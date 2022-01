Slováci pred ME už ladia na Nórov, Kukučka: Každý zápas chceme vyhrať

Nominácia hádzanárov Slovenska na záverečné sústredenie pred majstrovstvami Európy:



brankári: Teodor Paul (Nimes), Marián Žernovič (Ferencváros Budapešť), Igor Čupryna (Taganrog)



pivoti: Dominik Kalafut (Nordhorn-Lingen), Martin Slaninka (Aarau), Šimon Macháč (Eger)



krídla: Tomáš Urban (Minden), Marek Kováčech (Leoben), Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Lukáš Péchy (HC Sporta Hlohovec)



spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka (obaja Viveros Herol Nava), Martin Potisk (Eisenach), Marek Hniďák (Burgenland), Lukáš Urban (Tatabánya), Ľubomír Ďuriš (Gyöngyös), Jakub Mikita (Ferencváros Budapešť), Marek Korbel (Plzeň), Tomáš Rečičár, Oliver Rábek (obaja Tatran Prešov), Patrik Hruščák (HK Košice).





Bratislava 5. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári vstupujú do záverečnej fázy prípravy pred majstrovstvami Európy. Generálku absolvujú proti Rakúšanom, s ktorými si zmerajú sily 6. a 8. januára. Kontinentálny šampionát je na programe 13.–30. januára v Košiciach, Bratislave a maďarských mestách Budapešť, Debrecín a Szeged. Prípravu však skomplikoval koronavírus, keďže jeden hráč mal pozitívny test a o ME prišiel.Tréneri meno pozitívneho nezverejnili. Traja ďalší reprezentanti, ktorí s ním boli v kontakte, sú v izolácii. Ich doterajšie testy boli negatívne.informoval Kukučka podľa oficiálnej stránky Slovenskej hádzanárskej reprezentácie (SZH).Slováci absolvujú základnú F-skupinu v Košiciach. Na úvod sa predstavia proti Nórom vo štvrtok 13. januára o 20.30 h. Proti Litve budú hrať v sobotu 15. januára o 18.30, v pondelok 17. januára ich čaká súboj s Ruskom. "" sľúbil tréner slovenských hádzanárov Peter Kukučka na brífingu v Bratislave.V prípade postupu by Slovákov čakali minimálne ďalšie štyri stretnutia v nadstavbovej skupine, ktorá sa bude hrať už v Bratislave.popísal plán slovenskej reprezentácie kapitán Ľubomír Ďuriš.Majstrovstvá Európy budú vrcholom kariéry pre dlhoročnú oporu reprezentácie Olivera Rábeka. Tridsaťštyriročného hráča na ľavej spojke v uplynulom roku trápili zranenia, naposledy členok, no v Košiciach nebude chýbať a predstaviť by sa mal už v druhom prípravnom zápase proti Rakúšanom. "," povedal Rábek, ktorý si uvedomuje, že majstrovstvá Európy by sa mohli stať novým impulzom pre slovenskú hádzanú. Zatiaľ však nie je stopercentne rozhodnuté, či na zápas budú môcť prísť diváci. "."