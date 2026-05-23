Slováci prehrali kurióznym gólom, Hrivík: „Červus“ vedel, čo robiť“
Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti hovorili po prehre s Českom 2:3 o kurióznom góle a o výkone, za ktorý si zaslúžili bodovať. Vo svojom piatom zápase na MS vo Fribourgu prestrieľali súpera 30:18, no „futbalový“ gól českého kapitána Romana Červenku napokon rozhodol o ich prvej prehre na turnaji.
„V druhej a tretej tretine sme boli lepším tímom, no zápas napokon rozhodla tá situácia... ,“ poznamenal útočník Martin Faško-Rudáš. Narážal tým na moment z 53. minúty, v ktorej Červenka otočený chrbtom k slovenskej bránke ľavou korčuľou usmernil strieľanú prihrávku Martina Kauta. Skúsený útočník neporušil pravidlá, nekopol do puku a regulérnosť jeho gólu potvrdil aj videorozhodca. „Neviem presné pravidlá o takejto situácii, keď hráč zámerne nastaví korčuľu, aby sa to odrazilo inam. Možno by to nemalo platiť, ale teraz po zápase je vo mne ešte veľa adrenalínu a možno to vidím skreslene,“ uviedol Faško-Rudáš. Podľa kapitána slovenského tímu Mareka Hrivíka bol víťazný gól Čechov aj o šikovnosti ich kapitána: „Červus“ je šikovný a vedel, čo má robiť. Bol to zvláštny gól, ale musíme to rešpektovať,“ poznamenal Hrivík. Slováci dokázali dvakrát stiahnuť tesný náskok súpera, na Červenkov gól už nedokázali odpovedať.
Zaujímavosťou je, že sa počas zápasu ani raz nedostali k presilovke. Oba menšie tresty pre českých hráčov prišli v rovnakom čase ako pre slovenských. „Odohrať zápas bez presilovky je... smiešne. Nech si každý spraví názor,“ povedal Faško-Rudáš. „Myslím si, že nejaká presilovka by nám pomohla. Mohlo by to zmeniť priebeh zápasu. Žiaľ, nedostali sme ju,“ konštatoval Hrivík.
Slováci vstúpili do zápasu s Českom s cieľom nadviazať na víťazstvá z úvodných štyroch zápasov turnaja. Pred federálnym derby zdolali Dánsko 5:1 a podľa viacerých hráčov i trénera išlo o najlepší výkon Slovákov na turnaji. Chceli naň nadviazať aj v sobotu a čiastočne sa im to podarilo, hoci bez bodového zisku. „Myslím si, že sme hrali dobre. Vytvárali sme si šance, no škoda, že nám to nešlo v koncovke. Verím, že v ďalšom zápase sa nám to vráti. Česi majú skúsený tím, vedeli si to uhrať a ťažko sme sa dostávali do vyložených šancí,“ povedal Hrivík.
Duel sa niesol atmosfére, akú fribourgská BCF aréna ešte počas prebiehajúceho šampionátu nezažila. Slovenskí a českí fanúšikovia ju naplnili takmer do posledného miesta a neustále povzbudzovali svoje tímy. „Bolo to super. V takej atmosfére človek nájde extra percentá navyše k svojmu výkonu. Bola to radosť hrať. My sme boli na vlne po tom, čo sme mali za sebou dobrý zápas s Dánmi. Chceli sme naň nadviazať a myslím si, že sa tak aj stalo. Chýbalo nám trochu viac šťastia v koncovke,“ uviedol Hrivík.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
