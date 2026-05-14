Slováci prehrali 1. duel baráže so Sev. Macedónskom 24:31
Prešov 14. mája (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na MS 2027 v Prešove so Severným Macedónskom 24:31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu o 19.00 h v Skopje, tak pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom.
Slováci držali od začiatku v prešovskej Tatran Handball Aréne krok s favoritom. Po štvrťhodine dokonca viedli 8:7 po zásahu Fenára. Severných Macedóncov mohli mrzieť najmä tri nastrelené konštrukcie bránky v krátkom čase, no v závere prvého polčasu zabrali a do šatní odchádzali s päťgólovým náskokom za stavu 18:13. Úvod druhého dejstva vyšiel lepšie hosťom, ktorí postupne zvyšovali vedenie, v 43. minúte viedli už o osem gólov. Slovensko stroskotávalo najmä na skvelo chytajúcom brankárovi Tomovskom, ktorý už dramatizáciu stretnutia nedopustil a vychytal výhru reprezentácie z Balkánu 31:24. Najlepšími strelcami Slovenska boli Šimon Macháč a Juraj Briatka, obaja sa presadili štyrikrát.
Úspešnejší z dvojzápasu postúpi na svetový šampionát, ktorý sa bude hrať od 13. do 31. januára 2027 v Nemecku. Z Európy už na turnaji majú istú účasť Nemecko ako organizátor, Dánsko ako obhajca titulu a ďalšie štyri tímy, ktoré na januárových ME skončili v prvej šestke - Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko. Doplnia ich víťazi desiatich barážových stretnutí. Slováci štartovali na MS v ére samostatnosti doteraz iba dvakrát - v rokoch 2009 a 2011.
Do finále baráže sa Slovensko dostalo po dramatickom dvojzápase v semifinále baráže proti Ukrajine. Do Považskej Bystrice si tím priniesol trojgólový náskok z prvého stretnutia a tak mu na postup ďalej stačila aj tesná prehra 31:32 v domácej odvete.
prvý zápas finále baráže o MS 2027:
SLOVENSKO - Severné Macedónsko 24:31 (13:18)
Zostava a góly SR: Žernovič 1, Konečný - Briatka 4/1, Macháč 4, Fenár 2, Kravčák, Prokop 3, Féder 1, Jurkovič 1, Antl 1, Štefina, Moravčík 2, Smetánka 1, Páleš, Urban 2, Mišových 2/1. Najviac gólov Sev. Macedónska: Kuzmanovski 10/4, Lazarevski 7, Mitev a Kosteski obaja po 3
Rozhodovali: Novykov (Ukr.), Gatelis (Lit.), vylúčenia: 3:3, 7m hody 2/6 - 6/7.
Hlas po zápase /zdroj: Sport 1/:
Fernando Gurich, tréner SR: „Dnes to bolo o defenzíve. Nešlo to a nefungovalo. V prvom polčase sme nekontrovali pivotov, boli sme dosť nesústredení. Mali sme aj nejaké šance, z brejku, cez pivotov aj zo sedmičiek, ale nepodarilo sa nám ich využiť. V posledných 15 minútach prvého polčasu sme sa prestali sústrediť, po prestávke sme to museli napraviť, ale nevyužili sme šance.“
