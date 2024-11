Slováci prehrali aj druhý zápas, Čiernej Hore podľahli 35:38

kvalifikácia ME 2026 - 2. skupina:



SLOVENSKO - Čierna Hora 35:38 (18:21)



Zostava a góly SR: Paul, Žernovič - Prokop 6, Macháč 5, Mišových 4, Smetanka 3, Potisk 2, Fenár 2, Ďuriš 2, Briatka 1, Petržela 1, Mitaľ 1, Moravčík 1, Hlinka, Kravčák, Urban, najviac gólov Čiernej Hory: Čepič 8, B. Vujovič 7, Bakič, S. Vujovič a Radovič 4. Rozhodcovia: R. Thiyagarajah, S. Thiyagarajah (obaja Nem.), TH: 5/2 - 2/2, vylúčení: 3:4

ďalší výsledok:



Fínsko - Maďarsko 23:32 (8:17)

tabuľka:



1. Maďarsko 2 2 0 0 69:55 4



2. Čierna Hora 2 2 0 0 67:63 4



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 67:75 0



4. Fínsko 2 0 0 2 51:61 0

Ďalší program slovenskej reprezentácie v kvalifikácii ME 2026:



13. marca 2025: Fínsko – Slovensko



15. marca 2025: Slovensko – Fínsko



7. mája 2025: Slovensko – Maďarsko



11. mája 2025: Čierna Hora – Slovensko

Košice 10. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali s Čiernou Horou 35:38 vo svojom druhom zápase v 2. skupine kvalifikácie ME 2026. V košickej Steel aréne viackrát dotiahli náskok favorita, no napokon sú po dvoch zápasoch bez bodu. Zápas znamenal rozlúčku s reprezentáciou pre brankára Teodora Paula a Tomáša Urbana. Slováci nastúpia na ďalší duel 13. marca vo FínskuSlováci sa síce dostali do vedenia 1:0, no v ďalších minútach prvého polčasu iba doťahovali náskok súpera. V úvode zápasu mohol Urban zo sedmičky poslať Slovákov do vedenia, no neuspel. Hostia sa v prvom polčase prezentovali vysokou efektivitou streľby. Hoci Slovákov od stavu 7:8 viackrát podržal brankár Paul, do konca prvého polčasu sa im nepodarilo vyrovnať, naopak, od stavu 18:19 inkasovali dva góly, čím sa Čierna Hora prvýkrát v zápase dostala do trojgólového náskoku.Slovenskí reprezentanti aj v druhom polčase iba doťahovali náskok súpera. Ten často okamžite gólovo reagoval na inkasované góly. Slováci sa o lepší výsledok pripravili aj slabou úspešnosťou v sedmičkách. V druhom dejstve prehrávali aj o päť gólov (24:29, 25:30), no dlho držali nádej na bodový zisk. Čiernohorci napokon drámu nedovolili a triumfovali presvedčivým rozdielom.Jakub Prokop, spojka, najlepší strelec SR:Tomáš Urban, krídelník SR:Teodor Paul, brankár SR: