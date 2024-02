Slováci postúpili v zmiešanej štafete 4x100m voľný spôsob do finále

Dauha 17. februára (TASR) - Kvarteto Matej Duša, Tibor Tišťan, Lillian Slušná a Teresa Ivanová postúpilo v zmiešanej štafete na 4x100 m voľný spôsob do finále na MS v katarskej Dauhe. Slovenský tím obsadil časom 3:31,67 min siedme miesto. Členka úspešnej štvorice Ivanová skončila v disciplíne 50 m voľný spôsob na 18. priečke a od postupu medzi semifinálovú šestnástku ju delilo 19 stotín.



"Prišli sme s veľmi dobrou náladou. Povedali sme si, že sa do toho fakt oprieme a pokúsime sa dostať do finále, čo sa podarilo. Skúsime v ňom čo najlepšie zaplávať," uviedol Duša pre Slovenskú plaveckú federáciu (SPF).