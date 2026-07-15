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Slováci prehrali aj s Írmi, čakajú ich boje o 17.-21. miesto

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Na snímke zľava Victor Okojie (Írsko) a Martin Chlupis (Slovensko) počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov v Bratislave 15. júla 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slováci stratili šancu na postup medzi najlepšiu osmičku už po nedeľnej prehre s Azerbajdžanom (66:72).

Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. V stredajšom stretnutí v Gopass aréne prehrali s Írskom 49:86 a v A-skupine tak obsadili posledné piate miesto.

Slováci stratili šancu na postup medzi najlepšiu osmičku už po nedeľnej prehre s Azerbajdžanom (66:72). Zverenci trénera Mikela Odriozolu prehrali všetky štyri doterajšie zápasy a čakajú ich duely o konečné 17.-21. miesto. V piatok 17. júla sa stretnú s piatym tímom B-skupiny Estónskom.

Z každej skupiny postúpili do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, z A-skupiny to boli Švédi a práve Íri. Ostatné tímy čakajú boje o umiestenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do elitnej kategórie.



B-kategória ME do 20 rokov - A-skupina:

SLOVENSKO – Írsko 49:86 (11:37)

najviac bodov: Pospíšil 20, Horváth 10, Hoferica a Stanko po 5 - Charles 14, Pocevicius 13, Scully 11



tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 4 4 0 344:250 8

2. Írsko 4 3 1 267:242 7

3. S. Macedónsko 3 1 2 191:218 4

4. Azerbajdžan 3 1 2 177:205 4

5. SLOVENSKO 4 0 4 248:312 4

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