dvojica z každej zo štrnástich skupín, pričom zverenci trénera Martina Žambu už majú isté minimálne druhé miesto. Krajiny sa potom rozdelia do siedmich skupín a ich víťazi sa pridajú k Lotyšsku, ktoré organizuje budúcoročný šampionát.
prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov 2027:
5. skupina (Ta' Qali/Malta):
SLOVENSKO - Holandsko 4:2 (1:0)
Góly: 8., 84 a 87. Lembakoali (tretí z 11 m), 54. Šubert - 55. Vis, 68. Grootfaam, ČK: 59. Owolabi, 90+2. Hak (obaja Hol.) obaja po druhej ŽK
5. skupina (Ta' Qali/Malta):
SLOVENSKO - Holandsko 4:2 (1:0)
Góly: 8., 84 a 87. Lembakoali (tretí z 11 m), 54. Šubert - 55. Vis, 68. Grootfaam, ČK: 59. Owolabi, 90+2. Hak (obaja Hol.) obaja po druhej ŽK
hlas po zápase /zdroj: futbalsfz.sk/:
Martin Žamba, tréner SR: „Dnes podalo mužstvo najlepší výkon, aký som kedy videl počas svojho pôsobenia pri mládežníckych reprezentáciách. Chalani uverili, že môžu uspieť a od prvej minúty si išli za svojím cieľom. Boli sme aktívni, vytvárali sme si šance a znepríjemňovali sme život súperovi. Veľmi by ma škrelo, keby sme tento zápas nedotiahli do víťazného konca. Bohužiaľ, zbytočne sme dovolili súperovi vyrovnať na 2:2, no ukázal sa charakter a kvalita celého kolektívu a dvomi gólmi sme preklopili misky váh na našu stranu. Týmto víťazstvom sme postúpili do Ligy A. Urobíme všetko pre to, aby sme dobre zregenerovali, nastavili hlavy, aby sme aj v poslednom stretnutí s Nórskom boli úspešní. Ešte raz prízvukujem, že chalani si zaslúžia absolutórium. Rozprávky o tom, že na Slovensku nemáme dostatok talentovaných hráčov, nie sú pravdivé. Treba si vážiť každý jeden talent, treba s chlapcami pracovať, vlievať do nich sebavedomie a potom môžu dosahovať takéto výsledky. Veľká gratulácia, spolu s realizačným tímom sme na nich hrdí.“
Martin Žamba, tréner SR: „Dnes podalo mužstvo najlepší výkon, aký som kedy videl počas svojho pôsobenia pri mládežníckych reprezentáciách. Chalani uverili, že môžu uspieť a od prvej minúty si išli za svojím cieľom. Boli sme aktívni, vytvárali sme si šance a znepríjemňovali sme život súperovi. Veľmi by ma škrelo, keby sme tento zápas nedotiahli do víťazného konca. Bohužiaľ, zbytočne sme dovolili súperovi vyrovnať na 2:2, no ukázal sa charakter a kvalita celého kolektívu a dvomi gólmi sme preklopili misky váh na našu stranu. Týmto víťazstvom sme postúpili do Ligy A. Urobíme všetko pre to, aby sme dobre zregenerovali, nastavili hlavy, aby sme aj v poslednom stretnutí s Nórskom boli úspešní. Ešte raz prízvukujem, že chalani si zaslúžia absolutórium. Rozprávky o tom, že na Slovensku nemáme dostatok talentovaných hráčov, nie sú pravdivé. Treba si vážiť každý jeden talent, treba s chlapcami pracovať, vlievať do nich sebavedomie a potom môžu dosahovať takéto výsledky. Veľká gratulácia, spolu s realizačným tímom sme na nich hrdí.“
ďalší výsledok:
Nórsko - Malta 11:0 (6:0)
tabuľka:
1. SLOVENSKO 2 2 0 0 10:2 6*
2. Nórsko 2 1 1 0 13:2 4
3. Holandsko 2 0 1 1 4:6 1
4. Malta 2 0 0 2 0:17 0
* - istý postup do Ligy A
ďalší program SR:
17. novembra, 14.00 h: Nórsko - SLOVENSKO