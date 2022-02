Slováci pred Nemeckom len s ľahším tréningom

Peking 14. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti si na druhý deň po víťazstve nad Lotyšskom dopriali len ľahší tréning, aby si udržali kontakt s ľadom a načerpali sily pred rozhodujúcim utorňajším zápasom na ZOH v Pekingu. V kvalifikácii o štvrťfinále narazia na Nemecko.



Zverenci trénera Craiga Ramsayho zdolali v nedeľu v záverečnom súboji základnej C-skupiny Lotyšsko 5:2 a potom dlho čakali na ostatné výsledky a meno svojho súpera. "Dnešný tréning bol o tom, aby chalani trošku vykorčuľovali ten včerajší zápas, pretože sme čakali v podstate do polnoci, aby sme sa dozvedeli súpera. Navyše, tým, že zajtra hráme už o dvanástej, tak dnes sme chceli byť na ľade čo najkratšie," povedal po tréningu asistent trénera Ján Pardavý.



Tím strávil spolu na ľade len asi polhodinu, niektorí hráči sa potom zdržali o čosi dlhšie. "Znovu sme si prešli nejaké strelecké cvičenia, hru v strednom a útočnom pásme a presilovky. Boli sme spolu polhodinu na ľade a chalani si ešte skúšali svoje veci. Bolo to hlavne o tom, aby tam bol kontakt s ľadom," dodal Pardavý.



Hráči ešte pred začiatkom tréningu absolvovali spoločné fotenie. "Všetci sa na to vždy tešíme a po včerajšku bola v tíme aj dobrá nálada. Musíme sa od toho odraziť do ďalšieho zápasu. Tréning bol skôr taký, aby sme držali telo v tempe a boli na ľade," povedal kapitán Marek Hrivík, ktorý očakáva v utorkovom zápase "rýchly hokej a ťažký boj".



Slovenskí hokejisti mali možnosť si tesne pred štartom hier zmerať sily s Nemeckom. Duel však nemal parametre riadneho prípravného stretnutia, hral sa na 2x20 minút, plus ďalších päť minút vo formáte 3 na 3. Ramsayho zverenci v ňom prehrali 3:5. Hráči si v nedeľu nenechali ujsť rozuzlenie skupinových bojov a sledovali rozhodujúci duel Nemecka s USA, v ktorom zámorský tím vyhral 3:2. "Bol to celkom dobrý zápas a na konci to bolo aj dosť tesné. Čo to sme tam videli a s Nemeckom sme taktiež hrali prípravný zápas, takže o nich už niečo vieme. Uvidíme, s čím prídu zajtra," dodal útočník Tomáš Jurčo.