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Slováci prehrali aj s Írmi, čakajú ich boje o 17.-21. miesto
Slováci stratili šancu na postup medzi najlepšiu osmičku už po nedeľnej prehre s Azerbajdžanom (66:72).
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 15. júla (TASR) - Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V stredajšom stretnutí v Gopass aréne prehrali s Írskom 49:86 a v A-skupine tak obsadili posledné piate miesto.
Slováci stratili šancu na postup medzi najlepšiu osmičku už po nedeľnej prehre s Azerbajdžanom (66:72). Zverenci trénera Mikela Odriozolu prehrali všetky štyri doterajšie zápasy a čakajú ich duely o konečné 17.-21. miesto. V piatok 17. júla sa stretnú s piatym tímom B-skupiny Estónskom.
Z každej skupiny postúpili do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, z A-skupiny to boli Švédi a práve Íri. Ostatné tímy čakajú boje o umiestenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do elitnej kategórie.
Slováci stratili šancu na postup medzi najlepšiu osmičku už po nedeľnej prehre s Azerbajdžanom (66:72). Zverenci trénera Mikela Odriozolu prehrali všetky štyri doterajšie zápasy a čakajú ich duely o konečné 17.-21. miesto. V piatok 17. júla sa stretnú s piatym tímom B-skupiny Estónskom.
Z každej skupiny postúpili do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, z A-skupiny to boli Švédi a práve Íri. Ostatné tímy čakajú boje o umiestenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do elitnej kategórie.
B-kategória ME do 20 rokov - A-skupina:
SLOVENSKO – Írsko 49:86 (11:37)
najviac bodov: Pospíšil 20, Horváth 10, Hoferica a Stanko po 5 - Charles 14, Pocevicius 13, Scully 11
tabuľka A-skupiny:
1. Švédsko 4 4 0 344:250 8
2. Írsko 4 3 1 267:242 7
3. S. Macedónsko 3 1 2 191:218 4
4. Azerbajdžan 3 1 2 177:205 4
5. SLOVENSKO 4 0 4 248:312 4
SLOVENSKO – Írsko 49:86 (11:37)
najviac bodov: Pospíšil 20, Horváth 10, Hoferica a Stanko po 5 - Charles 14, Pocevicius 13, Scully 11
tabuľka A-skupiny:
1. Švédsko 4 4 0 344:250 8
2. Írsko 4 3 1 267:242 7
3. S. Macedónsko 3 1 2 191:218 4
4. Azerbajdžan 3 1 2 177:205 4
5. SLOVENSKO 4 0 4 248:312 4