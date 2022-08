Slováci postúpili do finále v K4 na 500 m v kategórii mužov i žien

Mníchov 20. augusta (TASR) - Slovenská rýchlostná kanoistika bude mať na ME v Mníchove zastúpenie vo finále K4 na 500 m v kategórii mužov i žien. Muži v sobotu svoju semifinálovú jazdu vyhrali, ženy skončili druhé.



Štvorica Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka a Adam Botek prišla do cieľa na prvej priečke v čase 1:20,862 min. Španielov zdolala o 66 stotín sekundy. Finálová jazda ich čaká už v sobotu o 13.45 h.



Ženský štvorkajak sa predstavil v zostave Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová a Lisa-Maria Gamsjägerová. Časom 1:36,740 zaostal za víťaznými Španielkami iba o 84 tisícin sekundy. Do finále postúpili tri najlepšie posádky. Súboj o medaily čaká slovenské kvarteto v nedeľu o 14.26 h, v úplnom závere šampionátu.